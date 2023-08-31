Чеферин о Саудовской Аравии: «Туда едут заканчивающие или недостаточно амбициозные. Мбаппе и Холанд об этом не мечтают. Никто не знает, за кого играют уехавшие»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Килиан Мбаппе Александер Чеферин Эрлинг Холанд Футбол

Александер Чеферин высказался об амбициях уехавших в Саудовскую Аравию.

– Этим летом туда переходят не только футболисты, чья карьера заканчивается.

– Есть футболисты, приближающиеся к завершению карьеры, и есть игроки, недостаточно амбициозные для того, чтобы стремиться в «топ-чемпионаты».

Насколько мне известно, Мбаппе и Холанд о Саудовской Аравии не мечтают. Я не думаю, что лучшие футболисты на пике своей игры поедут в Саудовскую Аравию.

Когда мы слышим о тех, кто туда уехал, никто не знает, за кого они будут играть. В основном это интересует прессу, а не европейское футбольное сообщество.

Посмотрим, но я ни на секунду не верю в то, что происходящее может угрожать нашим соревнованиям, – сказал президент УЕФА.

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11 комментариев

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Egor Aleksandrovich
ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ, НЕ БОМБИТ!!!!
+13
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Stanislav Cherchesov
Туда едут исключительно за деньгами. Одно дело когда футболисту 30+ и это последний шанс срубить, другое когда едут молодые, что очень огорчает.
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Eridan
Посмотрим, как запоет этот товарищ, когда саудовские бабки начнут светить ему в карман. А пока запомним эти слова, думаю, мы о них еще вспомним!
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Lifar Skladchikov
Ответ Egor Aleksandrovich
ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ, НЕ БОМБИТ!!!!
Когда большие бабки достались не тебе
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Knife707
Ответ Stanislav Cherchesov
Туда едут исключительно за деньгами. Одно дело когда футболисту 30+ и это последний шанс срубить, другое когда едут молодые, что очень огорчает.
В эти края перемещаются непосредственно за капиталом. Первый вариант, когда игроку команды четвертый десяток, второй-если отправляются еще не старые, это весьма расстраивает.
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Император Плутона
так и есть, я хз кто где играет и смотреть это не планирую. Это ведь как выставочные матчи сборная Мира против сборной Водокачки. Кому они интересны? Пусть там соберется топовый сброд, но какая история у команд? Кто это вообще? Неинтересно
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The Evil Within
"То ли дело мои арабские хозяева из Катара и ОАЭ, это настоящий футбол"
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AntPunch
Высокомерие есть удел глупцов
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Andrew Petrov
Чефер теряет последнее терпение,шейхи купят 50-60℅ европки вместе с их футболом🤗
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Крыло советов
Из интонации этого спитча я понял что клубов СА в лиге чемпионов не будет
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Controller
Ответ Stanislav Cherchesov
Туда едут исключительно за деньгами. Одно дело когда футболисту 30+ и это последний шанс срубить, другое когда едут молодые, что очень огорчает.
Спасибо тебе, а мы все были уверены что не за деньгами
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