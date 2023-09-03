Донни ван де Бек не перешел в «Лорьян» из «Ман Юнайтед» из-за своего поведения.

Как сообщает LÉquipe, в середине августа «Лорьян» договорился с « » об условиях аренды 26-летнего полузащитника, но не смог убедить игрока: ван де Бек отказался даже обсуждать возможность перехода в «Лорьян». Так сделка сорвалась.

Около десяти вечера пятницы, за несколько часов до закрытия трансферного окна, представители Донни связались с руководством « » и сообщили, что теперь игрок готов обсудить переход. Однако на этом этапе от переговоров отказались уже французы, так как его руководителей озадачило первоначальное отношение ван де Бека к клубу.

Вместо Донни «Лорьян» подписал экс-полузащитника «Монако», «Челси» и «Милана» Тьемуэ Бакайоко.

Статистику 26-летнего полузащитника, который в прошлый раз сыграл за «Манчестер Юнайтед» в официальном матче в январе, можно изучить здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку