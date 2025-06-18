Погребняк о ПМЭФ: «Одна из мировых масштабных площадок, где обсуждается экономика, бизнес, спорт. Очень рад представлять здесь РФС, побывать на таком мероприятии дорогого стоит»

Павел Погребняк поделился впечатлениями от участия в ПМЭФ-2025.

Петербургский международный экономический форум открылся сегодня и продлится до 21 июня.

«Не первый год мы здесь присутствуем. Одна из мировых масштабных площадок в мире, где обсуждается экономика, бизнес, спорт. Поэтому очень рад представлять здесь РФС .

Организация отличная. Очень красочно, познавательно. Лишний раз побывать на таком мероприятии дорогого стоит», – сказал экс-футболист сборной России и «Зенита ».