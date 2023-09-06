Вальдано о трансферах саудовцев: «Европе следует помнить, что она сама была такой же Саудовской Аравией, собирая главных талантов со всех континентов последние 20 лет»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Хорхе Вальдано Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Габриэль Вейга Футбол

Хорхе Вальдано высказался о трансферном буме в Саудовской Аравии.

– Как вы оцениваете выход Саудовской Аравии на трансферный рынок? Является ли это угрозой для Европы?

– В Европе это предположение набирает популярность, но Европе следовало бы помнить, что она сама была такой же Саудовской Аравией в течение последних 20 лет, собирая всех главных талантов со всех континентов.

Что ж, они должны знать, что появился конкурент, у которого есть два законных права: во-первых, деньги на покупку и, во-вторых, любовь к футболу. Поскольку Саудовская Аравия – это не Катар, это страна, которая любит футбол, хотят у нее и нет традиций или  богатой истории.

Наверняка можно сказать о том, что это новый виток коммерциализации футбола, потому что легко понять Криштиану и Бензема, которые решили наполнить свои кошельки, но Габриэль Вейга, считавшийся одним из самых перспективных игроков «Сельты», тоже ушел.

Это практически отказ от славы ради денег. Кроос сказал, что это позорище, и с точки зрения профессии футболиста это слово хорошо подходит, но нужно поставить себя на место парня в ситуации, когда поступает предложение такого масштаба. Я не хочу комментировать это, не испытав этого на своем опыте, – сказал бывший игрок сборной Аргентины.

