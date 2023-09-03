Роберт Левандовски: «Судьи в Ла Лиге слишком многое позволяют игрокам обороны»

Теги Барселона Ла Лига судьи Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски развил мысль о недостаточной привлекательности Ла Лиги.

«Ла Лига недостаточно привлекательная с точки зрения атакующей игры. Судьи убивают ее. В некоторых ситуациях они слишком многое позволяют игрокам обороны. А если я допускаю фол, то вдруг появляется новая трактовка: мне дают желтую, чтобы не было проблем. Это не норма. Ла Лига не хочет продвигать атакующий футбол.

Ла Лига непривлекательна из-за судей. Испанские судьи убивают Ла Лигу. Это странно, потому что судьи, кажется, знают, что есть команды, которые не хотят играть в футбол, а лишь падают, симулируют, провоцируют и фолят», – сказал нападающий «Барселоны» в интервью Eleven Sports.

Роберт Левандовски: «Ла Лига недостаточно привлекательная и атакующая, судьи убивают ее. Не ожидал, что команды здесь будут так неохотно играть»

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28 комментариев

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Пирс Морган
Судьи в Бундеслиге слишком многое позволяют игрокам Баварии
+64
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+55
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Andrey Ashhabadskiy
вообще испанские судьи самые худшие в топ 5 Европы
+56
-7
+49
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radziecki
Он прав! Пока судьи не начнут нормально судить такие команды как Хетафе, никакого красивого атакующего футбола не получится!
+39
-5
+34
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Кирилл
Ответ Рамос
Лева ,кажется, смотрел вчерашний матч Реала с Хетафе. Там судья позволял защитникам Хетафе почти всё, такого слабого и предвзятого судейства я давно не видел, это было нечто. Я уже не говорю о неназначенном стопроцентном пенальти в пользу Реала...
Как говорится, все это мы, болельщики Барселоны, прочувствовали на себе в первом туре с тем же Хетафе.

Но некоторые болельщики Реала (не про вас речь) писали что «не надо ныть, нормально Хетафе играют» и тд.
+29
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+26
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<~Inter~>
Ответ Andrey Ashhabadskiy
вообще испанские судьи самые худшие в топ 5 Европы
с запасом англичане самые худшие. У них каждую неделю новые трактовки одних и тех же эпизодов. И уже в открытую говорят, что игнорируют ошибки друг друга из-за дружбы
+22
-3
+19
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Рамос
Лева ,кажется, смотрел вчерашний матч Реала с Хетафе. Там судья позволял защитникам Хетафе почти всё, такого слабого и предвзятого судейства я давно не видел, это было нечто. Я уже не говорю о неназначенном стопроцентном пенальти в пользу Реала...
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Homelender_666
Ответ Кирилл
Как говорится, все это мы, болельщики Барселоны, прочувствовали на себе в первом туре с тем же Хетафе. Но некоторые болельщики Реала (не про вас речь) писали что «не надо ныть, нормально Хетафе играют» и тд.
Согласен. Болельщики Реала и Барселоны называют друг друга кабинетными, хотя кабинет в лиге только один - Хетафе)
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jam.football
он прав. лига стала скучной. матч условных хетафе - кадис не очень хочется смотреть. скорости уже не те и очень много затяжек
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Рамос
Ответ Кирилл
Как говорится, все это мы, болельщики Барселоны, прочувствовали на себе в первом туре с тем же Хетафе. Но некоторые болельщики Реала (не про вас речь) писали что «не надо ныть, нормально Хетафе играют» и тд.
Этих "некоторых болельщиков" везде хватает, а по факту такое "судейство" и вправду не идёт в пользу уровня ла лиги. В АПЛ с этим потихоньку справляются, и если ла лига собирается не отставать от уровня англичан, то нужно с этим что-то уже делать, речь не только о нормальном судействе, хотя надо с этого уже начинать.
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человек-муравей человек-физрук
прав же. футбол для болельщиков. а кому понравится смотреть как Хетафе 100 минут валяются на поле фолят и тянут время
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TheCreator
Ответ <~Inter~>
с запасом англичане самые худшие. У них каждую неделю новые трактовки одних и тех же эпизодов. И уже в открытую говорят, что игнорируют ошибки друг друга из-за дружбы
ты просто не смотрел Ла Лигу, там редкие клоуны.
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Рамос
Лева ,кажется, смотрел вчерашний матч Реала с Хетафе. Там судья позволял защитникам Хетафе почти всё, такого слабого и предвзятого судейства я давно не видел, это было нечто. Я уже не говорю о неназначенном стопроцентном пенальти в пользу Реала...
Ничего криминального Хетафе не делали вчера. Я смотрел игру. Где-то прихватили, за руку, где-то чуток с судьёй поговорили. Неприятно, но не критично. Но за это их и наказывали. Как итог 6 карточек. Поменьше нытья, побольше дела. К слову игроки Реала порадовали тем, что не ныли в отличии от их фанатов, а продолжали атаковать и добились своего.
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gPk
Ответ ddddan 2
кабинет это Барселона,Хосе Мария негрейга подтвердит
А что подтвердит координатор судей Карлос Мехиа Давилла?
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deadjoker
Лева все виноватых ищет. А по факту после тепличной бундеслиги уровень не сохранил.
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9wkbc9rjcb
Согласен здесь с Левой, Ла лигу перестал смотреть, больнее всех это испанским командам вот и валяются, с судьей святое базар устроить, типа мамой клянусь я прав, отсюда отсутствия скоростей и сплошная вата, еще каких то 5 лет назад огонь лига была, сейчас хуже РПЛ это точно.
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KataDiaz
я, бы сказал судьи играть не дают, за каждый стык, зацеп тут же свисток, а это остановки, снижение темпа и без того не высокого, всякие разговоры, стимуляции. и в последнем туре хоть с годами разогнались, хотелось бы всетаки более зрелищного чемпионата, а то как то апл не заходит никак несмотря на кучу звёзд и упакованых команд
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U
Безотносительно клубных пристастий и его игровой формы он прав.
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Станислав Шлыков
Да просто Премьерлига им за это бонусы платит, чтобы игру убивали и лет через 5 только Англию будем смотреть..
и иногда Классико
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Александр Северный
Комментарий удален пользователем
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