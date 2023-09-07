«Зенит» разгромил «Сепахан» в товарищеском матче – 4:1

«Зенит» разгромил «Сепахан» в Санкт-Петербурге в товарищеском матче.

В первом тайме три безответных мяча в ворота иранской команды отправили Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев и Александр Ерохин (с пенальти).

В концовке второго тайма четвертый гол «Зенита» забил Густаво Мантуан.

В феврале этого года «Зенит» проиграл «Сепахану» в Тегеране (0:2).

«Зенит» – «Сепахан» – 4:1 (3:0)

Голы «Зенита»: 1:0 – Сергеев (19), 2:0 – Бакаев (22), 3:0 – Ерохин (29, с пенальти), 4:1 – Мантуан (90+2).

«Зенит» (стартовый состав): Адамов, Сантос, Кирш, Фернандес, Круговой, Вендел, Ду Кейрос, Ерохин, Мостовой, Бакаев, Сергеев.

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