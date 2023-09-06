Вальдано о трансферах саудовцев: «Европе следует помнить, что она сама была такой же Саудовской Аравией, собирая главных талантов со всех континентов последние 20 лет»

Хорхе Вальдано высказался о трансферном буме в Саудовской Аравии.

– Как вы оцениваете выход Саудовской Аравии на трансферный рынок? Является ли это угрозой для Европы?

– В Европе это предположение набирает популярность, но Европе следовало бы помнить, что она сама была такой же Саудовской Аравией в течение последних 20 лет, собирая всех главных талантов со всех континентов.

Что ж, они должны знать, что появился конкурент, у которого есть два законных права: во-первых, деньги на покупку и, во-вторых, любовь к футболу. Поскольку Саудовская Аравия – это не Катар, это страна, которая любит футбол, хотят у нее и нет традиций или богатой истории.

Наверняка можно сказать о том, что это новый виток коммерциализации футбола, потому что легко понять и , которые решили наполнить свои кошельки, но , считавшийся одним из самых перспективных игроков «Сельты», тоже ушел.

Это практически отказ от славы ради денег. Кроос сказал, что это позорище, и с точки зрения профессии футболиста это слово хорошо подходит, но нужно поставить себя на место парня в ситуации, когда поступает предложение такого масштаба. Я не хочу комментировать это, не испытав этого на своем опыте, – сказал бывший игрок сборной Аргентины.

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