«Арсенал» отдал вратаря Оконкво «Рексхэму» Райана Рейнольдса в аренду до конца сезона
«Арсенал» отправил Артура Оконкво в 4-й дивизион Англии.
21-летний вратарь на правах аренды присоединился к «Рексхэму», совладельцем которого является актер Райан Рейнольдс. Соглашение рассчитано на один год.
Оконкво в прошлом сезоне поиграл за «Крю» и австрийский «Штурм». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: wrexhamafc.co.uk
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