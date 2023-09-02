Хелвен о переходе в ЦСКА: «Я реализовал мечту детства – приехать в Европу и играть в большом клубе»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Хелвен Футбол

Бразилец Хелвен высказался о переходе в ЦСКА.

«Я чувствую огромное счастье. Я реализовал мечту детства — приехать в Европу и играть в большом клубе. Надеюсь оправдать ожидания и те усилия, которые в меня вкладываются.

Мне все помогают, я был очень хорошо принят. Сейчас мне нужно работать, узнать моих партнеров и бороться, чтобы завоевать место в составе. Играть и завоевывать титулы с ЦСКА.

Я разговаривал с Мойзесом, Виллианом Рошей, я с ними на связи. Они очень хорошие слова говорили о клубе. Я очень счастлив, что я здесь. Хочу наслаждаться моментом вместе с болельщиками. Хочу, чтобы мы провели отличный сезон», — сказал экс-защитник «Атлетико Паранаэнсе».

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12 комментариев

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angry horse
Ответ Спартак сила
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глору тарасовского ахмата виднее😁
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Крыло советов
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Зато он всё ближе к Европе.
+13
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Begench Berdimuradov
С детства за ЦСКА
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Андрей Бирюков
Добро пожаловать в Великий клуб ЦСКА!!! Желаю тебе здоровья без травм... Выиграть массу титулов с нашим клубом!!! 🥇🏅🏅
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ЖУЛИК
Хелвен жги!!!!
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