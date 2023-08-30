Роналду, Малком и Марез претендуют на приз игроку месяца в лиге Саудовской Аравии

Криштиану Роналду и Малком претендуют на приз игроку месяца в Саудовской Аравии.

Саудовская лига объявила имена номинантов на приз лучшему игроку августа. На него претендуют (« »), (« »), Рияд Марез («Аль-Ахли») и («Аль-Хилаль»).

В августе Роналду провел 3 матча в рамках чемпионата Саудовской Аравии, отличившись 5 голами и 2 ассистами. На счету Коронадо 4 матча, 3 гола и 2 голевых паса за месяц.

Малком провел 4 матча в августе, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Марез провел 4 игры, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевых паса.

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