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55 комментариев

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Leon Betov
Когда арабы вкладывали миллиарды в европейский футбол, их это устраивало. Когда арабы начали играть по своим правилам, они вдруг одумались
+99
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Кашшай Чакырович
Ответ Wesley
В самой Саудовской Аравии нет никакого интереса к футболу. Странно это сравнивать с Англией, где 4 профессиональных лиги, в которых большинству клубов более 100 лет
Ну тогда всем нужно забыть про футбол и пусть только в Англии играют в своих лигах ,которым по 100 лет ,а сборной СССР вообще не нужно было начинать играть в хоккей, потому что его придумали канадцы 100 лет назад !футбол же есть только в Англии ,куда остальные лезут !
+59
-16
+43
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Leon Betov
Когда арабы вкладывали миллиарды в европейский футбол, их это устраивало. Когда арабы начали играть по своим правилам, они вдруг одумались
Джунгли против сада - от такого в доме Борреля начался сущий кошмар
+32
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fbd
Европейцы сидят такие со своими дворовыми лигами, а потом берут и 20 лет назад начинают всех подряд в мире скупать, засыпая их нефтебабками по ценам в несколько раз выше рынка. Так и было, да.
+38
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Алексей Сметанин
Может Вальдано теперь должность предложат денежную в Аль………))
вАль-Дано🤓
+15
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Wesley
В самой Саудовской Аравии нет никакого интереса к футболу. Странно это сравнивать с Англией, где 4 профессиональных лиги, в которых большинству клубов более 100 лет
+41
-31
+10
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Алексей Сметанин
Может Вальдано теперь должность предложат денежную в Аль………))
+12
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Karra
Во-вторых про традиции было верно сказано. Только нужно добавить, что отсутствие этих самых традиций через пару лет и прекратит футбольный бум в СА. Видели уже похожее в Китае.
А во первых не 20 лет, а гораздо больше. И это тоже часть традиций.
+7
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Artem Sarapulov
Вообще пофиг на эту историю. Ну уехали Митрович, Хендерсон, все равно АПЛ интереснее смотреть по качеству игры, качеству картинки, полей, культуре боления.
Сделают саудиты лучше по всем параметрам - не вопрос, буду их смотреть. Только вот есть большая вероятность что саудитский футбол закончится с первым же скачком цены на нефть вниз. Ну а пока пусть тратят
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Санитар-волк
Определённая разница есть, в общем - Европа была "социальным лифтом" для бедных, а Аравия - "золотой лифт" для и так богатых. Но в общем, это экономическая реальность, смысла шуметь об "угрозе" никакого, по мне.
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Hong Kil
России следует срочно переходить в Азиатскую конфедерацию. Играть против звезд мирового футбола, это ли не мотивация! А Эуропа будет потихоньку загибаться, тускло там.
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Алексей Иванов
Ответ fbd
Европейцы сидят такие со своими дворовыми лигами, а потом берут и 20 лет назад начинают всех подряд в мире скупать, засыпая их нефтебабками по ценам в несколько раз выше рынка. Так и было, да.
Да, скупали всех
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vaniaEee
Да многие из нищеты вылезли и еще свои деревни вытащили в придачу, а щас туда едут уже не бедные футболисты
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Уха с гренками
А в чем собсна, проблема? Разве европейские клубы не устраивает что на арабах можно нехило заработать, сливая им весь свой неликвид?
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Dmitry Shaolin
Классное замечание - " я не хочу это комментировать, не испытав этого на своем опыте" А то развелось комментаторов...
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FC.Barcelona
В СА оказывается футбольные традиции есть, наверно и лига популярная и трансляции смотрят по всему миру, а стадионы битком забиты.
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Rudenzik
У кого есть деньги, тот и музыку заказывает
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DiZ0893
А чем ему Катар не угодил?!? Накидывает на вентилятор?!
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rej1sta
Ответ Dmitry Shaolin
хз, как раньше, но теперь - да
Извините, а где вы там забитые стадионы увидели?)
https://x.com/brfootball/status/1696279034861129991?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA
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idemidov
Ответ DiZ0893
А чем ему Катар не угодил?!? Накидывает на вентилятор?!
Ну Катар отбор на ЧМ никогда не проходил, а Саудовская Аравия проходила его много раз и играла в плей-офф ЧМ.
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Ocelot
ну футбол то в Европе придумали а не в Саудовской Аравии, так что это был естественный путь развития футбола как вида спорта и занятости
проблема не в том что саудовские клубы скупают звезд из Европы а в том что там это все просто как FM симулятор, так как футбол не очень популярен в странах Азии и Ближнего Востока
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Dmitry Aqf
Ответ Alda
Есть вопрос- у меня очень странно работает пк версия свйта, не отображаются комментарии, мой профиль сверху справа, при этом на мобилке все хорошо. С чем это может быть связно?
Долго думали, как заставить людей отключить блокировщик - придумали. Можно отключить стандартные фильтры и сделать свои для спортса.
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Алексей Иванов
Ответ Wesley
В самой Саудовской Аравии нет никакого интереса к футболу. Странно это сравнивать с Англией, где 4 профессиональных лиги, в которых большинству клубов более 100 лет
Будет
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Karra
Ответ Вячеслав Смирнов
так европа создала индустрию, и собирала лучших по миру и выращивала их в топ звезд...а дикари копируют идустрию, и пытаюся перекупать выращенных в европе звезд, что за сравнение некорректное.
Там сейчас происходит игра в ФМ для состоятельных восточных джентльменов. Кроме них это мало кому надо, наиграются и всё вернётся на свои места.
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Вадим flanec
Ответ Виктор Никитин
разговор про топ трансферы за топ деньги, а ты про дело Босмана.. так ведь дело Босмана как раз и показывает почему игроки бесплатно переходят в Европу, а переходят они в Европу потому что тут лучшие лиги и лучший футбол.. поэтому сравнивать СА и Европу - абсурд.. и платят много в основном Европейские клубы другим Европейским клубам, да и денежки из скважины есть лишь у 2.5 клубов, если не меньше.. долгое время даже 2.5 не было
Это сейчас платят, а когда Босман эту кашу заварил, ни о какой компенсации разговора не шло. Типа куда хочу, туда и уйду, и хрен вам а не компенсация. А тут арабы нарисовались с деньгами, и Европа, че-то пригорюнилась. Игроков видите ли скупают оптом и в розницу. А когда сами европейские клубы этим промышляли, всё было тип-топ.
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