«Атлетико» продал Карраско «Аль-Шабабу» за 15 млн евро. Контракт – на 3 года
Янник Феррейра Карраско перешел в чемпионат Саудовской Аравии.
Полузащитник заключил с «Аль-Шабабом» трехлетний контракт. Сообщалось, что «Атлетико» за бельгийца получит 15 млн евро.
Карраско играл за мадридский клуб с 2015 по 2018 год и с 2020-го по 2023-й. В прошлом сезоне на его счету 7 голов за 35 матчей в Ла Лиге.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/AlShababSaudiFC
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Мне кажется Карраско что-то знает, но нам не говорит.
Ты и правда хочешь сказать что не насчитается 10 футболистов которые лучше него на этой позиции ??????
Ложись лучше спать завтра в школу
Это про него)