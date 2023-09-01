Группы ЛЧ 2023–2024, состав участников группового этапа Лиги Чемпионов 23–24

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Один с нетерпением ждет начала сезона в английской Премьер-лиге, другого не интересует ни один чемпионат, помимо Ла Лиги, третий следит за Серией А, но всех этих болельщиков объединяет интерес к Лиге Чемпионов. Главный европейский клубный турнир в его нынешнем виде стартует в 32-й раз 19 сентября матчами группового этапа. Жеребьевка турнира состоялась 31 августа в Монако. Традиционно 32 сильнейшие команды европейских чемпионатов были распределены на восемь групп по четыре участника в каждой.

 

Предстоящий турнир многие ждут с особенным интересов, в том числе потому что очень сильные команды были в четвертой корзине. В итоге наиболее интересными представляются группа F, которую можно назвать «группой смерти», группа Е и D, пожалуй, самые ровные по силе участников. Кроме того в группе А нас ждут своеобразные классико, матчи «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». Перед вами состав всех групп Лиги Чемпионов.

Группы ЛЧ 2023/2024

Группа А

  • «Бавария» (Мюнхен)
  • «Манчестер Юнайтед» (Манчестер)
  • «Копенгаген» (Копенгаген)
  • «Галатасарай» (Стамбул)

Группа В

  • «Севилья» (Севилья)
  • «Арсенал» (Лондон)
  • ПСВ (Эйндховен)
  • «Ланс» (Ланс)

Группа С

  • «Наполи» (Неаполь)
  • «Реал Мадрид» (Мадрид)
  • «Брага» (Брага)
  • «Унион Берлин» (Берлин)

Группа D

  • «Бенфика» (Лиссабон)
  • «Интернационале» (Милан)
  • «Зальцбург» (Зальцбург)
  • «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

Группа Е

  • «Фейеноорд» (Роттердам)
  • «Атлетико» (Мадрид)
  • «Лацио» (Рим)
  • «Селтик» (Глазго)

Группа F

  • «Пари Сен-Жермен» (Париж)
  • «Боруссия» (Дортмунд)
  • «Милан» (Милан)
  • «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн)

Группа G

  • «Манчестер Сити» (Манчестер)
  • РБ «Лейпциг» (Лейпциг)
  • «Црвена Звезда» (Белград)
  • «Янг Бойз» (Берн)

Группа H

  • «Барселона» (Барселона)
  • «Порту» (Порту)
  • «Шахтер» (Донецк)
  • «Антверпен» (Антверпен)

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