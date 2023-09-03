«МЮ» и «Лорьян» согласовали аренду ван де Бека в августе, но игрок отказался от переговоров. В день дедлайна его агенты связались с французами, но получили отказ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Лорьян агенты Донни ван де Бек Футбол

Донни ван де Бек не перешел в «Лорьян» из «Ман Юнайтед» из-за своего поведения.

Как сообщает LÉquipe, в середине августа «Лорьян» договорился с «Манчестер Юнайтед» об условиях аренды 26-летнего полузащитника, но не смог убедить игрока: ван де Бек отказался даже обсуждать возможность перехода в «Лорьян». Так сделка сорвалась.

Около десяти вечера пятницы, за несколько часов до закрытия трансферного окна, представители Донни связались с руководством «Лорьяна» и сообщили, что теперь игрок готов обсудить переход. Однако на этом этапе от переговоров отказались уже французы, так как его руководителей озадачило первоначальное отношение ван де Бека к клубу.

Вместо Донни «Лорьян» подписал экс-полузащитника «Монако», «Челси» и «Милана» Тьемуэ Бакайоко.

Статистику 26-летнего полузащитника, который в прошлый раз сыграл за «Манчестер Юнайтед» в официальном матче в январе, можно изучить здесь.

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45 комментариев

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<CRISTIANO>
Расчитывал, что будет, видимо, предложение от Реала или Манчестер Сити, а на деле к концу трансферного окна осознал, что его уровень - это Лорьян.
+73
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sema mixajlov
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Max Semenik
Ответ VanyaVanya063
Странный чувак этот Донни
На скамейке МЮ тепло (сам нагрел), сухо и комары не кусают. Можно также подкатывать к девушкам и представляться игроком Юнайтед. Зачем играть, если жизнь и так хороша?
+41
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VanyaVanya063
Странный чувак этот Донни
+20
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VanyaVanya063
Ответ Max Semenik
На скамейке МЮ тепло (сам нагрел), сухо и комары не кусают. Можно также подкатывать к девушкам и представляться игроком Юнайтед. Зачем играть, если жизнь и так хороша?
Типо Кокорин голландская версия
+17
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jam.football
Это как баба выбирает другого, но когда тот не оправдывает ожидание начинает бегать за тобой. а тебе это уже не нужно
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King_X
Правильно сделали
+13
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Digger86
Ответ sema mixajlov
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Меня больше бесит, что если чуть промахнёшься пальцем, то начинается скачивание apk файла на 100+ Мб
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Garikus89
Интересно было бы посмотреть статистику по игрокам из голландского чемпионата, перешедшим в топ-лиги, и процент успешно закрепившихся. По ощущениям, каждый второй трансфер мимо в итоге)
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Homelender_666
Ответ Liquidozz
Надо отметить, что кроме Сити ни один клуб из топ 6 не провел внятную трансферную кампанию за отот ТО.
А в чём внятность? Нунеш - это кореш на скамейке для Кэлвина Филлипса?) Он классно тащит мяч, но Ковачич делает это лучше. Неочевидный трансфер. Тоже самое можно сказать про Гвардиола - он не лучше имеющихся защитников + он дублирует Аке, которого Гвардиола называл лучшим защитником в команде. Оборона итак была очень сильной. Ковачич - топ, а из безголового дриблёра Доку Пеп что-нибудь сможет сделать.
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alexmixer9
Ответ Garikus89
Интересно было бы посмотреть статистику по игрокам из голландского чемпионата, перешедшим в топ-лиги, и процент успешно закрепившихся. По ощущениям, каждый второй трансфер мимо в итоге)
Так и есть думаю)
Взять тот же аякс полуфинала ЛЧ, думал там из каждого вырастет топ футболист, а на деле только де йонг на уровне, хотя де лиг и онана тоже реаблитируются потихоньку, зиеш вот с ван де беком вообще минус карьеры
