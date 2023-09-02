Хоселу впервые забил за «Реал» после возвращения. Гол засчитали после ВАР
Хоселу забил первый гол после возвращения в «Реал».
33-летний нападающий отличился во втором тайме игры 4-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:1, второй тайм).
Гол испанца некоторое время изучали на ВАР, но в результате мяч был засчитан главным арбитром.
Хоселу вернулся в мадридский клуб из «Эспаньола». В сезонах 2010/11 и 2011/12 форвард забил по голу за «Реал». Всего у него 3 гола и ассист в 6 играх за клуб.
Изображение: кадр из трансляции Movistar+
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Даже не играют в мяч, а просто выносият/толкают игроков Реала в штрафной
Ппц
P. S Забавно, как набежали каталунские 🤡 в комменты, даже не видя, как судя весь матч гасит Реал
Пхаха