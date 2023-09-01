«Аль-Шабаб» договорился с «Атлетико» о трансфере Карраско за 15 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 3 года

Янник Феррейра Карраско перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

« » договорился с « » о трансфере бельгийского полузащитника, сообщает . Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро.

Футболист уже согласовал условия трехлетнего контракта с клубом из Эр-Рияда. В ближайшие часы он отправится в Саудовскую Аравию для прохождения медосмотра.

Статистику Карраско можно найти здесь.

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