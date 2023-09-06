Трубин и Довбик попали в список из 293 спортсменов, не вернувшихся на Украину после соревнований. Вратарь играет в «Бенфике», форвард – в «Жироне»

Вратарь Анатолий Трубин отнесен к нарушителям, вовремя не прибывшим на Украину.

Министерство молодежи и спорта опубликовало обновленный список лиц, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия. Данный перечень готовится совместно с Государственной пограничной службой.

В список включены 293 спортсмена, среди которых, не считая из «Бенфики», есть также нападающий (« ») и полузащитник Сергей Булеца (« »).

Следует отметить, что в предыдущей версии, от 21 июня, в списке было 227 спортсменов.

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