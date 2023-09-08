Лионель Скалони: «Отборочные матчи сборных в Южной Америке – самые сложные в мире»

Лионель Скалони назвал самыми сложными игры отбора на ЧМ в Южной Америке.

Об этом главный тренер сборной Аргентины заявил после победы над командой Эквадора (1:0).

«Горжусь игрой ребят. Они сыграли невероятно, на пределе возможностей. Но так и должен был быть сыгран отборочный матч на чемпионат мира.

Эквадор – хорошая команда. На ЧМ-2022 они доставили проблем Нидерландам. Я доволен игрой, которую мы показали, настроем игроков, желанием. Нужно продолжать побеждать. В футболе главное – не почивать на лаврах.

Мы считаем, что игры квалификации на ЧМ в Южной Америке – самые сложные в мире.

Мы должны понимать, что не являемся непобедимой командой. Нужно продолжать так же усердно стараться, как мы делали это в матче с Эквадором», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS