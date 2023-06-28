Мать Рабьо запросила у «МЮ» 3-летний контракт на 10 млн евро в год чистыми и 10 млн подписного бонуса. Клуб отказал, и хавбек остался в «Юве»

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Адриен Рабьо агенты деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался от Адриена Рабьо из-за его запросов по зарплате .

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, как и в январе, когда стороны вели переговоры о переходе, мать игрока Вероника, выступающая в роли его агента, запросила у «Манчестер Юнайтед» контракт сроком на 3 года с зарплатой 10 млн евро в год после уплаты налогов. Кроме того, она потребовала подписной бонус в размере 10 млн евро. Узнав об этих требованиях, «Юнайтед» сразу отказался.

Из-за этого Рабьо решил остаться в «Ювентусе». По новому контракту сроком до 2024 года Адриен получит 7 млн евро в год после уплаты налогов, за счет легкодостижимых бонусов его зарплата может увеличиться до 8 млн евро в год. Рабьо очень комфортно в «Ювентусе», ему приятно чувствовать доверие со стороны Массимилиано Аллегри, который сыграл ключевую роль при переговорах с полузащитником.

В минувшем сезоне француз забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Полную статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.

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44 комментария

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BernardLama
Мать Рабьо и Мать Мбаппе ,лишь бы бабло срубить .
+62
-3
+59
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QWertY
В очередной раз спасибо мамке Рабьо☝🏻
+45
-2
+43
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Алекс Мелкумян
Ответ Владимир Тищенко
Заберите его у нас 🤦🤦
Не не, однажды одного пешехода уже скинули за 100 млн и вернули бесплатно, все халява кончилась пока 👋
+35
-1
+34
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Kubinec_
Ответ mag rus
Это вроде они на трибунах срались или нет?)
без Малахова не разобраться
+18
-1
+17
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Я всех их сделал
Ответ Любезный Коссутий
Рабьо нужно менять агента. можно папу попробовать или тетю - возможно, они будут более адекватные.
С папой было бы интересно - агентов-зомби ни у кого вроде ещё не было
+15
0
+15
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Владимир Тищенко
Заберите его у нас 🤦🤦
+12
-3
+9
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mag rus
Ответ BernardLama
Мать Рабьо и Мать Мбаппе ,лишь бы бабло срубить .
Это вроде они на трибунах срались или нет?)
+6
0
+6
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Владимир Тищенко
Ответ Алекс Мелкумян
Не не, однажды одного пешехода уже скинули за 100 млн и вернули бесплатно, все халява кончилась пока 👋
Ну , блин
+5
0
+5
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Любезный Коссутий
Рабьо нужно менять агента. можно папу попробовать или тетю - возможно, они будут более адекватные.
+6
-1
+5
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Алекс Ну
Ответ BernardLama
Мать Рабьо и Мать Мбаппе ,лишь бы бабло срубить .
В том то и дело. Не фига не разбираясь в сути дела, они по факту, порой гробят карьеры своих детей. И если агенты совершая сделки, в основном думают о своём кармане, потому что работа такая, то такие алчные мамаши, как в поговорке, про своего дурака, который хуже предателя.
+4
0
+4
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Dm Kznts
Ответ DolJun
нет, каземиро как раз железный игрок основы. макфред для меня мактоминей и фред, а так же эриксен частично
фреда скорее всего продадут.
а мактом так вообще за копейки бегает.
для запаса сойдёт. будет вместе с эриксеном маунта подменять )
+3
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Ёшимин Бональдо
с таким агентом Рабьо претендует стать легендой Ювентуса)
+3
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che kaif
Через год Рабьо снова будет искать бонусы и Зп
+2
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JamesBulger7
Ответ BernardLama
Мать Рабьо и Мать Мбаппе ,лишь бы бабло срубить .
Ну так для чего рожали то. Явно не для того шоб на фронта спихнуть.
+2
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Джек Токтошакунов
мать агент горе в семье
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**Iscander**
Губозакаталку на Вайлдбериз пусть закажет себе, и сыну тоже.
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Almatinets
Маму понять можно, лучшее для сына и семьи. А вот понять - за что 10 +10 лямов - это другое.
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sasha230876
Рабьо-Матьё!
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damondiamond
Мать Рабьо - легенда МЮ (дважды)
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Dm Kznts
Ответ DolJun
там слушок прошел что брайтон глядя на аппетиты вест хэма за райса будет просить больше сотки за кайседо. такими темпами 7хаг вообще без усилений в полузащиту остается, придется макфредами дальше выгребать
каземиро для тебя макфред? )
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Dm Kznts
всё таки как не крути уход вудварта пошёл клубу на пользу.
тот бы уже всё подписал.
+1
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Bruh Obama
Ответ Любезный Коссутий
Рабьо нужно менять агента. можно папу попробовать или тетю - возможно, они будут более адекватные.
в итоге новость "в мире впервые воскрес человек: он станет агентом Рабьо"
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Фанат спорта01
Ответ QWertY
В очередной раз спасибо мамке Рабьо☝🏻
рабьо очень неплохой футболист,у мю в полузащите только Бруно и Каземиро лучше чем он.
да даже в сборной Франции где столько сильных игроков Адриен всё время в основе.
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laudrup
Ну, в Юве он сейчас лучший хав!
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Слава богу, что отказались
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