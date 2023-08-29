«ПСЖ» предложил «Айнтрахту» 65 млн евро и Экитика за Коло-Муани

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Юго Экитик Футбол

«ПСЖ» сделал новое предложение о трансфере Рандаля Коло-Муани.

Переговоры между парижским клубом и «Айнтрахтом» переходят на решающую стадию. По информации L’Equipe, «ПСЖ» предложил немецкой команде 65 миллионов евро и Юго Экитика

Ответ «Айнтрахта» в данный момент неизвестен. Ранее сообщалось, что клуб отказался продавать Коло-Муани за 80 миллионов евро. 

Коло-Муани стал лучшим бомбардиром команды из Франкфурта в прошлом сезоне Бундеслиги, забив 15 мячей в 32 матчах. Подробную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь

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19 комментариев

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Muslim Muslim
По мне, согласиться и через год снова им же продать Экитика за 80) Вообще не удивлюсь если так и получится) Айнтрахт умеет продавать именно форвардов)
+54
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+52
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felix-sanchez
Отличное предложение для Айнтрахта, хорошие деньги и талантливый игрок, которого обратно можно будет продать.
+27
-2
+25
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Артем Русанов
Как обычно бывает, Юго быстро раскроется и топом станет
+12
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Кринженян
Ответ Muslim Muslim
По мне, согласиться и через год снова им же продать Экитика за 80) Вообще не удивлюсь если так и получится) Айнтрахт умеет продавать именно форвардов)
Да и переход из псж в бундеслигу обычно идет игрокам на пользу
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+7
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Алексей Иваненко
надо Франкфурту выкачивать по-полной из шейх-проекта
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Человек1991
Тоесть получается ПСЖ предложил 66 лимонов за Коло Муани )
+5
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NottinghamForest79
АТЛИЧНА
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Teodrakis
Потом еще за 65 вернет этикетку
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Станислав Л
как? экитик уже не нужен мбаппе?
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Hasan_072
А Экитик там и начнет рвать. 100%
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modesto
Ответ Алексей Иваненко
надо Франкфурту выкачивать по-полной из шейх-проекта
С них не убудет, это же не мюнхенские жлобы, к-ые обчищают свою же лигу.
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che kaif
Ответ LIv93
Писал уже ранее, но забавно получается. Год назад игроки были одного калибра и условно, одной стоимости. Только один выбрал сидеть на банке в ПСЖ и потерять год карьеры, а второй рвал жилы и доказывал дальше свою состоятельность в средней руки команде. Итог: один стоит под сотню миллионов, а второй выступает как разменная монета в трансферах ПСЖ. Хоть убей, не пойму до сих пор - зачем молодым парням, которые провели не более одного приличного сезона (явно не звезда ) лезть в топ клуб, где ты не будешь играть ? Явно же не деньги являются мотивацией. Все они уверены, что заиграют, но так практически никогда не происходит. Даже Холланд выбрал Дортмунд как трамплин
Они не могли одинаково стоить хотя бы потому что на момент перехода Экитике имел один хорошиц сезон в лиге 1 а Коло уже таких три четыре провел
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