Скалони о Месси в МЛС: «Эффект от его присутствия уже невероятен, все хотят следить за ним. Лео все еще более чем хорош»

Тренер сборной Аргентины оценил эффект от прихода Лионеля Месси в МЛС.

«Месси в порядке, я вижу, что он счастлив, радуется, и это хорошо. В конце концов, ему нужно чувствовать себя хорошо, комфортно, чтобы он, его семья и партнеры по команде были счастливы. Видно, что он счастлив и наслаждается футболом.

Эффект от его присутствия уже невероятен. Он принесет лиге и всей стране что-то важное, помимо игры. Все хотят следить за ним. Он все еще более чем хорош, чтобы продолжать играть», – сказал о форварде « ».

«Гном, ты обезумел». Вот это дебют Месси в МЛС – гол после блестящего паса Альбы через себя 🔥

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку