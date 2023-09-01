«Аугсбург» арендовал Танганга у «Тоттенхэма», выкуп может стать обязательным. Защитник провел 4 игры в АПЛ в прошлом сезоне

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Тоттенхэм Аугсбург Джафет Танганга Футбол

Футболист «Тоттенхэма» Джафет Танганга пополнил состав «Аугсбурга».

Немецкий клуб арендовал 24-летнего защитника у английской команды на сезон.

Соглашение предполагает обязательный выкуп футболиста «Аугсбургом» следующим летом при выполнении определенных условий.

В прошлом сезоне Джафет Танганга провел четыре матча за «Тоттенхэм» в АПЛ. Он дебютировал за команду в сезоне-2019/20.

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4 комментария

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Shadow1882
Санчеса бы ещё куда-нибудь сплавить
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RealJon
Ответ Shadow1882
Санчеса бы ещё куда-нибудь сплавить
а потом остаться с только Ромеро и Ван де Венам?! ты думаешь сколько там защы? Анже верит Санчесу больше чем Дайеру
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Shadow1882
Ответ RealJon
а потом остаться с только Ромеро и Ван де Венам?! ты думаешь сколько там защы? Анже верит Санчесу больше чем Дайеру
Ну это клуб его на трансфер выставил и активно пытается продать. Проблема в том, что оба не рвутся никуда
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neolol0
Ответ Shadow1882
Санчеса бы ещё куда-нибудь сплавить
Не, пока со скамьи достойно себя показывал. Как и при Поче не самый слабый вариант с высокой линией защиты. Его бы и отпустили, если бы была замена, но увы.
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