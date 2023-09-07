«Зенит» разгромил «Сепахан» в товарищеском матче – 4:1

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«Зенит» разгромил «Сепахан» в Санкт-Петербурге в товарищеском матче.

В первом тайме три безответных мяча в ворота иранской команды отправили Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев и Александр Ерохин (с пенальти).

В концовке второго тайма четвертый гол «Зенита» забил Густаво Мантуан.

В феврале этого года «Зенит» проиграл «Сепахану» в Тегеране (0:2).

«Зенит» – «Сепахан» – 4:1 (3:0)

Голы «Зенита»: 1:0 – Сергеев (19), 2:0 – Бакаев (22), 3:0 – Ерохин (29, с пенальти), 4:1 – Мантуан (90+2).

«Зенит» (стартовый состав): Адамов, Сантос, Кирш, Фернандес, Круговой, Вендел, Ду Кейрос, Ерохин, Мостовой, Бакаев, Сергеев. 

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5 комментариев

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KKA
Размялись немного)
+9
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Удар Кержакова
Хороший товарняк
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Назар Игорь
А молодëжь Зенита посильней молодëжной сборной будет. Могли бы и побольше 4 закатить лидеру иранского футбола. Удивило какие крупные иранцы, чëрной икоркой питаются.
+3
0
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Дмитрий9779
На классе,делали что хотели,ещё несколько моментов не реализовали играя смешанным составом,вернули должок.
+3
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Nick Crosier
Было интересно смотреть.
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