«Айнтрахт» не продаст Коло-Муани за 80 млн евро. Переговоры с «ПСЖ» продолжаются, клубы намерены договориться

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Юго Экитик Футбол

Предложение «ПСЖ» о трансфере Рандаля Коло-Муани не устроило «Айнтрахт».

Ранее стало известно, что парижский клуб предложил 70+10 миллионов евро за трансфер 24-летнего нападающего.

«Айнтрахт» не продаст игрока за эту сумму и уже уведомил об этом «ПСЖ», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Переговоры продолжаются, клубы хотят достигнуть договоренности. Сам футболист настаивает на трансфере. 

Отмечается, что французы не будут платить 100 миллионов евро за форварда. Немцы хотят получить более 80 миллионов евро и Юго Экитика. Следующие 48 часов будут играть решающую роль в судьбе сделки.

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3 комментария

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SaH4r.
о да, доить мешок до последнего!
+7
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Милитриса Кирбитьевна
Боже, как же дорого сейчас чёрное золото в Европе!
+2
-1
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che kaif
Не хотят 70. бавар проект заберет за 5 по связям своим будут потом сидеть и без Экитике и без бабок
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