Погребняк о ПМЭФ: «Одна из мировых масштабных площадок, где обсуждается экономика, бизнес, спорт. Очень рад представлять здесь РФС, побывать на таком мероприятии дорогого стоит»
Павел Погребняк поделился впечатлениями от участия в ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум открылся сегодня и продлится до 21 июня.
«Не первый год мы здесь присутствуем. Одна из мировых масштабных площадок в мире, где обсуждается экономика, бизнес, спорт. Поэтому очень рад представлять здесь РФС.
Организация отличная. Очень красочно, познавательно. Лишний раз побывать на таком мероприятии дорогого стоит», – сказал экс-футболист сборной России и «Зенита».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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