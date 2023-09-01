«Арсенал» отправил Артура Оконкво в 4-й дивизион Англии.

21-летний вратарь на правах аренды присоединился к « », совладельцем которого является актер Райан Рейнольдс. Соглашение рассчитано на один год.

в прошлом сезоне поиграл за «Крю» и австрийский «Штурм». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: wrexhamafc.co.uk

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