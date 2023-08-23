«Милан» хочет арендовать Экитика лишь с правом выкупа, «ПСЖ» против

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Юго Экитик Футбол

«Милану» интересен нападающий «ПСЖ» Юго Экитик.

«Россонери» готовы арендовать 21-летнего французского форварда лишь с правом выкупа, без обязательства. Парижан такие условия не устраивают.

Сделку осложняет не только этот фактор, но также и интерес других клубов к футболисту и высокая зарплата Юго. «Милан» хотел бы, чтобы «Пари Сен-Жермен» взял на себя выплату части зарплаты игрока.

В прошлом сезоне Экитик забил 4 гола и отдал 4 результативных паса в 32 матчах за «ПСЖ». Его статистика – здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Хорошее усиление, но такую зарплату как у него, Милан банально не потянет, тем более ситуация осложняется бойкотами на продажу со стороны Ориги и Балло-Туре, ещё и Салемакерса сплавить надо, так что до конца трансферного окна, у руководства Милана море проблем.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fizrukfizruk
он суперский, надо цепляться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
7gbvr8rj2c
Пусть покупают игровое время получит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Зачем Милану это дерево?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Светчиков
Хотелось бы, чтобы у Коломбо получилось в итоге
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ahmad Munir
Экитик рвач. В 20 лет вместо игровой практики и развития выбрал "топ клуб" и конскую зарплату. Пусть теперь становится заложником своих запросов и деградирует на банке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гуркюфф
Да хоть как надо избавиться от этого бревна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матвей Долгополов
что-то сильно Милан хочет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ya_za_ac_milan
Нужно брать форварда. Жиру скорее всего последний год играет, Коломбо не тянет уровень Милана. Через год останется Окафор и всё. Пока ПСЖ хочет от Экитике избавиться надо брать. Через год получим 2 адаптированных и мобильных форвардов Окафора и Экитике. Причем они схоже играют, Милан без просадки по игре и смены игрового стиля сможет делать замены.
Надо договариваться на 20 млн и ЗП около 3-4 млн. Причем с правом выкупа, а не с обязательством. Я не фанат игры Экитике, но раскрыться и сильно заиграть сможет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий