Вальдано о трансферах саудовцев: «Европе следует помнить, что она сама была такой же Саудовской Аравией, собирая главных талантов со всех континентов последние 20 лет»
Хорхе Вальдано высказался о трансферном буме в Саудовской Аравии.
– Как вы оцениваете выход Саудовской Аравии на трансферный рынок? Является ли это угрозой для Европы?
– В Европе это предположение набирает популярность, но Европе следовало бы помнить, что она сама была такой же Саудовской Аравией в течение последних 20 лет, собирая всех главных талантов со всех континентов.
Что ж, они должны знать, что появился конкурент, у которого есть два законных права: во-первых, деньги на покупку и, во-вторых, любовь к футболу. Поскольку Саудовская Аравия – это не Катар, это страна, которая любит футбол, хотят у нее и нет традиций или богатой истории.
Наверняка можно сказать о том, что это новый виток коммерциализации футбола, потому что легко понять Криштиану и Бензема, которые решили наполнить свои кошельки, но Габриэль Вейга, считавшийся одним из самых перспективных игроков «Сельты», тоже ушел.
Это практически отказ от славы ради денег. Кроос сказал, что это позорище, и с точки зрения профессии футболиста это слово хорошо подходит, но нужно поставить себя на место парня в ситуации, когда поступает предложение такого масштаба. Я не хочу комментировать это, не испытав этого на своем опыте, – сказал бывший игрок сборной Аргентины.
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А во первых не 20 лет, а гораздо больше. И это тоже часть традиций.
Сделают саудиты лучше по всем параметрам - не вопрос, буду их смотреть. Только вот есть большая вероятность что саудитский футбол закончится с первым же скачком цены на нефть вниз. Ну а пока пусть тратят
https://x.com/brfootball/status/1696279034861129991?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA
проблема не в том что саудовские клубы скупают звезд из Европы а в том что там это все просто как FM симулятор, так как футбол не очень популярен в странах Азии и Ближнего Востока