«Жирона» купила лучшего бомбардира лиги Украины Довбика за 7 млн евро. Это рекорд клуба

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Ла Лига Мидтьюлланд трансферы Жирона Артем Довбик Днепр-1 Футбол

Нападающий сборной Украины Артем Довбик присоединился к «Жироне».

Испанский клуб объявил о подписании 26-летнего футболиста «Днепра-1». Контракт с ним рассчитан на 5 лет. 

По информации Diari de Girona, «Жирона» заплатила 7 млн евро за 50% прав на игрока. Это рекордный трансфер в истории каталонского клуба. Сумма будет распределена между украинским клубом и «Мидтьюлландом», где форвард ранее выступал.

Артем – второй украинский игрок в команде, первым стал хавбек Виктор Цыганков.

Довбик стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона чемпионата Украины, отметившись 24 голами и 5 результативными передачами в 29 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь

Фото: https://twitter.com/GironaFC

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23 комментария

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Цыганков очень неплохо проявил себя в Жироне, так что у Довбика есть все шансы закрепиться.
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Спортс уточните, что купили только 50% прав.
Или, как сейчас удобно говорить 50% от следующей продажи.
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Ответ laliga
у Днепра только половина прав на игрока была, еще 7 млн ушло в мидтьюлланд - итого Жирона 14 заплатила а не 7.
Она только и купила половину прав
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у Днепра только половина прав на игрока была, еще 7 млн ушло в мидтьюлланд - итого Жирона 14 заплатила а не 7.
+13
-5
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
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"Так пофиг, что не могу молчать!!!"
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жироне хорошего напа не хватало для попадания в еврокубки) надеюсь Довбик будет недостающим куском паззла для успеха
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Ответ Einfach Safari
жироне хорошего напа не хватало для попадания в еврокубки) надеюсь Довбик будет недостающим куском паззла для успеха
жирона потеряла лидера Ромеу в центре поля и никого не взяла взамен..какие еврокубки
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
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не его фамилия Довбик
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Ответ laliga
жирона потеряла лидера Ромеу в центре поля и никого не взяла взамен..какие еврокубки
А Вильяреал потерял Чуквезе, Торреса и Мартинеса. Севилья видимо вообще собралась в пердиве очищаться. Там в целом все плохо у большинства команд.
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Ответ laliga
жирона потеряла лидера Ромеу в центре поля и никого не взяла взамен..какие еврокубки
так Дэйли Блинд же пришёл, он может опорника играть
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Помню его забег в "лифчике" после победного года шведам)
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Ждём статью Лукомского о Довбике.
Качества каких футболистов сочетает в себе Довбик?
Холланда и Тьерри Анри? Или Берхкампа и Лукаку?
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Удачи! У Цыганкова получилось, может и у него получиться
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днепр знатно лоханулись в концковке чемпа, где слили чемпионство и место в группе ЛЧ.
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Тот самый с лифчиком?)))
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Ответ laliga
у Днепра только половина прав на игрока была, еще 7 млн ушло в мидтьюлланд - итого Жирона 14 заплатила а не 7.
если верить слухам, Жирона выкупила 50% прав у Днепра-1, и отдельно (за оставшиеся 50%) будет договариваться с датчанами - то ли игроков туда отдаст, то ли что-то ещё
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Огонь! Будут с Цыганковым феерить!
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Цыганков + Довбик - not bad для Жироны.
ПС: заплатили 7кк только за половину прав на игрока
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