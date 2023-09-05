Байи бесплатно перешел из «МЮ» в «Бешикташ». Контракт – на год

Эрик Байи перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бешикташ».

Турецкий клуб объявил о подписании 29-летнего защитника. Сообщалось, что контракт с ним будет рассчитан на один год.

По данным Manchester Evening News, Эрик перешел в «Бешикташ» бесплатно, хотя его контракт с «Юнайтед» был рассчитан до лета 2024 года. «МЮ» стремился облегчить зарплатную ведомость.

выступал за « » с 2016 года, его купили у «Вильярреала» за 30 млн фунтов. Прошлый сезон ивуариец провел в «Марселе» на правах аренды.

Статистику центрального защитника можно найти здесь.

Изображение: bjk.com.tr

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS