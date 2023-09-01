Группы ЛЧ 2023–2024, состав участников группового этапа Лиги Чемпионов 23–24
Один с нетерпением ждет начала сезона в английской Премьер-лиге, другого не интересует ни один чемпионат, помимо Ла Лиги, третий следит за Серией А, но всех этих болельщиков объединяет интерес к Лиге Чемпионов. Главный европейский клубный турнир в его нынешнем виде стартует в 32-й раз 19 сентября матчами группового этапа. Жеребьевка турнира состоялась 31 августа в Монако. Традиционно 32 сильнейшие команды европейских чемпионатов были распределены на восемь групп по четыре участника в каждой.
Предстоящий турнир многие ждут с особенным интересов, в том числе потому что очень сильные команды были в четвертой корзине. В итоге наиболее интересными представляются группа F, которую можно назвать «группой смерти», группа Е и D, пожалуй, самые ровные по силе участников. Кроме того в группе А нас ждут своеобразные классико, матчи «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». Перед вами состав всех групп Лиги Чемпионов.
Группы ЛЧ 2023/2024
Группа А
- «Бавария» (Мюнхен)
- «Манчестер Юнайтед» (Манчестер)
- «Копенгаген» (Копенгаген)
- «Галатасарай» (Стамбул)
Группа В
- «Севилья» (Севилья)
- «Арсенал» (Лондон)
- ПСВ (Эйндховен)
- «Ланс» (Ланс)
Группа С
- «Наполи» (Неаполь)
- «Реал Мадрид» (Мадрид)
- «Брага» (Брага)
- «Унион Берлин» (Берлин)
Группа D
- «Бенфика» (Лиссабон)
- «Интернационале» (Милан)
- «Зальцбург» (Зальцбург)
- «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
Группа Е
- «Фейеноорд» (Роттердам)
- «Атлетико» (Мадрид)
- «Лацио» (Рим)
- «Селтик» (Глазго)
Группа F
- «Пари Сен-Жермен» (Париж)
- «Боруссия» (Дортмунд)
- «Милан» (Милан)
- «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн)
Группа G
- «Манчестер Сити» (Манчестер)
- РБ «Лейпциг» (Лейпциг)
- «Црвена Звезда» (Белград)
- «Янг Бойз» (Берн)
Группа H
- «Барселона» (Барселона)
- «Порту» (Порту)
- «Шахтер» (Донецк)
- «Антверпен» (Антверпен)
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