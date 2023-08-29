«ПСЖ» предложил «Айнтрахту» 65 млн евро и Экитика за Коло-Муани
«ПСЖ» сделал новое предложение о трансфере Рандаля Коло-Муани.
Переговоры между парижским клубом и «Айнтрахтом» переходят на решающую стадию. По информации L’Equipe, «ПСЖ» предложил немецкой команде 65 миллионов евро и Юго Экитика.
Ответ «Айнтрахта» в данный момент неизвестен. Ранее сообщалось, что клуб отказался продавать Коло-Муани за 80 миллионов евро.
Коло-Муани стал лучшим бомбардиром команды из Франкфурта в прошлом сезоне Бундеслиги, забив 15 мячей в 32 матчах. Подробную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.
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