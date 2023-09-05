Фанату «Дижона» за имитацию обезьяньих криков на два года запретили посещать стадион. Обвиняемый сказал, что изображал крики спартанцев

Теги лига 1 Франция болельщики Амьен Дижон Д3 Франция Пренс-Дезир Гуано Футбол

Болельщику «Дижона» запретили посещать стадион из-за имитации обезьяньих криков.

Уголовный суд Дижона вынес решение болельщику о двухлетнем запрете на посещение стадиона и двум штрафам на общую сумму 3,7 тысячи евро за имитацию обезьяньих криков.

Инцидент произошел в 2019 году на матче между «Дижоном» и «Амьеном», когда фанат издавал обезьяньи крики в адрес футболиста «Амьена» Пренс-Дезира Гуано.

На суде обвиняемый по имени Адриан вновь отказался признать свою вину. Он объяснял, что его крики были выкриками, имитирующими крики спартанцев.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
*спартаковцев
+65
-7
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Любимый клуб Месси после Леганеса
+27
-9
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adjusted
Ответ King_X
*спартаковцев
... после четвёртого тура.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Зато приматам которые на матче Нанта показывали пенисы ничего, ведь у них правильный цвет кожи!:)
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иосиф Сталин
Ответ savik-A.M.
суд точно не эстонский ?)
Суд имени Игоря Новикова
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
суд точно не эстонский ?)
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Isshin88
Ответ King_X
*спартаковцев
Тоже так прочитал.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Сами обезьяны в качестве живых свидетелей на суде присутствовали?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wadwill13
Ответ Мартинелли
Кто тебе сказал, что ничего? Правосудие редко когда молниеносно работает
секрет раскрою. во Франции никто не заикнулся об этом. и даже не думают.. правильный цвет кожи- расизм в полной мере)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
ну вот и зачем было что то имитировать...
ну не понравилась тебе игра Пренс-Дезира... назови его по фамилии
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
интересная фамилия
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dj_dale
Он изображал крики спартанцев, которые увидели негра
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jerry40
Может он не имитировал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andr d
Гуано оно и в Африке Гуано
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Долго же разбирали. Надо апелляцию подать и можно тогда ещё несколько лет на стадион ходить, пока решение в силу не вступит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hulk&boloto
Ответ wadwill13
секрет раскрою. во Франции никто не заикнулся об этом. и даже не думают.. правильный цвет кожи- расизм в полной мере)))
Вы кто и где живёте, чтобы что-то раскрывать во Франции?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий