Онана вернулся в сборную Камеруна. В декабре вратарь объявил об уходе из команды после конфликта с тренером
Андре Онана вернулся в сборную Камеруна.
Вратарь «Манчестер Юнайтед» попал в заявку национальной команды на матч против сборной Бурунди в рамках квалификации Кубка африканских наций. Игра состоится 12 сентября.
Напомним, в ноябре прошлого года у Онана возник конфликт с главным тренером сборной Камеруна Ригобером Сонгом из-за тактики на ЧМ-2022.
Голкипер покинул расположение команды, не дожидаясь завершения чемпионата мира, а в декабре объявил о завершении карьеры в сборной.
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