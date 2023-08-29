Онана вернулся в сборную Камеруна. В декабре вратарь объявил об уходе из команды после конфликта с тренером

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия сборная Камеруна по футболу Ригобер Сонг сборная Бурунди Андре Онана Футбол

Андре Онана вернулся в сборную Камеруна.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» попал в заявку национальной команды на матч против сборной Бурунди в рамках квалификации Кубка африканских наций. Игра состоится 12 сентября.

Напомним, в ноябре прошлого года у Онана возник конфликт с главным тренером сборной Камеруна Ригобером Сонгом из-за тактики на ЧМ-2022.

Голкипер покинул расположение команды, не дожидаясь завершения чемпионата мира, а в декабре объявил о завершении карьеры в сборной. 

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19 комментариев

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Streetbor
уже даже Ригоберка тренер, а Мостовой все никак бгг))
+44
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Покерный Футбол
Ответ SaH4r.
Ригоберка тренер сборной Камеруна?!
Да и у него были проблемы с онаном, а ты не знал?
+35
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SaH4r.
Ригоберка тренер сборной Камеруна?!
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rigobersong
Онана сделал выводы и попросил прощения!:)) Дядя Риго всех прощает за их грехи:))
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SaH4r.
вчера ты комментатор на спортсе, а сегодня главный тренер сборной Камеруна, не переставайте верить в себя и никогда не сдавайтесь!!
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ApXuMaHqPuT
Камерун без Онаны как без рук💪
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rigobersong
Надо было писать не из-за конфликта с тренером, а из-за конфликта с Ригобер Сонгом, комментов бы в 10 раз больше собрали:)😀
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Andria Managadze
Ригоберка выходиииии ты лучший
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Lavinka
Теперь будет отсутствовать в клубе на время Кубка Африки . Надо подписывать Де Хею свободным .
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№7
В итоге МЮ как всегда в дураках, покупали голкипера который не уедет зимой на месяц, а теперь нужен хороший сменщик, которого пока нет
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Homelender_666
Ответ Andria Managadze
Ригоберка выходиииии ты лучший
Риго, переломишься)
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Апач
человек слова
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Александр Денисов
Спасибо Обаме
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Амин Чич
Она на тренера обиделся
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Olajuvon
Такой вот переменчивый африканский характер!
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Нурбол Жумаскалиев
это на фоне нынешней формы онаны его решили взять? он же 0
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Waiway
Чтоб ты, фраер, сдал назад...
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Syog1010
Ответ Streetbor
уже даже Ригоберка тренер, а Мостовой все никак бгг))
Когда надоело строчить коммы на спортсе
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Dm Kznts
Ответ №7
В итоге МЮ как всегда в дураках, покупали голкипера который не уедет зимой на месяц, а теперь нужен хороший сменщик, которого пока нет
не думаю что это не обсудили с ним
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