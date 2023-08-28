Скалони о Месси в МЛС: «Эффект от его присутствия уже невероятен, все хотят следить за ним. Лео все еще более чем хорош»
Тренер сборной Аргентины оценил эффект от прихода Лионеля Месси в МЛС.
«Месси в порядке, я вижу, что он счастлив, радуется, и это хорошо. В конце концов, ему нужно чувствовать себя хорошо, комфортно, чтобы он, его семья и партнеры по команде были счастливы. Видно, что он счастлив и наслаждается футболом.
Эффект от его присутствия уже невероятен. Он принесет лиге и всей стране что-то важное, помимо игры. Все хотят следить за ним. Он все еще более чем хорош, чтобы продолжать играть», – сказал Лионель Скалони о форварде «Интер Майами».
«Гном, ты обезумел». Вот это дебют Месси в МЛС – гол после блестящего паса Альбы через себя 🔥
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
А ведь им еще 8 ЗМ в октябре пережить надо.
На ЧМ тоже может съездить, голы у Альвареса отбирать точно не будет