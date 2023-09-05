«МЮ» ведет переговоры о продлении контракта с Уан-Биссакой. Тен Хаг доволен защитником

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Аарон Уан-Биссака Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Аароном Уан-Биссакой.

По информации The Telegraph, в августе обсуждалось заключение нового долгосрочного контракта, который позволил бы Уан-Биссаке остаться в «Манчестер Юнайтед» после 2025 года. После закрытия трансферного окна переговоры вновь продолжатся.

Сообщается, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг высоко отзывается о защитнике. После закрытия трансферного окна «МЮ» готов продолжить переговоры о продлении контракта.

Действующее соглашение Уан-Биссаки с «МЮ» истекает летом 2024 года и может быть продлено клубом еще на один год.

Со статистикой 25-летнего защитника можно подробно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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munkz
Для сравнения, тен Хаг ещё зимой задумывался о новом правом защитнике, усадил АВБ на лавку - тот доказал делом свою профпригодность, сейчас - бистяра. А теперь вспоминаем Санчо и его отношение к делу.
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Любезный Коссутий
лучший игрок МЮ, со старта сезона. продлеваем обязательно
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Dm Kznts
Ответ munkz
Для сравнения, тен Хаг ещё зимой задумывался о новом правом защитнике, усадил АВБ на лавку - тот доказал делом свою профпригодность, сейчас - бистяра. А теперь вспоминаем Санчо и его отношение к делу.
вот это само главное а только потом протеже.
Не ной, работай, бейся за своё место и даже тот тренер который тебя не привёл это оценит.
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Answer1
Ответ Dm Kznts
у него сейчас 80-90к в неделю. Думаю предложат 100-110к
Ну надеюсь, что капля адекватности у нашего менеджмента все-таки есть. Хотя кого я обманываю, ожидаю 150к
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United_LP
Ответ charly001
300 тыс фунтов ему зарплату сейчас положат
Маловато. ЗП Де Хеа освободилась же
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charly001
300 тыс фунтов ему зарплату сейчас положат
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Чёрный тюльпан
Ответ Dm Kznts
у него сейчас 80-90к в неделю. Думаю предложат 100-110к
МЮ и повышение на 10-20 тыс.? Да это просто унижение для игрока, чтобы идти на такую сделку. 120 железно будет, а с бонусами все 140-160 выбьют. Тем более руководство клуба сейчас полюбило новичкам прописывать в контракте бонусы по результатам. Что Каземиро имеет такую опцию, что Маунт c Онаной, что Дало и Рашфорду дали при переподписании.
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Диер Ташкент
Ответ Аморалинни
>Усадил на лавку Угу, что хорошо говорит об уровне понимания футбола 7Хагом
Так вы же хотите чтоб МЮ играл в атаку, Тен Хаг и ставил в начале атакующего пз. Но Далот оказался нулевой в атаке (то что и в обороне он нулевой и так понятно). Потом начал ставить игрока, который хоть в обороне хорош, он же постепенно и в атаке стал прибавлять. Все как вы хотели
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munkz
Ответ Тухель
А конкурент АВБ хотя бы Мазрауи или например Хакими? А не уж что у брита сейчас вообще конкурентов нет так как Далот играет ЛЗ, да и вообще португалец не протеже тен Хага. Ситуации вообще и близко не схожи, где прям с прихода тренер покупает за гигантские деньги игрока под себя и понятно что он его будет ставить при любой игре.
Логика в твоём ответе есть, но ответь сам себе - чьей игрой ты больше доволен: Ван Биссаки или Санчо? притом даже не сейчас, а на протяжении двух последних сезонов?
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Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
