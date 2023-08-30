Роналду, Малком и Марез претендуют на приз игроку месяца в лиге Саудовской Аравии
Криштиану Роналду и Малком претендуют на приз игроку месяца в Саудовской Аравии.
Саудовская лига объявила имена номинантов на приз лучшему игроку августа. На него претендуют Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Игор Коронадо («Аль-Иттихад»), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Малком («Аль-Хилаль»).
В августе Роналду провел 3 матча в рамках чемпионата Саудовской Аравии, отличившись 5 голами и 2 ассистами. На счету Коронадо 4 матча, 3 гола и 2 голевых паса за месяц.
Малком провел 4 матча в августе, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Марез провел 4 игры, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевых паса.
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Так то он во Владимирской области родился
главное определяющее слово для поклонников Роналду.
не важно, хоть в 45 лет он будет исполнять пендали и быть в топах, всё равно для ддя кришнаитов главным будет стата.
не важно где, в каком матче, на каком турнире, на каком месте команда, какая атмосфера... главное стата.
вот и вся суть поклонников Роналду
а потом вы говорите о футболе.
-Не жизнь, а анекдот какой-то
А 3 голевые передачи он тоже с пенальти отдал?
- гол Австралии
- ассист Нидерландам
- ассист Хорватии
- гол Франции
Решающие действия без пенальти. Но лучшего игрока ему дали конечно же за пенальти в ворота СА, который ни на что не повлиял вообще, умник)