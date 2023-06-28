Мать Рабьо запросила у «МЮ» 3-летний контракт на 10 млн евро в год чистыми и 10 млн подписного бонуса. Клуб отказал, и хавбек остался в «Юве»
«Манчестер Юнайтед» отказался от Адриена Рабьо из-за его запросов по зарплате .
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, как и в январе, когда стороны вели переговоры о переходе, мать игрока Вероника, выступающая в роли его агента, запросила у «Манчестер Юнайтед» контракт сроком на 3 года с зарплатой 10 млн евро в год после уплаты налогов. Кроме того, она потребовала подписной бонус в размере 10 млн евро. Узнав об этих требованиях, «Юнайтед» сразу отказался.
Из-за этого Рабьо решил остаться в «Ювентусе». По новому контракту сроком до 2024 года Адриен получит 7 млн евро в год после уплаты налогов, за счет легкодостижимых бонусов его зарплата может увеличиться до 8 млн евро в год. Рабьо очень комфортно в «Ювентусе», ему приятно чувствовать доверие со стороны Массимилиано Аллегри, который сыграл ключевую роль при переговорах с полузащитником.
В минувшем сезоне француз забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
Полную статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.
а мактом так вообще за копейки бегает.
для запаса сойдёт. будет вместе с эриксеном маунта подменять )
тот бы уже всё подписал.
да даже в сборной Франции где столько сильных игроков Адриен всё время в основе.