«МЮ» ведет переговоры о продлении контракта с Уан-Биссакой. Тен Хаг доволен защитником
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Аароном Уан-Биссакой.
По информации The Telegraph, в августе обсуждалось заключение нового долгосрочного контракта, который позволил бы Уан-Биссаке остаться в «Манчестер Юнайтед» после 2025 года. После закрытия трансферного окна переговоры вновь продолжатся.
Сообщается, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг высоко отзывается о защитнике. После закрытия трансферного окна «МЮ» готов продолжить переговоры о продлении контракта.
Действующее соглашение Уан-Биссаки с «МЮ» истекает летом 2024 года и может быть продлено клубом еще на один год.
Со статистикой 25-летнего защитника можно подробно ознакомиться здесь.
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Не ной, работай, бейся за своё место и даже тот тренер который тебя не привёл это оценит.
Думаю предложат 100-110к
Это все конечно говорю безотносительно того что некому будет справа играть, кроме Далота, который вынужден и слева играть