«Милан» хочет арендовать Экитика лишь с правом выкупа, «ПСЖ» против

«Милану» интересен нападающий «ПСЖ» Юго Экитик.

«Россонери» готовы арендовать 21-летнего французского форварда лишь с правом выкупа, без обязательства. Парижан такие условия не устраивают.

Сделку осложняет не только этот фактор, но также и интерес других клубов к футболисту и высокая зарплата Юго. « » хотел бы, чтобы « » взял на себя выплату части зарплаты игрока.

В прошлом сезоне забил 4 гола и отдал 4 результативных паса в 32 матчах за «ПСЖ». Его статистика – здесь.

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