Лионель Скалони: «Отборочные матчи сборных в Южной Америке – самые сложные в мире»

Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Лионель Скалони назвал самыми сложными игры отбора на ЧМ в Южной Америке.

Об этом главный тренер сборной Аргентины заявил после победы над командой Эквадора (1:0).

«Горжусь игрой ребят. Они сыграли невероятно, на пределе возможностей. Но так и должен был быть сыгран отборочный матч на чемпионат мира.

Эквадор – хорошая команда. На ЧМ-2022 они доставили проблем Нидерландам. Я доволен игрой, которую мы показали, настроем игроков, желанием. Нужно продолжать побеждать. В футболе главное – не почивать на лаврах.

Мы считаем, что игры квалификации на ЧМ в Южной Америке – самые сложные в мире.

Мы должны понимать, что не являемся непобедимой командой. Нужно продолжать так же усердно стараться, как мы делали это в матче с Эквадором», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

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50 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Это говорит о слабости итальянцев, у них нормального поколения уже сколько лет не появляется?
а Евро кто выиграл?
испанцы что-ли?
то есть если чилийцы не попадают на ЧМ то это из-за конкуренции,если итальянцы которые в разы сильнее то это из-за того что они слабые?
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ХавиГави_Паратрупер
У Романа с ветки опять дебет с кредитом не сошёлся в голове. Да, именно поэтому победители Копы чилийцы не попали на ЧМ - в ЮА конкуренция и жесть в матчах, а не товарняки с Фарерами и конкуренция лишь среди замыкателей, кто больше набьёт карликам. Ну, ещё и поколение чилийское состарилось до кучи🤓
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Leon Betov
Будучи топ-2 сборной континента тяжело Аргентине в ЮА. Дайте Аргентине вместо Копы слабый Евро, где играют всякие Англии, Германии, Испании, Хорватии и прочие карлики
Хорватов размазали в 1/2 ЧМ, нынешние Англия и Германия… лол, да они задохнутся в той же Боливии, особенно вторые - эти и так рот закрывают на фотках, чем дышать-то? Испанский молодняк тоже цинично перегрызут. И да, топы в ЮА не работают, ноги отрывают и фавориты, и аутсайдеры🤓
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Машина Мощная
Ну не самые конечно сложные, но уж точно не легче чем в Европе. Общеизвестно что индивидуально латиносы талантливее в футболе чем европейцы.
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Фанат спорта01
отчасти да,но в Европе итальянцы уже 2-й чм подряд пропустили.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ ХавиГави_Паратрупер
У Романа с ветки опять дебет с кредитом не сошёлся в голове. Да, именно поэтому победители Копы чилийцы не попали на ЧМ - в ЮА конкуренция и жесть в матчах, а не товарняки с Фарерами и конкуренция лишь среди замыкателей, кто больше набьёт карликам. Ну, ещё и поколение чилийское состарилось до кучи🤓
У него после 18 декабря уже нервное что-то, хотя можно понять парня, столько акков на спортс регал впустую, после ЧМ вопросов ни у кого нет 😁
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GuruFutbola
Что было бы, будь в Южной Америке хотя бы один из 15 футбольных европейских карликов, можно было лицезреть когда Аргентина играла с Эстонией)
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Дарья Зенькович
Мне кажется, тут речь идет не только о силе/слабости сборных на континентах, но и об условиях игры
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Фанат спорта01
и при этом бразильцы где в нападении играет ришарлисон набрала 39очков из 45возможных. в ЮА сейчас кроме Аргентины и Бразилии нет ни одной топ команды. уругвайцы не смогли даже Корею опередить,а эквадорцы уступили Сенегалу,а Перу даже на ЧМ не смогла выйти проиграв Австралии.
Что значит «даже Корею»? Типа это Лаос какой-то? С таким же успехом можно вспомнить, как Уругвай портков выкидывал в ПО в 2018-м. Ой, уже не работает, да? Та же Австралия за ручку с хвалёными французами вышла - то есть она на уровне топ-2 ЧМ? Жесть у тебя мышление работает🤓
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Фанат спорта01
при чём тут 2018год если мы говорим про здесь и сейчас где португальцы без проблем обыграли Уругвай,точно также можно вспомнить матч Хорватии и Аргентины 2018года. 5-я команда ЮА проиграла 5-й команде Азии.
Ох, как задёргался. Это «здесь и сейчас» уже год назад было. А в 18-м году эти сборные были на равных, тогда у Уругвая нападение было не таким престарелым, а у Португалии не было такой россыпи молодняка, которую гасит один аппетитный корнеплод🤓
Пысы От темы отборочных из новости ты убегаешь всё дальше и дальше😢
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Барберис
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так и об этом тоже который год пытаешься втолковать адептам Европы. Так нет же, у них избиения Лихтенштейнов на живописных лугах сложнее, ведь медалей в Европе на самом ЧМ больше. А то, что стран тоже больше - это другое 🙃
Ну тут против тебя будут, хоть ты и прав.
