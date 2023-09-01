«Аль-Шабаб» договорился с «Атлетико» о трансфере Карраско за 15 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 3 года

Теги Атлетико Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Янник Феррейра Карраско Фабрицио Романо Футбол

Янник Феррейра Карраско перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

«Аль-Шабаб» договорился с «Атлетико» о трансфере бельгийского полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро.

Футболист уже согласовал условия трехлетнего контракта с клубом из Эр-Рияда. В ближайшие часы он отправится в Саудовскую Аравию для прохождения медосмотра. 

Статистику Карраско можно найти здесь

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25 комментариев

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ciao.ragazzi.2519
один из первых накосил бабла в Китае, грамотное вернулся в европейский футбол и во второй заход за бабками поехал в СА, Легенда)
+201
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+201
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Инженер Управляющий
Ответ ciao.ragazzi.2519
один из первых накосил бабла в Китае, грамотное вернулся в европейский футбол и во второй заход за бабками поехал в СА, Легенда)
и ведь ему только 30 лет, пару годков поработает у арабов и можно возвращаться заканчивать легендой в АТМ, а там к 35-37 годам и в МЛС на пенсию)
+103
-2
+101
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Инженер Управляющий
Карраско первый футболист ради бабосов поигравший и у китайцев, и у арабов
+84
-1
+83
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Ренат Фаткулин
Через два года обратно в Атлетико
+29
0
+29
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Гни свою́ линию
Ответ Инженер Управляющий
Карраско первый футболист ради бабосов поигравший и у китайцев, и у арабов
Талиска уже это провернул
+13
0
+13
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D-oh!
Лучший баблоруб после Месси и Роналду
Респект
+9
0
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Enchanter WIZZARD
Ответ Инженер Управляющий
Карраско первый футболист ради бабосов поигравший и у китайцев, и у арабов
Асамоа Гьян
+3
0
+3
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a2wai
Будет забавно, если Карраско отыграет контракт, а потом опять вернется в Атлетико и пошумит.
+2
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Aleksandr Danilov
Не верю, что Карраско в 13 раз слабее Салехард, почему так дёшево?
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Скорый поезд
Не зря Симеоне опасался, что до закрытия трансферного окна арабы из Атлетико кого-нибудь уведут. Команда теряет лучшего игрока на левом фланге атаки. И всего за 15 миллионов евро? Кем теперь полноценно заменить его?
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Tiestorzn17
А вот ему давно пора, как раз его уровень.
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Инженер Управляющий
Ответ Гни свою́ линию
Талиска уже это провернул
точно! ну этот вообще напрямую))
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гилберт
Ответ ciao.ragazzi.2519
один из первых накосил бабла в Китае, грамотное вернулся в европейский футбол и во второй заход за бабками поехал в СА, Легенда)
У него и третья ходка будет.
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Скорый поезд
Ответ Denchik_RED-BLUE
А Хави Галана, одного из лучших крайних защитников Ла Лиги, для чего брали? Еще с того момента, когда Барселона получила приоритетное право выкупа Карраско, Атлетико готовился к его уходу
Дай Бог, чтобы Галан смог полноценно его заменить.
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Vegas931
Ответ Инженер Управляющий
Карраско первый футболист ради бабосов поигравший и у китайцев, и у арабов
Еще Талиска
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DancePunk
Ответ bibendum
В третий раз вернуться в Атлетико будет сложно. Всё-таки уже 32 будет. Хотя, можно будет напрямую в МЛС тогда
Почему в третий? Он же один раз возвращался
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Denchik_RED-BLUE
Ответ Скорый поезд
Не зря Симеоне опасался, что до закрытия трансферного окна арабы из Атлетико кого-нибудь уведут. Команда теряет лучшего игрока на левом фланге атаки. И всего за 15 миллионов евро? Кем теперь полноценно заменить его?
А Хави Галана, одного из лучших крайних защитников Ла Лиги, для чего брали? Еще с того момента, когда Барселона получила приоритетное право выкупа Карраско, Атлетико готовился к его уходу
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гилберт
Ответ ciao.ragazzi.2519
один из первых накосил бабла в Китае, грамотное вернулся в европейский футбол и во второй заход за бабками поехал в СА, Легенда)
Баблос.
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despoletaev@gmail.com
Даже в футболе многополярность)
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love_sport737
Карраско и в Китай съездил, и в СА. Куда дальше - США? Катар? ОАЭ? :)
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Гоша Петров
А как же еврокубки?Нам же тут в комментах рассказывают что это самое важное.Интересно посему он выбрал ближний восток а не тот же Зриньски из Боснии из Класвик с Фарер они же будут в групповой стадии лиги конференции играть.
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aleksandrsemizorov
Интересно будет если он перешёл за 15 млн, может у него и зарплата такая же будет😁
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falkao2013
Это тот самый Карраско,который мечтал играть за Барселону?)
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Odin Odin
Жесть арабы всех скупают!!!
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bibendum
В третий раз вернуться в Атлетико будет сложно. Всё-таки уже 32 будет. Хотя, можно будет напрямую в МЛС тогда
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