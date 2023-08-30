Роналду, Малком и Марез претендуют на приз игроку месяца в лиге Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Игор Коронадо Рияд Марез Малком Футбол

Криштиану Роналду и Малком претендуют на приз игроку месяца в Саудовской Аравии.

Саудовская лига объявила имена номинантов на приз лучшему игроку августа. На него претендуют Криштиану РоналдуАль-Наср»), Игор КоронадоАль-Иттихад»), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Малком («Аль-Хилаль»). 

В августе Роналду провел 3 матча в рамках чемпионата Саудовской Аравии, отличившись 5 голами и 2 ассистами. На счету Коронадо 4 матча, 3 гола и 2 голевых паса за месяц. 

Малком провел 4 матча в августе, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Марез провел 4 игры, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевых паса.

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39 комментариев

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Vićtor Diaź
Надеюсь, награду получит наш, россиянин 💪
+48
-4
+44
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Vićtor Diaź
Ответ Exciter
Ты имел в виду легенду Зенита?
Нет. Рияда Мареза. У него ведь есть русский паспорт. Он только наполовину алжирец.
Так то он во Владимирской области родился
+33
-2
+31
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milya ololo
Ответ psixyec
Конечно, Криш. При всем уважении к Малкому, у Рона стата намного лучше. Что тут Махрез забыл? Те же Бензема или Ромариньо из Аль-Иттихада были лучше.
ты игры смотрел? или из-за того что Роналду 4 пенальти забил он лучший?)))
+25
-11
+14
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zzzeeerrrooo
Ответ Любезный Коссутий
Месси за 4 пенальти, дали лучшего игрока ЧМ. почему Кришти не может получить за это же?
Один пас на Молину можно считать за 10 голов
+8
-1
+7
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Blaumerc
Ответ psixyec
Конечно, Криш. При всем уважении к Малкому, у Рона стата намного лучше. Что тут Махрез забыл? Те же Бензема или Ромариньо из Аль-Иттихада были лучше.
стата...
главное определяющее слово для поклонников Роналду.
не важно, хоть в 45 лет он будет исполнять пендали и быть в топах, всё равно для ддя кришнаитов главным будет стата.
не важно где, в каком матче, на каком турнире, на каком месте команда, какая атмосфера... главное стата.
вот и вся суть поклонников Роналду
а потом вы говорите о футболе.
+10
-5
+5
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Дороф
Ответ Leon Betov
Рон и Малком оба заслуживают👏
Сейчас тебе условный Oleg напишет, что Роналду в этом списке лишний.
+6
-2
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Дядя Артем
конечно Криш
+3
0
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psixyec
Конечно, Криш. При всем уважении к Малкому, у Рона стата намного лучше. Что тут Махрез забыл? Те же Бензема или Ромариньо из Аль-Иттихада были лучше.
+16
-14
+2
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Aleksey Yashin
Заходят как-то в Саудовской Аравии Роналду, Малком и Марез в бар, а бармен им и говорит:
-Не жизнь, а анекдот какой-то
+3
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Ignazio DE Alter
Ответ Aleksey Yashin
Заходят как-то в Саудовской Аравии Роналду, Малком и Марез в бар, а бармен им и говорит: -Не жизнь, а анекдот какой-то
потому что в Саудовской Аравии нет баров
+2
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Иван Лапин
Ответ milya ololo
ты игры смотрел? или из-за того что Роналду 4 пенальти забил он лучший?)))
А ты смотрел игры? У Рона еще отняли 1 гол + 1 пенальти отдал партнеру.
А 3 голевые передачи он тоже с пенальти отдал?
+3
-2
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NomerSports
Надеюсь пенальтист возьмёт а то его фанаты довольно агрессивны .
+1
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ddddan 2
Ответ milya ololo
ты игры смотрел? или из-за того что Роналду 4 пенальти забил он лучший?)))
ну вообще то 2 из 5 голов с пенальти,а не 4 из 5🤓
+2
-1
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milya ololo
Ответ Любезный Коссутий
Месси за 4 пенальти, дали лучшего игрока ЧМ. почему Кришти не может получить за это же?
ну походу ты ЧМ не смотрел и не видел всего импакта Леонеля на турнире.)))
+2
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Экспертное мнение
Ответ Любезный Коссутий
Месси за 4 пенальти, дали лучшего игрока ЧМ. почему Кришти не может получить за это же?
- гол Мексике
- гол Австралии
- ассист Нидерландам
- ассист Хорватии
- гол Франции

Решающие действия без пенальти. Но лучшего игрока ему дали конечно же за пенальти в ворота СА, который ни на что не повлиял вообще, умник)
+3
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Leon Betov
Рон и Малком оба заслуживают👏
+2
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Temp LC
Ответ zzzeeerrrooo
Один пас на Молину можно считать за 10 голов
один пас на Молины можно считать за один пас и не более
+2
-2
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Дядя Артем
Ответ H23
За 3 пенальти и 2 гола забитых из вратарской? Или за 5 пенальти?
за 5 голов и 2 ассиста
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Begench Berdimuradov
Ответ Ярик01
Я за русского голосую
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Begench Berdimuradov
Здесь вы болтаете про Криша. а он там уже сделал дубл + 1 ассист (забил Мане)
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Ярик01
Ответ Begench Berdimuradov
Комментарий удален пользователем
Тебе интересен, если решил промычать в ответ.
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Spaten
Коронадо на царство надо!
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Ярик01
Я за русского голосую
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Игорь Климов
Ответ Ярик01
Я за русского голосую
Все адекватные люди голосуют за русского!
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Валерий Анташов
Хорошая компания подобралась, многие европейские чемпионаты позавидуют. )
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