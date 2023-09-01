«Аугсбург» арендовал Танганга у «Тоттенхэма», выкуп может стать обязательным. Защитник провел 4 игры в АПЛ в прошлом сезоне
Футболист «Тоттенхэма» Джафет Танганга пополнил состав «Аугсбурга».
Немецкий клуб арендовал 24-летнего защитника у английской команды на сезон.
Соглашение предполагает обязательный выкуп футболиста «Аугсбургом» следующим летом при выполнении определенных условий.
В прошлом сезоне Джафет Танганга провел четыре матча за «Тоттенхэм» в АПЛ. Он дебютировал за команду в сезоне-2019/20.
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