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Liquidozz
Надо отметить, что кроме Сити ни один клуб из топ 6 не провел внятную трансферную кампанию за отот ТО.
+12
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Street Fighter
Ответ Liquidozz
Надо отметить, что кроме Сити ни один клуб из топ 6 не провел внятную трансферную кампанию за отот ТО.
Ньюкасл?
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Cakefabregas
Ответ sema mixajlov
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К сожалению, это и есть норма спортс ру
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TiGra
Ответ Liquidozz
Надо отметить, что кроме Сити ни один клуб из топ 6 не провел внятную трансферную кампанию за отот ТО.
В Англии так происходит уже много лет)
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Максим Семин
Ответ Мохнатый55
Почему никто? Де Лигт и Мазрауи основные игроки Баварии, де Йонг - Барселоны, Онана - МЮ. Провалились Зиеш и ван де Бек, Блинд ничего особенного не показал, но он попал в разваленный в тот момент МЮ.
Блинд перешел в ТОТ Аякс из МЮ как раз. А в МЮ он в 2014 переходил из другого Аякса.
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ɔculpa
Ответ Виталий Ан
В том интересном Аяксе нравилась его игра больше всех, а по сути так и не могу понять его уровень. Ну раз в МЮ не попадал в старт видать вообще слабый. Странно, по сути так никто и не заиграл с той команды.
Френки-то с чего не заиграл? В прошлом сезоне один из лучших игроков, в этом тоже железная основа, пока в порядке играет, первый сезон в клубе тоже выдал приличный. Я бы не сказал, что человек не заиграл.
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Born is the King
Ответ Liquidozz
Надо отметить, что кроме Сити ни один клуб из топ 6 не провел внятную трансферную кампанию за отот ТО.
Фактор Бегиристайна. Чики и в Барселоне проводил качественную селекцию
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arlovski
Ответ Мохнатый55
Почему никто? Де Лигт и Мазрауи основные игроки Баварии, де Йонг - Барселоны, Онана - МЮ. Провалились Зиеш и ван де Бек, Блинд ничего особенного не показал, но он попал в разваленный в тот момент МЮ.
Зиеш нормально играл в Челси, более-менее. "Провал" слишком громко
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Arthas M
Ответ jam.football
Это как баба выбирает другого, но когда тот не оправдывает ожидание начинает бегать за тобой. а тебе это уже не нужно
У парней тоже так бывает))
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Сергей Пацаваца
Уходил наравне с Де Лихтом на повышение,но карьеры сложились по-разному даже жаль Дони
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Мохнатый55
Ответ Виталий Ан
В том интересном Аяксе нравилась его игра больше всех, а по сути так и не могу понять его уровень. Ну раз в МЮ не попадал в старт видать вообще слабый. Странно, по сути так никто и не заиграл с той команды.
Почему никто? Де Лигт и Мазрауи основные игроки Баварии, де Йонг - Барселоны, Онана - МЮ. Провалились Зиеш и ван де Бек, Блинд ничего особенного не показал, но он попал в разваленный в тот момент МЮ.
+3
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Homelender_666
Ответ Liquidozz
Внятность в том, что у них сейчас 2 полноценных состава
😂
У Челси вообще три))) Важнее качество, а не количество.
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udod
Ответ Liquidozz
Надо отметить, что кроме Сити ни один клуб из топ 6 не провел внятную трансферную кампанию за отот ТО.
Арсенал из основных игроков потерял только Джаку, приобретя Райса, Хавертца, и Тимбера - в чём невнятность их трансферной кампании?
Ливер покинули Фабиньо и Хендерсон, пришли Макалистер, Собослаи, Эндо, и Гравенберх
в МЮ ушли Де Хеа, Фред, появились Онана, Регилон, Амрабат, Маунт, и Хейлунд - что не так с их кампанией?
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karaDENIZZZ
У Аякса сейчас настоящая дыра в центре поля. Лучшее время перезапустить карьеру было, странно что никто из сторон не воспользовался.
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