«МЮ» ведет переговоры о продлении контракта с Уан-Биссакой. Тен Хаг доволен защитником

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Аароном Уан-Биссакой.

По информации The Telegraph, в августе обсуждалось заключение нового долгосрочного контракта, который позволил бы остаться в « » после 2025 года. После закрытия трансферного окна переговоры вновь продолжатся.

Сообщается, что главный тренер «МЮ» высоко отзывается о защитнике. После закрытия трансферного окна «МЮ» готов продолжить переговоры о продлении контракта.

Действующее соглашение Уан-Биссаки с «МЮ» истекает летом 2024 года и может быть продлено клубом еще на один год.

Со статистикой 25-летнего защитника можно подробно ознакомиться здесь.

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