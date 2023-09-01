Один с нетерпением ждет начала сезона в английской Премьер-лиге, другого не интересует ни один чемпионат, помимо Ла Лиги, третий следит за Серией А, но всех этих болельщиков объединяет интерес к Лиге Чемпионов. Главный европейский клубный турнир в его нынешнем виде стартует в 32-й раз 19 сентября матчами группового этапа. Жеребьевка турнира состоялась 31 августа в Монако. Традиционно 32 сильнейшие команды европейских чемпионатов были распределены на восемь групп по четыре участника в каждой.

Предстоящий турнир многие ждут с особенным интересов, в том числе потому что очень сильные команды были в четвертой корзине. В итоге наиболее интересными представляются группа F, которую можно назвать «группой смерти», группа Е и D, пожалуй, самые ровные по силе участников. Кроме того в группе А нас ждут своеобразные классико, матчи «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». Перед вами состав всех групп Лиги Чемпионов.

Группа А

«Бавария» (Мюнхен)

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

«Копенгаген» (Копенгаген)

«Галатасарай» (Стамбул)

Группа В

«Севилья» (Севилья)

«Арсенал» (Лондон)

ПСВ (Эйндховен)

«Ланс» (Ланс)

Группа С

«Наполи» (Неаполь)

«Реал Мадрид» (Мадрид)

«Брага» (Брага)

«Унион Берлин» (Берлин)

Группа D

«Бенфика» (Лиссабон)

«Интернационале» (Милан)

«Зальцбург» (Зальцбург)

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

Группа Е

«Фейеноорд» (Роттердам)

«Атлетико» (Мадрид)

«Лацио» (Рим)

«Селтик» (Глазго)

Группа F

«Пари Сен-Жермен» (Париж)

«Боруссия» (Дортмунд)

«Милан» (Милан)

«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн)

Группа G

«Манчестер Сити» (Манчестер)

РБ «Лейпциг» (Лейпциг)

«Црвена Звезда» (Белград)

«Янг Бойз» (Берн)

Группа H