«Арсенал» отдал вратаря Оконкво «Рексхэму» Райана Рейнольдса в аренду до конца сезона

Теги премьер-лига Англия Арсенал трансферы Д4 Англия Рексхэм Артур Оконкво Футбол

«Арсенал» отправил Артура Оконкво в 4-й дивизион Англии.

21-летний вратарь на правах аренды присоединился к «Рексхэму», совладельцем которого является актер Райан Рейнольдс. Соглашение рассчитано на один год.

Оконкво в прошлом сезоне поиграл за «Крю» и австрийский «Штурм». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: wrexhamafc.co.uk

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1 комментарий

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Eziiko
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