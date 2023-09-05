Байи бесплатно перешел из «МЮ» в «Бешикташ». Контракт – на год
Эрик Байи перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бешикташ».
Турецкий клуб объявил о подписании 29-летнего защитника. Сообщалось, что контракт с ним будет рассчитан на один год.
По данным Manchester Evening News, Эрик перешел в «Бешикташ» бесплатно, хотя его контракт с «Юнайтед» был рассчитан до лета 2024 года. «МЮ» стремился облегчить зарплатную ведомость.
Байи выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, его купили у «Вильярреала» за 30 млн фунтов. Прошлый сезон ивуариец провел в «Марселе» на правах аренды.
Статистику центрального защитника можно найти здесь.
Изображение: bjk.com.tr
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