Чеферин о Саудовской Аравии: «Туда едут заканчивающие или недостаточно амбициозные. Мбаппе и Холанд об этом не мечтают. Никто не знает, за кого играют уехавшие»

Александер Чеферин высказался об амбициях уехавших в Саудовскую Аравию.

– Этим летом туда переходят не только футболисты, чья карьера заканчивается.

– Есть футболисты, приближающиеся к завершению карьеры, и есть игроки, недостаточно амбициозные для того, чтобы стремиться в «топ-чемпионаты».

Насколько мне известно, и о Саудовской Аравии не мечтают. Я не думаю, что лучшие футболисты на пике своей игры поедут в Саудовскую Аравию.

Когда мы слышим о тех, кто туда уехал, никто не знает, за кого они будут играть. В основном это интересует прессу, а не европейское футбольное сообщество.

Посмотрим, но я ни на секунду не верю в то, что происходящее может угрожать нашим соревнованиям, – сказал президент .

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