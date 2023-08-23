«Милан» хочет арендовать Экитика лишь с правом выкупа, «ПСЖ» против
«Милану» интересен нападающий «ПСЖ» Юго Экитик.
«Россонери» готовы арендовать 21-летнего французского форварда лишь с правом выкупа, без обязательства. Парижан такие условия не устраивают.
Сделку осложняет не только этот фактор, но также и интерес других клубов к футболисту и высокая зарплата Юго. «Милан» хотел бы, чтобы «Пари Сен-Жермен» взял на себя выплату части зарплаты игрока.
В прошлом сезоне Экитик забил 4 гола и отдал 4 результативных паса в 32 матчах за «ПСЖ». Его статистика – здесь.
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Надо договариваться на 20 млн и ЗП около 3-4 млн. Причем с правом выкупа, а не с обязательством. Я не фанат игры Экитике, но раскрыться и сильно заиграть сможет.