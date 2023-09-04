«Атлетико» продал Карраско «Аль-Шабабу» за 15 млн евро. Контракт – на 3 года

Теги Атлетико Ла Лига трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Янник Феррейра Карраско Футбол

Янник Феррейра Карраско перешел в чемпионат Саудовской Аравии.

Полузащитник заключил с «Аль-Шабабом» трехлетний контракт. Сообщалось, что «Атлетико» за бельгийца получит 15 млн евро.

Карраско играл за мадридский клуб с 2015 по 2018 год и с 2020-го по 2023-й. В прошлом сезоне на его счету 7 голов за 35 матчей в Ла Лиге.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/AlShababSaudiFC

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31 комментарий

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Кудри Гендузи
И в Китай, и в СА успел заехать, легенда
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<CRISTIANO>
Всего 30 лет, а уже успел сьездить в Китай на заработки, вернулся поиграл в Атлетико и сейчас поехал зарабатывать в СА.
Мне кажется Карраско что-то знает, но нам не говорит.
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JENNINGS
Успел заработать до конца жизни и в Китае, и в СА)
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Born is the King
Как же Атлети любит продавать карасско
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Bunyod Turgunov
Ответ llolishe
Может после финала ЛЧ психологически сгорел Ведь гол в финале еще и жену поцеловал когда праздновал А потом Реал всетаки выиграл
Если дело о финале то, главный неудачник финалов 21 века Михаель Баллак сам себя должен был расстрелить. 2002 году проиграл финал ЛЧ и ЧМ, 2008 году финал ЛЧ и ЧЕ.
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Тухель
Карраско очень крутой игрок + для такого технаря и дриблера очень круто что он не гордый и спокойно отрабатывает в обороне и может закрывать всю бровку, просто для игроков которые в плей офф ЛЧ на позиции крайнего напа возили соперников и показывали выдающийся уровень, потом опуститься вниз по позиции это большая редкость.
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instasamka
Хорошо, что руководство Барсы не стало продвигаться по нему дальше интереса. У парня проблемы с мотивацией раз уж он во второй раз едет за деньгами в таком возрасте. Таланта много ведь, но видимо раздолбай в плане упорства и труда
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Fazy10
всего лишь 15 , могли бы и подороже продать
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andr d
Ну хоть одного топаря саудиты подписали, а то одних середняков напокупали
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pashka_86
Ответ Тухель
Карраско средний игрок? Назови хотя бы 10 современных игроков его позиции, которые сильнее?
Тухель ты чего ??? У тебя в баварии как минимум таких три бегает
Ты и правда хочешь сказать что не насчитается 10 футболистов которые лучше него на этой позиции ??????
Ложись лучше спать завтра в школу
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Михаил Хромаков
Ответ Владимир Владимирович
Даже вторая восьмёрка клубов СА нормально закупаются, очень достойный чемпионат намечается, где проходных матчей не будет
по трансфермаркету только 5 команд превышало 25 млн, после покупок Диалло и Карраско к нам присоединился Аль-Шабаш (но у них нет защиты). Кем забиты остальные можно догадаться по ценнику
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Евгений Теличко
Ответ Владимир Владимирович
Даже вторая восьмёрка клубов СА нормально закупаются, очень достойный чемпионат намечается, где проходных матчей не будет
И давно у нас бронзовый медалист во вторую восьмерку угодил?
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Max Payne
Ответ <CRISTIANO>
Всего 30 лет, а уже успел сьездить в Китай на заработки, вернулся поиграл в Атлетико и сейчас поехал зарабатывать в СА. Мне кажется Карраско что-то знает, но нам не говорит.
Просто Wanda китайский спонсор Атлетов вот и поехал отпахивать в Китай.
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Supreme Allah
Ответ JENNINGS
Успел заработать до конца жизни и в Китае, и в СА)
В Китае он копейки получал , там и 10кк не было
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Максим Новиков
Ответ Кудри Гендузи
И в Китай, и в СА успел заехать, легенда
Если бы еще и в Керимовский Анжи успел заскочить, то вообще был бы флэш рояль)
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весёлый роджер
Симеоне опять отпустил пирата сундуки золотом наполнить, не удивлюсь если через год-два опять вернется к матрасам и заиграет 😁
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Rus Donskoy
самый *продаваемый * игрок 😉
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reverence
ждём очередного возвращения?
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aleksandrsemizorov
Интересно сколько получать будет?🤷‍♂️
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Михаил Лубянский
Думаю атлетико уже особо не расстроится от потери
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aseke
Иногда и арабы покупают уцененные товары.
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6mwk4zcxgs
В 35 гоу в МЛС, после Атлетико!)
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vaniaEee
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи
Это про него)
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Владимир Владимирович
Даже вторая восьмёрка клубов СА нормально закупаются, очень достойный чемпионат намечается, где проходных матчей не будет
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