МЮ и повышение на 10-20 тыс.? Да это просто унижение для игрока, чтобы идти на такую сделку. 120 железно будет, а с бонусами все 140-160 выбьют. Тем более руководство клуба сейчас полюбило новичкам прописывать в контракте бонусы по результатам. Что Каземиро имеет такую опцию, что Маунт c Онаной, что Дало и Рашфорду дали при переподписании.
бонусы по результатам кстати прекрасная вещь. Есть мотивация стараться.
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Диер Ташкент
Ответ Dm Kznts
у него сейчас 80-90к в неделю. Думаю предложат 100-110к
Скорее в районе 150к будет
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Dm Kznts
Ответ United_LP
Маловато. ЗП Де Хеа освободилась же
у него сейчас 80-90к в неделю.
Думаю предложат 100-110к
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Алекс Мелкумян
Ответ munkz
Для сравнения, тен Хаг ещё зимой задумывался о новом правом защитнике, усадил АВБ на лавку - тот доказал делом свою профпригодность, сейчас - бистяра. А теперь вспоминаем Санчо и его отношение к делу.
Та этот лодырь походу не футболист топ уровня, 3 сезон идёт - а от него толку в 3 матчах из 10, в остальных он просто растворяется и даёт пасы ближнему. Уже и отпускали его отдохнуть, и время сколько прошло с перехода, и позицию ему пытались подобрать. Все равно бестолковым каким то остался. Его кумир (Роналдиньо) хоть сразу в топ клубе зажигать начал, это потом он забил на все, но класс то у него никогда не отнять было. А Жадон походу наоборот, эпизодические вспышки на топ уровне и потом опять посредственный игрок.
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Dm Kznts
тойхель ограничил возможности ответов, поэтому просто скажу - пишет полную чушь ))
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MARELLE 29
Ответ Чёрный тюльпан
Это лишь говорит о том, в какой сейчас МЮ ж..., если довольно ограниченный Уан-Биссака является лучшим игроком клуба. В подкатики он может эффектно и эффективно стелется, вот только в атаке далеко не Фримпонг, а в конкурентах у Аарона целый Дало, которого и футболистом сложно назвать. Я до сих пор считаю, что МЮ необходим Джереми следующим летом, чтобы играть в атакующий футбол, пусть уже и не под руководством тен Хага, который похоже не может ни оборону настроить в команде, ни уж тем более атаку. Правда не уверен, что следующим летом удастся его спокойно купить, даже подозреваю, что заруба будет за него серьёзная, особенно если Анчелотти уйдёт из Реала, а на его место Перес позовёт Алонсо, который железно Фримпонга за собой притащит, потому что у Мадрида там пенсионер Карвахаль до сих пор пылит, которого ещё пару сезонов назад нужно было менять. Да и другие клубы могут заинтересоваться, которые играют в 3 ЦЗ. Условно Реал может пойти за воспитанником Хакими, а если Энрике останется, то ПСЖ вполне может заменить марокканца голландцем. Сити тоже стоит задуматься о том, кем заменить стареющего Уокер, который хоть и в порядке на данный момент, но кто его знает, что будет дальше.
Ооо черный тюльпан как дела?
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Диер Ташкент
Ответ Тухель
А конкурент АВБ хотя бы Мазрауи или например Хакими? А не уж что у брита сейчас вообще конкурентов нет так как Далот играет ЛЗ, да и вообще португалец не протеже тен Хага. Ситуации вообще и близко не схожи, где прям с прихода тренер покупает за гигантские деньги игрока под себя и понятно что он его будет ставить при любой игре.
Ошибаешься, Санчо давали в прошлом сезоне играть. Человек что в атаке, что в обороне плох. А Антони хотя бы в обороне отрабатывает. С этим он и подкупает Тен Хага. Будьте объективно, вы чего. Если Санчо хотя бы в атаке был бы крут, то тут можно было бы о чем то спорить
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Чёрный тюльпан
Ответ Любезный Коссутий
лучший игрок МЮ, со старта сезона. продлеваем обязательно
