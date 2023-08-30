Хадсон-Одои близок к переходу из «Челси» в «Ноттингем»

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Каллум Хадсон-Одои Футбол

Каллум Хадсон-Одои близок к переходу в «Ноттингем Форест».

Переговоры между клубами переходят в финальную стадию, сообщает Фабрицио Романо.

Прошлый сезон футболист «Челси» провел в «Байере» в аренде. Со статистикой 22-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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tfs
Надо было продавать, когда Бавария почти 60 еврозелени давала!
+14
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vaslover
Будет играть у тренера с которым выиграл ЧМ до 17 лет. Хотелось бы чтобы Стив Купер реанимировал его карьеру.
+4
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+4
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Hush_hush
Ноттингем - это Челси для бедных: скупка каждый год))
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*MVP*
Ответ rigobersong
А как это полено пиарили:) На его фоне Мунир просто звезда мирового футбола:)
так его травма и рецидив сломали, при чем тут пиар? у вас ровно такой же Фати, прям зеркальная история
+3
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Wekil Halylow
Ответ tfs
Надо было продавать, когда Бавария почти 60 еврозелени давала!
70
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*MVP*
неплохо, еще минус недельные 180к фунтов из ведомости. остаются только Куку с теми же 180 и Сарр со 120, остальных идеально вычистили

надеюсь, что-то заработали на нем. а КХО только удачи, травмы его сломали
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Born is the King
Надо было продать в Баварию. Стоил бы сейчас 150 млн и рвал бы всю Бундеслигу
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odeel
Ответ tfs
Надо было продавать, когда Бавария почти 60 еврозелени давала!
Никто никогда не давал такую сумму КХО.
Хитрые баварцы просили его в аренду на сезон с НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЙ опцией выкупа за 70млн.
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