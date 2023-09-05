Байи бесплатно перешел из «МЮ» в «Бешикташ». Контракт – на год

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция трансферы Эрик Байи Футбол

Эрик Байи перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бешикташ».

Турецкий клуб объявил о подписании 29-летнего защитника. Сообщалось, что контракт с ним будет рассчитан на один год.

По данным Manchester Evening News, Эрик перешел в «Бешикташ» бесплатно, хотя его контракт с «Юнайтед» был рассчитан до лета 2024 года. «МЮ» стремился облегчить зарплатную ведомость.

Байи выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, его купили у «Вильярреала» за 30 млн фунтов. Прошлый сезон ивуариец провел в «Марселе» на правах аренды. 

Статистику центрального защитника можно найти здесь

Изображение: bjk.com.tr

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21 комментарий

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dimamak10
Ответ Le Tallec
Жалко этого добряка
Хрусталь , а защитник хороший. Чисто выбивает мяч в подкате не хуже Ван Биссаки
+19
-2
+17
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Артур Артур
За мешок картошки отдали
+10
-1
+9
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Bego Yusupov
Ответ Артур Артур
За мешок картошки отдали
ну что вы это много
+6
0
+6
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Le Tallec
Жалко этого добряка
+5
0
+5
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Tun
Был лучшим цз в постФерги эпоху, когда в форме и без травм, персонально никого не впускал, зону свою вычищал под ноль
+5
0
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Аморалинни
Ответ avcgloronalduMU
как он мог стоить 30 млн, он за вилльяреал толком то не играл)) моур сам себя слил из мю, такими трансферами
У него в первом сезоне больше 40 игр за МЮ)))
+7
-3
+4
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Тюменский медвежонок
на самом деле классный защитник, к нему всегда было претензий минимум, отрабатывал каждый сантиметр поля и не боялся идти в стыки, по сути карьеру травмы бесконечные загубили
+4
-1
+3
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QWertY
Ответ Артур Артур
За мешок картошки отдали
За мешок зерна
+4
-1
+3
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copti_san
то есть Магуайра за какие-то деньги ВХ жалко отдавать в последний момент стало, а этого без проблем бесплатно отпустили
+2
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Любезный Коссутий
Ответ Руслан
Полный провал руководства МЮ., который стыдно называть что это руководство. На что смотрят глейзеры гребанные не знаю.
на графу доходов клуба они смотрят. там вид намного приятнее, чем в таблице
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a2wai
Ответ copti_san
то есть Магуайра за какие-то деньги ВХ жалко отдавать в последний момент стало, а этого без проблем бесплатно отпустили
А Магуайр тоже постоянный клиент лазарета?
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Nickolay Lyskov
Да, травматичный игрок. Да, иногда перформансы чередуются ляпами. Но бесплатно? При том, что сами готовы отваливать по 100 миллионов за малоподвижные бревна типа Антони? Но это, в принципе, ерунда относительно бесплатного ухода де Хеа. Можно сколько угодно говорить о его плохой игре ногами, высокой зарплате и прочем. Но... Это все равно вратарь высочайшего класса. Давид де Хеа ушёл бесплатно. В 32 года. БЕСПЛАТНО. Что-то не ладно в датском королевстве. Хотел было скаламбурить "МЮдатском", но складывается ощущение, что это может оказаться и не каламбуром.
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Oleg Miroshnichenko
Ну да, этот плохой был, зато теперь защита просто блеск!
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Любезный Коссутий
удачи Байи в Турции, желаю отыграть хотя бы один сезон без травм, либо избежать трравм, выбивающих на месяца.
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Waititi
Травмы так и не дали понять уровень игрока.
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Руслан
Полный провал руководства МЮ., который стыдно называть что это руководство. На что смотрят глейзеры гребанные не знаю.
0
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avcgloronalduMU
как он мог стоить 30 млн, он за вилльяреал толком то не играл))
моур сам себя слил из мю, такими трансферами
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a2wai
Ответ Nickolay Lyskov
Да, травматичный игрок. Да, иногда перформансы чередуются ляпами. Но бесплатно? При том, что сами готовы отваливать по 100 миллионов за малоподвижные бревна типа Антони? Но это, в принципе, ерунда относительно бесплатного ухода де Хеа. Можно сколько угодно говорить о его плохой игре ногами, высокой зарплате и прочем. Но... Это все равно вратарь высочайшего класса. Давид де Хеа ушёл бесплатно. В 32 года. БЕСПЛАТНО. Что-то не ладно в датском королевстве. Хотел было скаламбурить "МЮдатском", но складывается ощущение, что это может оказаться и не каламбуром.
Байи из-за своей травматичности, к сожалению, такой же неликвид как и Джонс, его было проще сплавить хоть куда-то и хоть как-то.
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