«Челси» отдал Морейру в аренду «Лиону», Хамфриса – «Суонси»

«Челси» объявил о переходе вингера Диегу Морейры в «Лион».

19-летний игрок молодежной сборной Португалии будет выступать за клуб Лиги 1 на правах аренды до конца сезона.

перешел в «Челси» из «Бенфики» свободным агентом этим летом и дебютировал за «синих» в недавнем матче Кубка английской лиги с «Уимблдоном» (2:1).

Также « » продлил контракт с центральным защитником на 4 года и отдал 20-летнего англичанина в аренду « » из Чемпионшипа до конца сезона.

В прошлом сезоне Хамфрис выступал на правах аренды в немецком «Падерборне».

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