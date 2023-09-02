Хоселу впервые забил за «Реал» после возвращения. Гол засчитали после ВАР

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига судьи фото Хоселу видеоповторы Футбол

Хоселу забил первый гол после возвращения в «Реал».

33-летний нападающий отличился во втором тайме игры 4-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:1, второй тайм).

Гол испанца некоторое время изучали на ВАР, но в результате мяч был засчитан главным арбитром.

Хоселу вернулся в мадридский клуб из «Эспаньола». В сезонах 2010/11 и 2011/12 форвард забил по голу за «Реал». Всего у него 3 гола и ассист в 6 играх за клуб.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Игрокам Хетафе, видимо, можно все сегодня
Даже не играют в мяч, а просто выносият/толкают игроков Реала в штрафной
Ппц

P. S Забавно, как набежали каталунские 🤡 в комменты, даже не видя, как судя весь матч гасит Реал
Пхаха
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Бчк опять за своё.) про не поставленные пенки в ворота Хетафе что-то скажите?
+24
-10
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Makar Tert
Ответ gPk
Давно игра прямой ногой стало нормальным явлением за которое Красную не показывают? Или это исключение для футболистов Реала? https://ibb.co/t8PSsRB
Ты видимо забыл как Аубамеянг в Классико также Фолио на Кроосе , хотя думая твоя память коротка
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Крутенко
Ответ yulay
Разное трактовка моментов с рукой в атаке. Почему это не рука?
Потому что мяч после касания руки попал к игроку Хетафе, его никто не атаковал, поэтому началась новая фаза игрового момента "владение Хетафе", но игрок выбил мяч и уже начался игровой момент "владение Реала". Вар не мог отменить сей гол по причине руки Рюдигера. Так как это уже разные фазы атаки.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СЛИВОЧНЫЙ
Ответ King_X
Игрокам Хетафе, видимо, можно все сегодня Даже не играют в мяч, а просто выносият/толкают игроков Реала в штрафной Ппц P. S Забавно, как набежали каталунские 🤡 в комменты, даже не видя, как судя весь матч гасит Реал Пхаха
Хорош брат
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Важный гол забил. Хоселу молодец. Старается.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гуру Ёптыть
вернулся)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dikki Shelton
Начало положено. Ждем продолжения 😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Makar Tert
Ответ gPk
О подобных фолах говорит фанатик Реала, у которого бегал Каземиро летящий подобным образом в каждом втором матче в соперников?)
о подобных фолах говорит фанат барсы имея Гави в составе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Makar Tert
Ответ gPk
Форвард «Барселоны», исполняя подкат, въехал ногой в хавбека мадридцев Тони Крооса, после чего главный арбитр матча Хуан Мунуэра зафиксировал фол, но не вынес предупреждения игроку «блауграны». Бывшие судьи Примеры Андухар Оливер, Эдуардо Итурральде, а также Перес Бурруль считают, что в этом эпизоде Обамеянг однозначно заслуживал желтой карточки. Самое забавное что к такому выводу пришла мадридская газета АС. Но ничего, ты явно больше знаешь в правилах. Хотя учитывая что ты пытался сравнить эпизод где Ауба убирал одну из ног чтобы предотвратить силу удара, в то время как Милитао отскакивает второй ногой и придаёт силу удара прямой ногой)))
назови хотя бы одного бывшего судью примеры который сказал что Рюдигер сфолил на красную?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gPk
Ответ Makar Tert
о подобных фолах говорит фанат барсы имея Гави в составе?
Гави играет грубо ,но ноги соперникам не ломает и в ахилл игрокам не прыгает в отличие от вашего мистера "прыгни 10 раз в ноги и не получи красную в матче")))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Makar Tert
Ответ gPk
Назови хоть одного бывшего судью примеры который сказал что офсайда у Хоселу не было:D
так они откуда знают? Они должны были линии прочертить или вар?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
Ответ Makar Tert
Ты видимо забыл как Аубамеянг в Классико также Фолио на Кроосе , хотя думая твоя память коротка
А ты забыл, как бейл прямой ногой шёл на умтити и не получил даже желтую, хотя эпизод 100% на красную? Поковыряй свою длинную память, может вспомнишь?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gPk
Ответ Makar Tert
так они откуда знают? Они должны были линии прочертить или вар?
А почему ничего не было прочерчено?Почему линии на повторе никто не показал?В абсолютно всех случаях после решения показывают повтор с линиями.Забыли видимо?9
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sargerasxd
Ответ Roman Araslanov
Бчк опять за своё.) про не поставленные пенки в ворота Хетафе что-то скажите?
они тебя просто заминусуют :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий