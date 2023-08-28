«Айнтрахт» не продаст Коло-Муани за 80 млн евро. Переговоры с «ПСЖ» продолжаются, клубы намерены договориться

Предложение «ПСЖ» о трансфере Рандаля Коло-Муани не устроило «Айнтрахт».

Ранее стало известно, что парижский клуб предложил 70+10 миллионов евро за трансфер 24-летнего нападающего.

« » не продаст игрока за эту сумму и уже уведомил об этом « », сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Переговоры продолжаются, клубы хотят достигнуть договоренности. Сам футболист настаивает на трансфере.

Отмечается, что французы не будут платить 100 миллионов евро за форварда. Немцы хотят получить более 80 миллионов евро и . Следующие 48 часов будут играть решающую роль в судьбе сделки.

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