Хоселу впервые забил за «Реал» после возвращения. Гол засчитали после ВАР

Хоселу забил первый гол после возвращения в «Реал».

33-летний нападающий отличился во втором тайме игры 4-го тура против « » (1:1, второй тайм).

Гол испанца некоторое время изучали на ВАР, но в результате мяч был засчитан главным арбитром.

вернулся в мадридский клуб из «Эспаньола». В сезонах 2010/11 и 2011/12 форвард забил по голу за « ». Всего у него 3 гола и ассист в 6 играх за клуб.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+

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