«Жирона» купила лучшего бомбардира лиги Украины Довбика за 7 млн евро. Это рекорд клуба
Нападающий сборной Украины Артем Довбик присоединился к «Жироне».
Испанский клуб объявил о подписании 26-летнего футболиста «Днепра-1». Контракт с ним рассчитан на 5 лет.
По информации Diari de Girona, «Жирона» заплатила 7 млн евро за 50% прав на игрока. Это рекордный трансфер в истории каталонского клуба. Сумма будет распределена между украинским клубом и «Мидтьюлландом», где форвард ранее выступал.
Артем – второй украинский игрок в команде, первым стал хавбек Виктор Цыганков.
Довбик стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона чемпионата Украины, отметившись 24 голами и 5 результативными передачами в 29 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь.
Фото: https://twitter.com/GironaFC
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