Понимаете ли, признать очевидное- признать поражение в борьбе жизни.
Вас тихо заминусуют, и понуро пойдут дальше.
Это механическое движение, служит вовыщению разных Лихтенштейнов.
Вы должны понять, и простить))))
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Не уверен!!
Скажите это Австралии
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Станислав Л
Ответ Фанат спорта01
и при этом бразильцы где в нападении играет ришарлисон набрала 39очков из 45возможных. в ЮА сейчас кроме Аргентины и Бразилии нет ни одной топ команды. уругвайцы не смогли даже Корею опередить,а эквадорцы уступили Сенегалу,а Перу даже на ЧМ не смогла выйти проиграв Австралии.
чемпион Европы Италия не смогла отобраться на ЧМ-2022
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yrok77
Ответ Tristan...
Что он знает о сложных отборах? Аргентина же никогда не играла в отборах с Андоррой, Лихтенштейном, Люксембургом, Сан Марино, Гибралтаром, Эстонией, Азербайджаном, Беларусью, Кипром, Латвией, Литвой, Македонией...
ну такой себе коммент, думаю плюсов не нарубишь
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ факты про футбол
Италия до начало Евро шла из 28 матчах без поражений (последний был в сентябре 2018 году от Португалии) закончил с 35 матчей без поражений, потом был до 37 матчей, который является самым долгим не проигрываешим сборной в истории (более 3 года).
Ну, чтобы они ещё и карликам начали проигрывать - это был бы приколдес в квадрате (впрочем, на отборах к ЧМ они это показали). Кстати, эту серию практически побила…ой, кто бы мог подумать, Аргентина. Слава богу, скинули груз на СА и дальше пошли лупить европейцев👹
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Барберис
Дело не в слабости итальянцев. Дело в интенсивности. В Южной Америке команды неуступчивые, проходных матчей нет, слабых команд нет. Думаю, Венесуэла, Боливия в группах в Европе имели бы такие же шансы, как Ирландия, Норвегия, Австрия, Швейцария.... Проходных игр нет. Отсюда вывод, в Южной Америке турнир тяжелый.
Так и об этом тоже который год пытаешься втолковать адептам Европы. Так нет же, у них избиения Лихтенштейнов на живописных лугах сложнее, ведь медалей в Европе на самом ЧМ больше. А то, что стран тоже больше - это другое 🙃
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yrok77
Пепсифаны совсем чокнулись на фоне фанатизма по Месси. Теперь у них самый лучший футбол в мире это МЛС и квалификация ЮА🤡🤡🤡
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yrok77
Пепсифаны уже Венесуэлу ставят в один ряд с Австрией и Швейцарией, ну это уже клиника
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yrok77
Скалони, нам уже об этом пепсифаны давно рассказали
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Dan Kennedy
И самые скучные, 0-0 и два по 1:0.
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vik444
Отборочные матчи давно себя изжили. Надо их отменять.
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David Becker
Ответ GuruFutbola
Что было бы, будь в Южной Америке хотя бы один из 15 футбольных европейских карликов, можно было лицезреть когда Аргентина играла с Эстонией)
или будь там условные Хорватия и Испания, то арги не всегда бы выходили на Мундиаль.
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Родя Раскольников
Ответ Фанат спорта01
а Евро кто выиграл? испанцы что-ли? то есть если чилийцы не попадают на ЧМ то это из-за конкуренции,если итальянцы которые в разы сильнее то это из-за того что они слабые?
Все в порядке с причинно-следственной связью? В ЮА отбор сильнее = неудача является следствием высокой конкуренции; в ЕУ отбор слабее = неудача является следствием собственной неудачи. Или ты на серьезных щах будешь утверждать, что группа с Литвой, Болгарией и Северной Ирландией жуть какая конкурентная?

Но, надо признать, уровень европейского футбола засчет привлечения африканских игроков вырос за последние десятилетия очень сильно. Дело времени и Южная Америка уже не будет сильнейшей.
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Барберис
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Это говорит о слабости итальянцев, у них нормального поколения уже сколько лет не появляется?
Дело не в слабости итальянцев.
Дело в интенсивности.
В Южной Америке команды неуступчивые, проходных матчей нет, слабых команд нет.
Думаю, Венесуэла, Боливия в группах в Европе имели бы такие же шансы, как Ирландия, Норвегия, Австрия, Швейцария....
Проходных игр нет.
Отсюда вывод, в Южной Америке турнир тяжелый.
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Фанат спорта01
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Тот Евро - лолище нереальное, что-то вроде Греции-2004. На автобусах и отскоках от ещё более унылых команд. Насчёт Чили - если ты про мой другой комментарий, то там чёрным по белому сказано, что вдобавок к этому перцы состарились всем «золотым» поколением разом.
какая Греция если Италия легко раскатала всех без проблем посмотри статистику матча с Англией.
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