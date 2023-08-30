Хадсон-Одои близок к переходу из «Челси» в «Ноттингем»
Каллум Хадсон-Одои близок к переходу в «Ноттингем Форест».
Переговоры между клубами переходят в финальную стадию, сообщает Фабрицио Романо.
Прошлый сезон футболист «Челси» провел в «Байере» в аренде. Со статистикой 22-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
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надеюсь, что-то заработали на нем. а КХО только удачи, травмы его сломали
Хитрые баварцы просили его в аренду на сезон с НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЙ опцией выкупа за 70млн.