Это лишь говорит о том, в какой сейчас МЮ ж..., если довольно ограниченный Уан-Биссака является лучшим игроком клуба. В подкатики он может эффектно и эффективно стелется, вот только в атаке далеко не Фримпонг, а в конкурентах у Аарона целый Дало, которого и футболистом сложно назвать. Я до сих пор считаю, что МЮ необходим Джереми следующим летом, чтобы играть в атакующий футбол, пусть уже и не под руководством тен Хага, который похоже не может ни оборону настроить в команде, ни уж тем более атаку. Правда не уверен, что следующим летом удастся его спокойно купить, даже подозреваю, что заруба будет за него серьёзная, особенно если Анчелотти уйдёт из Реала, а на его место Перес позовёт Алонсо, который железно Фримпонга за собой притащит, потому что у Мадрида там пенсионер Карвахаль до сих пор пылит, которого ещё пару сезонов назад нужно было менять. Да и другие клубы могут заинтересоваться, которые играют в 3 ЦЗ. Условно Реал может пойти за воспитанником Хакими, а если Энрике останется, то ПСЖ вполне может заменить марокканца голландцем. Сити тоже стоит задуматься о том, кем заменить стареющего Уокер, который хоть и в порядке на данный момент, но кто его знает, что будет дальше.
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ArnoNeputevy
Ван-Биссака лучший игрок - это диагноз, конечно.
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Диер Ташкент
Qatari не выдержить такого
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red hikkikomori
По правде говоря, думаю надо продать его, единственный его плюс - подкаты, но это так же и минус - в матче с Арсеналом он сделал кучу подкатов в моментах ,когда нужно пытаться отобрать, а эти подкаты привели к куче угловых у наших ворот, с одного из которых и забили гол, подкаты нужны только в моментах когда надо догонять упущенного игрока, а он их делал даже когда игрок не убегает, а на месте владеет мячом. Навыка игры головой у него нет, в атаке слаб, хоть и подтянулся в этом компоненте в последнее время. В итоге очень ограниченный игрок, ему бы в Ноттингем к Эланге.
Это все конечно говорю безотносительно того что некому будет справа играть, кроме Далота, который вынужден и слева играть
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QWertY
Очень слабый игрок, лучше сплавить и купить нормального ПЗ
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Dm Kznts
ещё бы
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Someone from Internet
Ответ Dm Kznts
тойхель ограничил возможности ответов, поэтому просто скажу - пишет полную чушь ))
Это типа в ЧС кинул? Меня почему-то криштибои типа романа и феллкса, также местный чёрный тюрбан забанили.
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Someone from Internet
Ответ red hikkikomori
По правде говоря, думаю надо продать его, единственный его плюс - подкаты, но это так же и минус - в матче с Арсеналом он сделал кучу подкатов в моментах ,когда нужно пытаться отобрать, а эти подкаты привели к куче угловых у наших ворот, с одного из которых и забили гол, подкаты нужны только в моментах когда надо догонять упущенного игрока, а он их делал даже когда игрок не убегает, а на месте владеет мячом. Навыка игры головой у него нет, в атаке слаб, хоть и подтянулся в этом компоненте в последнее время. В итоге очень ограниченный игрок, ему бы в Ноттингем к Эланге. Это все конечно говорю безотносительно того что некому будет справа играть, кроме Далота, который вынужден и слева играть
Как по мне АВБ намного лучше середняка Далота
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Диер Ташкент
Ответ red hikkikomori
По правде говоря, думаю надо продать его, единственный его плюс - подкаты, но это так же и минус - в матче с Арсеналом он сделал кучу подкатов в моментах ,когда нужно пытаться отобрать, а эти подкаты привели к куче угловых у наших ворот, с одного из которых и забили гол, подкаты нужны только в моментах когда надо догонять упущенного игрока, а он их делал даже когда игрок не убегает, а на месте владеет мячом. Навыка игры головой у него нет, в атаке слаб, хоть и подтянулся в этом компоненте в последнее время. В итоге очень ограниченный игрок, ему бы в Ноттингем к Эланге. Это все конечно говорю безотносительно того что некому будет справа играть, кроме Далота, который вынужден и слева играть
Лучше уж Далота продать, А АВБ оставить
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