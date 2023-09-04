Игрока сборной Панамы застрелили на улице – бандиты подъехали к нему на такси. Еще 7 человек ранены

Игрок сборной Панамы погиб в результате уличной перестрелки.

Инцидент произошел в панамском городе Колон в минувшее воскресенье, 3 сентября, около 15:00 по местному времени. Как сообщает издание Critica, двое вооруженных мужчин, передвигавшихся на такси, без предупреждения открыли огонь из машины.

В результате стрельбы погиб футболист сборной Панамы Хильберто Эрнандес, выступавший за панамский «Индепендьенте». Он скончался в больнице от полученных ран, также были ранены еще 7 человек.

Сообщается, что нападавшие поймали такси и попросили отвезти их к месту, где было совершено преступление. Водитель такси также был задержан.

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