Лионель Скалони: «Отборочные матчи сборных в Южной Америке – самые сложные в мире»
Лионель Скалони назвал самыми сложными игры отбора на ЧМ в Южной Америке.
Об этом главный тренер сборной Аргентины заявил после победы над командой Эквадора (1:0).
«Горжусь игрой ребят. Они сыграли невероятно, на пределе возможностей. Но так и должен был быть сыгран отборочный матч на чемпионат мира.
Эквадор – хорошая команда. На ЧМ-2022 они доставили проблем Нидерландам. Я доволен игрой, которую мы показали, настроем игроков, желанием. Нужно продолжать побеждать. В футболе главное – не почивать на лаврах.
Мы считаем, что игры квалификации на ЧМ в Южной Америке – самые сложные в мире.
Мы должны понимать, что не являемся непобедимой командой. Нужно продолжать так же усердно стараться, как мы делали это в матче с Эквадором», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.
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испанцы что-ли?
то есть если чилийцы не попадают на ЧМ то это из-за конкуренции,если итальянцы которые в разы сильнее то это из-за того что они слабые?
Пысы От темы отборочных из новости ты убегаешь всё дальше и дальше😢
Понимаете ли, признать очевидное- признать поражение в борьбе жизни.
Вас тихо заминусуют, и понуро пойдут дальше.
Это механическое движение, служит вовыщению разных Лихтенштейнов.
Вы должны понять, и простить))))
Но, надо признать, уровень европейского футбола засчет привлечения африканских игроков вырос за последние десятилетия очень сильно. Дело времени и Южная Америка уже не будет сильнейшей.
Дело в интенсивности.
В Южной Америке команды неуступчивые, проходных матчей нет, слабых команд нет.
Думаю, Венесуэла, Боливия в группах в Европе имели бы такие же шансы, как Ирландия, Норвегия, Австрия, Швейцария....
Проходных игр нет.
Отсюда вывод, в Южной Америке турнир тяжелый.