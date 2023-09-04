«Атлетико» продал Карраско «Аль-Шабабу» за 15 млн евро. Контракт – на 3 года

Янник Феррейра Карраско перешел в чемпионат Саудовской Аравии.

Полузащитник заключил с « » трехлетний контракт. Сообщалось, что « » за бельгийца получит 15 млн евро.

играл за мадридский клуб с 2015 по 2018 год и с 2020-го по 2023-й. В прошлом сезоне на его счету 7 голов за 35 матчей в .

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/AlShababSaudiFC

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