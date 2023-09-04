Игрока сборной Панамы застрелили на улице – бандиты подъехали к нему на такси. Еще 7 человек ранены

Теги происшествия Сборная Панамы по футболу Футбол

Игрок сборной Панамы погиб в результате уличной перестрелки.

Инцидент произошел в панамском городе Колон в минувшее воскресенье, 3 сентября, около 15:00 по местному времени. Как сообщает издание Critica, двое вооруженных мужчин, передвигавшихся на такси, без предупреждения открыли огонь из машины.

В результате стрельбы погиб футболист сборной Панамы Хильберто Эрнандес, выступавший за панамский «Индепендьенте». Он скончался в больнице от полученных ран, также были ранены еще 7 человек.

Сообщается, что нападавшие поймали такси и попросили отвезти их к месту, где было совершено преступление. Водитель такси также был задержан.

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10 комментариев

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44ndfwwgbr
Ответ Cruel Snake
Кажется что ужас, но если разобраться Оценить общий уровень криминогенной обстановки можно с помощью "индекса преступности", показывающего, насколько безопасно проживание в стране с точки зрения рисков стать жертвой нарушителей закона (чем выше значение индекса, тем больше такой риск). По состоянию на 2020 г., индекс преступности в Панаме составил 46.2 баллов (для сравнения, в России - 40,6 баллов). Составить мнение о законопослушности населения и интенсивности работы правоохранительных органов помогут также данные о количестве убийств и о числе жителей страны, находящихся в местах лищения свободы. Ежегодно в Панаме совершается 9.39 умышленных убийств на каждые 100 тысяч населения (в России - 8,21). По состоянию на 2020 г., в тюрьмах и лагерях Панамы отбывало наказание 17,89 тыс. человек, или 412 заключенных на 100 тысяч населения (в России на 100 тысяч жителей приходится 338 заключенных).
В России большинство убийств это бытовая поножовщина между собутыльниками по пьяни. Такого уличного бандитизма в России и близко нет.
+29
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+25
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the80dream
Ответ Cruel Snake
Кажется что ужас, но если разобраться Оценить общий уровень криминогенной обстановки можно с помощью "индекса преступности", показывающего, насколько безопасно проживание в стране с точки зрения рисков стать жертвой нарушителей закона (чем выше значение индекса, тем больше такой риск). По состоянию на 2020 г., индекс преступности в Панаме составил 46.2 баллов (для сравнения, в России - 40,6 баллов). Составить мнение о законопослушности населения и интенсивности работы правоохранительных органов помогут также данные о количестве убийств и о числе жителей страны, находящихся в местах лищения свободы. Ежегодно в Панаме совершается 9.39 умышленных убийств на каждые 100 тысяч населения (в России - 8,21). По состоянию на 2020 г., в тюрьмах и лагерях Панамы отбывало наказание 17,89 тыс. человек, или 412 заключенных на 100 тысяч населения (в России на 100 тысяч жителей приходится 338 заключенных).
А почему с РФ сравнивать, а не Англией и Италией у которых тот же индекс такой же как в Панаме?
+11
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Rus Donskoy
Жаль....... очень
+5
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укротитель троллей
Ответ Cruel Snake
Кажется что ужас, но если разобраться Оценить общий уровень криминогенной обстановки можно с помощью "индекса преступности", показывающего, насколько безопасно проживание в стране с точки зрения рисков стать жертвой нарушителей закона (чем выше значение индекса, тем больше такой риск). По состоянию на 2020 г., индекс преступности в Панаме составил 46.2 баллов (для сравнения, в России - 40,6 баллов). Составить мнение о законопослушности населения и интенсивности работы правоохранительных органов помогут также данные о количестве убийств и о числе жителей страны, находящихся в местах лищения свободы. Ежегодно в Панаме совершается 9.39 умышленных убийств на каждые 100 тысяч населения (в России - 8,21). По состоянию на 2020 г., в тюрьмах и лагерях Панамы отбывало наказание 17,89 тыс. человек, или 412 заключенных на 100 тысяч населения (в России на 100 тысяч жителей приходится 338 заключенных).
https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
взял бы уж свежие данные )
+2
-2
0
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