Скалони о Месси в МЛС: «Эффект от его присутствия уже невероятен, все хотят следить за ним. Лео все еще более чем хорош»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Тренер сборной Аргентины оценил эффект от прихода Лионеля Месси в МЛС.

«Месси в порядке, я вижу, что он счастлив, радуется, и это хорошо. В конце концов, ему нужно чувствовать себя хорошо, комфортно, чтобы он, его семья и партнеры по команде были счастливы. Видно, что он счастлив и наслаждается футболом.

Эффект от его присутствия уже невероятен. Он принесет лиге и всей стране что-то важное, помимо игры. Все хотят следить за ним. Он все еще более чем хорош, чтобы продолжать играть», – сказал Лионель Скалони о форварде «Интер Майами».

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10 комментариев

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Ювентиниус
Обиженные на Лео налетайте пост для вас.
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Maxron9
Ждём в следующем году еще один КА
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Oleg
Ответ Ювентиниус
Обиженные на Лео налетайте пост для вас.
Их можно понять, после 18.12.2022 жизнь для них разделилась на до и после.
А ведь им еще 8 ЗМ в октябре пережить надо.
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Bazilic
На Копе точно сыграет, а там посмотрим
На ЧМ тоже может съездить, голы у Альвареса отбирать точно не будет
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Александр Романов
Лео молодец , для себя играет , ещё и результат показывает
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Дзмітрый Фарботка
наблюдать за Месси кайф, где бы он не играл.
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Bazilic
Учитывая невероятное позитивное влияние Лео на команду его и на ЧМ возьмут. Будет дядькой в раздевалке, который будет выходить на последние 25 минут и помогать опытом
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Даниил Гутин
Может Месси рациональнее не ехать в сентябре в сборную? Там как-нибудь и без него справятся, а Интер-Майами в плей-офф надо двигать
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Мақсат Алдаш
Ответ Maxron9
Ждём в следующем году еще один КА
Потерь нет, возможно, а у бразилов новая команда по сути
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Bazilic
Ответ Maxron9
Ждём в следующем году еще один КА
Аргентина вполне может еще одну Копу взять, они даже на ЧМ будут одними из главных претендентов
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