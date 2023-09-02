В субботу, 2 сентября, в матче 5 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хазем» на своем поле сыграет с «Аль-Насром». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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Рекомендуемая ставка: победа «Аль-Насра» (1.13), «Ком.2 забьет в обоих таймах: да (1.67)».

Смогут ли хозяева оставить Роналду и Мане? С каким счетом победит «Аль-Наср»? А может, «Аль-Хазем» сотворит сенсацию и обыграет звездного соперника? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев игру, а наш прогноз поможет сделать осмысленную ставку на матч.

«Аль-Хазем»

Подопечные Филипе Говея пока не лучшим образом выступают в чемпионате страны. «Аль-Хазем» идет только на 16 месте в турнирной таблице. Команда набрала только два очка, одержав две победы, а также потерпела два поражения.

Вряд ли «Аль-Хазем» будет претендовать на что-то серьезное в нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии — команда отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» из Джидды на солидные 10 очков. А вот для выхода из зоны вылета, подопечным португальского специалиста достаточно набрать 2-3 балла.

Предыдущие игры чемпионата страны «Аль-Хазем» провел следующим образом:

«Аль-Ахли» Джидда — «Аль-Хазем» 3:1;

«Аль-Хазем» — «Аль-Иттифак» 0:2;

«Аль-Фейха» — «Аль-Хазем» 0:0;

«Аль-Халидж» Сейхат — «Аль-Хазм» 1:1.

Статистика:

в последних 5 играх «Аль-Хазем» пропускает в среднем 1.40 гола за игру, и забивает в среднем 0.40 гола за игру,

«Аль-Хазем» пропускает в 3 последних матчах против «Аль-Насра».

На кого обратить внимание:

У «Аль-Хазема» пока лучший (и единственный) бомбардир — Винисиус. Он в 4 играх отличился двумя мячами (один из них был забит с пенальти).

Прогноз на матч Аль-Фатех – Аль-Ахли

«Аль-Наср»

У «Аль-Насра» ситуация, по сравнению с турнирным положением «Аль-Хазема», чуть лучше. Подопечные Луиша Каштру идут на шестом месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 6 очков.

Команда в стартовых четырех турах национального первенства дважды выиграла, и еще 2 раза потерпела поражение. Что касается разницы забитых и пропущенных мячей, то «Аль-Наср» забил 10 и пропустил 4 гола.

«Аль-Наср» отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» из Джидды на 6 баллов, а соответственно, если подопечные Каштру возьмут себя в руки, то команда потенциально может бороться за победу в чемпионате страны.

Предыдущие игры чемпионата страны «Аль-Наср» провел следующим образом:

«Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» 2:1;

«Аль-Наср» — «Аль-Таавон» 0:2;

«Аль-Фатех» – «Аль-Наср» 0:5;

«Аль-Наср› — «Аль-Шабаб» 4:0.

Статистика:

в последних 5 играх «Аль-Наср» пропускает в среднем 1.20 гола за игру, и забивает в среднем 2.80 гола за матч;

«Аль-Наср» не пропускает в 2 последних матчах;

«Аль-Наср» побеждает в 3 последних очных матчах с «Аль-Хаземом».

На кого обратить внимание:

Криштиану Роналду — главная звезда «Аль-Насра». Португалец демонстрирует класс — Рон в 10 матчах своей команды наколотил солидные 11 голов (3 из них с пенальти), а также уже записал на свой счет три ассиста. На втором месте по результативности — Садио Мане с 4 голами в 9 матчах.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Аль-Хазем» – «Аль-Наср»

Прежде чем прогнозировать исход предстоящей встречи, вспомним, как играли команды между собой. Всего «Аль-Хазем» и «Аль-Наср» встречались 18 раз. У команды из Эр-Рияда существенное преимущество в очных встречах — 15 побед. Предыдущие пять встреч команд закончились следующими результатами:

23.06.2022 «Аль-Хазем» – «Аль-Наср» 1:4;

26.12.2021 «Аль-Наср» – «Аль-Хазем» 2:1;

22.02.2020 «Аль-Хазем» – «Аль-Наср» 0:2;

20.09.2019 «Аль-Наср» – «Аль-Хазем» 0:1;

11.05.2019 «Аль-Хазем» – «Аль-Наср» 0:3.

Букмекерская контора «Бетбум» ожидаемо видит «Аль-Наср» фаворитом предстоящей встречи. Букмекер дает на победу гостей коэффициент 1.13, победа «Аль-Хазема» оценивается в солидные 15.11, а ничья — вполне неплохим коэффициентом в 7.65.

Согласимся с букмекером, и сделаем ставку на победу «Аль-Насра» — команда от матча к матчу набирает ход, о чем свидетельствует статистика последних трех игр. Команда успешно играет и в гостях, и на выезде, потому без особого труда сломит сопротивление скромного «Аль-Хазема». Решению этой задачи способствует и желание звездных игроков команды Луиша Каштру в лишний раз продемонстрировать свой класс, и улучшить персональную статистику в игре против не самого звездного соперника.

Наш прогноз — победа «Аль-Насра» (1.13), и чтобы хоть немного увеличить потенциальную прибыль с пари, сделаем ставку на то, что подопечные Луиша Каштру забьют в обеих таймах — «Ком.2 забьет в обоих таймах: да (1.67)».

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