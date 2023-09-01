«Аугсбург» арендовал Танганга у «Тоттенхэма», выкуп может стать обязательным. Защитник провел 4 игры в АПЛ в прошлом сезоне

Футболист «Тоттенхэма» Джафет Танганга пополнил состав «Аугсбурга».

Немецкий клуб арендовал 24-летнего защитника у английской команды на сезон.

Соглашение предполагает обязательный выкуп футболиста « » следующим летом при выполнении определенных условий.

В прошлом сезоне провел четыре матча за « » в . Он дебютировал за команду в сезоне-2019/20.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку