«МЮ» и «Лорьян» согласовали аренду ван де Бека в августе, но игрок отказался от переговоров. В день дедлайна его агенты связались с французами, но получили отказ
Донни ван де Бек не перешел в «Лорьян» из «Ман Юнайтед» из-за своего поведения.
Как сообщает LÉquipe, в середине августа «Лорьян» договорился с «Манчестер Юнайтед» об условиях аренды 26-летнего полузащитника, но не смог убедить игрока: ван де Бек отказался даже обсуждать возможность перехода в «Лорьян». Так сделка сорвалась.
Около десяти вечера пятницы, за несколько часов до закрытия трансферного окна, представители Донни связались с руководством «Лорьяна» и сообщили, что теперь игрок готов обсудить переход. Однако на этом этапе от переговоров отказались уже французы, так как его руководителей озадачило первоначальное отношение ван де Бека к клубу.
Вместо Донни «Лорьян» подписал экс-полузащитника «Монако», «Челси» и «Милана» Тьемуэ Бакайоко.
Статистику 26-летнего полузащитника, который в прошлый раз сыграл за «Манчестер Юнайтед» в официальном матче в январе, можно изучить здесь.
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Взять тот же аякс полуфинала ЛЧ, думал там из каждого вырастет топ футболист, а на деле только де йонг на уровне, хотя де лиг и онана тоже реаблитируются потихоньку, зиеш вот с ван де беком вообще минус карьеры
У Челси вообще три))) Важнее качество, а не количество.
Ливер покинули Фабиньо и Хендерсон, пришли Макалистер, Собослаи, Эндо, и Гравенберх
в МЮ ушли Де Хеа, Фред, появились Онана, Регилон, Амрабат, Маунт, и Хейлунд - что не так с их кампанией?