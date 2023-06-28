«Манчестер Юнайтед» отказался от Адриена Рабьо из-за его запросов по зарплате .

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, как и в январе, когда стороны вели переговоры о переходе, мать игрока Вероника, выступающая в роли его агента, запросила у « » контракт сроком на 3 года с зарплатой 10 млн евро в год после уплаты налогов. Кроме того, она потребовала подписной бонус в размере 10 млн евро. Узнав об этих требованиях, «Юнайтед» сразу отказался.

Из-за этого Рабьо решил остаться в «Ювентусе». По новому контракту сроком до 2024 года получит 7 млн евро в год после уплаты налогов, за счет легкодостижимых бонусов его зарплата может увеличиться до 8 млн евро в год. Рабьо очень комфортно в «Ювентусе», ему приятно чувствовать доверие со стороны Массимилиано Аллегри, который сыграл ключевую роль при переговорах с полузащитником.

В минувшем сезоне француз забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за « » во всех турнирах.

Полную статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.