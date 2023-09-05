Фанату «Дижона» за имитацию обезьяньих криков на два года запретили посещать стадион. Обвиняемый сказал, что изображал крики спартанцев
Болельщику «Дижона» запретили посещать стадион из-за имитации обезьяньих криков.
Уголовный суд Дижона вынес решение болельщику о двухлетнем запрете на посещение стадиона и двум штрафам на общую сумму 3,7 тысячи евро за имитацию обезьяньих криков.
Инцидент произошел в 2019 году на матче между «Дижоном» и «Амьеном», когда фанат издавал обезьяньи крики в адрес футболиста «Амьена» Пренс-Дезира Гуано.
На суде обвиняемый по имени Адриан вновь отказался признать свою вину. Он объяснял, что его крики были выкриками, имитирующими крики спартанцев.
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