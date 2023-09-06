Трубин и Довбик попали в список из 293 спортсменов, не вернувшихся на Украину после соревнований. Вратарь играет в «Бенфике», форвард – в «Жироне»

Теги Сборная Украины по футболу высшая лига Португалия Бенфика Ла Лига высшая лига Польша Заглембе Любин Жирона Политика Артем Довбик Сергей Булеца Анатолий Трубин Футбол

Вратарь Анатолий Трубин отнесен к нарушителям, вовремя не прибывшим на Украину.

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало обновленный список лиц, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия. Данный перечень готовится совместно с Государственной пограничной службой.

В список включены 293 спортсмена, среди которых, не считая Трубина из «Бенфики», есть также нападающий Артем ДовбикЖирона») и полузащитник Сергей Булеца («Заглембе»).

Следует отметить, что в предыдущей версии, от 21 июня, в списке было 227 спортсменов.

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7 комментариев

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Камбоджа Иванов
Ну, проявлять патриотизм в инстаграме - это попроще, чем потом возвращаться на родину
+18
-5
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Alex1104
Пушечное мясо заканчивается
+14
-4
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Jesse Boy
патриёты, ёпт
+6
-4
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DancePunk
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Барберис
Сегодня представители некоторых кругов Запада озвучили очень плохую версию развития ситуации.
Они хором начали говорить о том, что Украина выиграет войну, непременно, но 2025 году.

Надеюсь , украинские патриоты понимают о чем речь.
Речь идет о том, что Украина потеряет еще больше территорий, и еще больше молодых людей погибнут.
Думается, все понимают, и на Западе тоже, никакой победы не будет, но ведь пока есть ресурс, и их можно пустить под откос.
Я думаю, вся трагедия Украины, простого народа в том, что они не понимают, в какой капкан попали.
Я не сторонник войны, но постараюсь объяснить.
Со стороны кажется, что Россия, забирая общирные территории, иногда дает слабинку на не решяющих секторах войны специально.
Чтобы всем казалось, вот сейчас будет прорыв.
И Украина бросает все туда.
Кажется, Россия имитируя трудности на юге, в районе Запарожья и Херсона, скоро возьмет Харьков, я не специалист, но так со стороны смотрится.
А украинцам надо показать "успехи своим спонсорам", и они бросают силы в "капкан", куда их Россия вовлекает, потому, что больше негде показывать успех.
Теперь Россия даже заинтересована в кампании, поскольку взятые боями земли никому уже не вернет.
То есть, продолжение перемоги Украины продление войны, выгодно России, поскольку этот расщиряет территории.
Украине пора остановиться, ее обманули.
Запад нашел вояку против России и не остановится, потому, что против России, Россия не остановится, потому , что все таки расщиряется, а Украина ....она уменшается.
США, использовав все оружие Европы, после войны, продаст ей оружие, и Европа купит, Россия станет бошьше, а Украина.....
Она до конца будет стоять, потеряет все, и комания закончится.
Европа перейдет под полный контроль США, а что ей делать, Украины не станет, Европа разорится.
США и Россия соберут дивиденды, а через лет 5 президент США с улыбкой встретит президента России и скажет,
"Российский и американский народы всегда дружили, не воевали с друг-другом" .
И президент России его поддержит.

Мир таков, он двуличен, но таков.

Украине надо проснуться.
Ей нет надобности быть хорошим для России, ей просто надо перестать быть слугой других.
Ей надо остановиться и постараться сохранить то, что осталось.
О победе над Россией никто всерьез на Западе не думает.
Это пшик.
Даже из Сирии Россию не могут вытеснить.
Задайте вопрос, почему?
Простота и легковерие украинцев привела их к трагедии.
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