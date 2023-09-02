«Челси» отдал Морейру в аренду «Лиону», Хамфриса – «Суонси»
«Челси» объявил о переходе вингера Диегу Морейры в «Лион».
19-летний игрок молодежной сборной Португалии будет выступать за клуб Лиги 1 на правах аренды до конца сезона.
Морейра перешел в «Челси» из «Бенфики» свободным агентом этим летом и дебютировал за «синих» в недавнем матче Кубка английской лиги с «Уимблдоном» (2:1).
Также «Челси» продлил контракт с центральным защитником Баширом Хамфрисом на 4 года и отдал 20-летнего англичанина в аренду «Суонси» из Чемпионшипа до конца сезона.
В прошлом сезоне Хамфрис выступал на правах аренды в немецком «Падерборне».
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