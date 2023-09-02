«Челси» отдал Морейру в аренду «Лиону», Хамфриса – «Суонси»

Теги Лион Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Суонси чемпионшип Башир Хамфрис Диегу Морейра Футбол

«Челси» объявил о переходе вингера Диегу Морейры в «Лион».

19-летний игрок молодежной сборной Португалии будет выступать за клуб Лиги 1 на правах аренды до конца сезона.

Морейра перешел в «Челси» из «Бенфики» свободным агентом этим летом и дебютировал за «синих» в недавнем матче Кубка английской лиги с «Уимблдоном» (2:1).

Также «Челси» продлил контракт с центральным защитником Баширом Хамфрисом на 4 года и отдал 20-летнего англичанина в аренду «Суонси» из Чемпионшипа до конца сезона.

В прошлом сезоне Хамфрис выступал на правах аренды в немецком «Падерборне».

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3 комментария

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Акира_1
В принципе неплохо рассчитали состав в ТО, жаль некоторых индивидов, типа Лукаку, не смогли полноценно продать
+5
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Бухгалтер2021
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молодцы
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*MVP*
была инфа, что за аренду Морейры Лион заплатит 2,5 млн евро. если так, то прекрасно
+3
0
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