«Аль-Шабаб» договорился с «Атлетико» о трансфере Карраско за 15 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 3 года
Янник Феррейра Карраско перейдет в клуб из Саудовской Аравии.
«Аль-Шабаб» договорился с «Атлетико» о трансфере бельгийского полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро.
Футболист уже согласовал условия трехлетнего контракта с клубом из Эр-Рияда. В ближайшие часы он отправится в Саудовскую Аравию для прохождения медосмотра.
Статистику Карраско можно найти здесь.
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