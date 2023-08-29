Онана вернулся в сборную Камеруна. В декабре вратарь объявил об уходе из команды после конфликта с тренером

Андре Онана вернулся в сборную Камеруна.

Вратарь « » попал в заявку национальной команды на матч против сборной в рамках квалификации Кубка африканских наций. Игра состоится 12 сентября.

Напомним, в ноябре прошлого года у возник конфликт с главным тренером сборной Камеруна Ригобером Сонгом из-за тактики на ЧМ-2022.

Голкипер покинул расположение команды, не дожидаясь завершения чемпионата мира, а в декабре объявил о завершении карьеры в сборной.

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