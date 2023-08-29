1 сентября в городе Джидда состоится матч 5 тура Чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Иттихад» на домашней арене «Стадион имени принца Абдуллы аль-Файсала» будет принимать «Аль-Хилаль». Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.

«Аль-Иттихад» набрал хороший ход в начале чемпионата и просто не видит на пути своих соперников, которые тоже очень хороши и лишь в одном матче потеряли 2 очка, сыграв вничью. Предстоящая игра без сомнений будет главным матчем тура, ведь в ней сойдутся 2 лучшие на данный момент команды турнирной таблицы. В начале августа «Аль-Хиляль» уже обыгрывал предстоящего оппонента, сможет ли взять реванш за ту неудачу команда хозяев, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, ОЗ (да).

ФК «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» в прошлом сезоне Премьер-Лиги Чемпионата Саудовской Аравии стал триумфатором и забрал трофей. Они набрали 72 балла в 30 турах чемпионата и на 5 очков опередили своего ближайшего преследователя «Аль-Наср». Залог успеха команды был в надежной игре в обороне и всего 13 пропущенных голов от соперников и отсюда всего 2 проигрыша в 30 матчах.

В текущем году им неплохо удалось усилить свой состав и пополнить свои ряды следующими футболистами: Карима Бензема, перешедший из «Реала», Фабиньо из «Ливерпуля», Канте из «Челси» и Жота из «Селтика».

А команду покинули следующие игроки: Бруно Энрике, Аль-Сумаири, Аль-Саяри, Абу Аседа, Саваан, Аль-Оуфи, Бахусаун.

До старта нового сезона Премьер-Лиги «Аль-Иттихад» принял участие в Кубке Арабских Чемпионов. Начали турнир он отлично и вышли уверенно с 1 места в группе в плей-офф, но там не получилось далеко продвинуться и в первом же раунде они проиграли (1:3) «Аль-Хиляль», который в этой встрече смотрелся более уверенно.

«Аль-Иттихад» стартовал в Чемпионате Саудовской Аравии очень уверенно и набрал максимальное количество очков в сыгранных 4 турах (12). Сейчас они занимают 1 место в таблице и на 2 очка опережают «Аль-Хиляль». Стоит отметить великолепную игру команды в защите, о чем говорят 0 пропущенных голов в 4 турах, да и в атаке все прекрасно (12 забитых голов), из которых 4 забил марокканец Хамдалла.

В последнем сыгранном 4 туре «Аль-Иттихад» обыграл в гостях крепкого оппонента «Аль-Вехда», где переломить ход матча в свою сторону удалось лишь во второй тайме, где за 10 минут удалось забить все 3 мяча.

Результаты ФК «Аль-Иттихад» в 5 последних сыгранных матчах:

28.08.23 «Аль-Вехда» — «Аль-Иттихад» 0: 3 ;

0: ; 24.08.23 «Аль-Рияд» — «Аль-Иттихад» 0: 4 ;

0: ; 19.08.23 «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи» 2 :0;

— «Аль-Таи» :0; 14.08.23 «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад» 0: 3 ;

0: ; 05.08.23 «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» 1:3.

Интересные статические факты ФК «Аль-Иттихад»:

В 10 из 11 последних матчей команда выигрывала оппонентов;

Сейчас идет серия из 4 побед кряду;

Последние матч в качестве хозяев для команды были победным;

В 4 последних встречах команда забивает в среднем по 3 гола за игру, не пропустив при этом ни одного мяча;

В 4 последних играх команды оба соперника не забивают;

В 5 из 6 последних играх пробивался тотал 2,5 больше.

В 15 последних встречах команда отличается минимум одним забитым голом.

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ФК «Аль-Хилаль»

«Аль-Хилаль» в прошлом сезоне Премьер-Лиги Саудовской Аравии довольствовался лишь бронзовыми медалями, на прилично отстав от лидирующей двойки в лице «Аль-Иттихада» и «Аль-Насра. При этом в непростом споре за бронзу удалось одолеть «Аль-Шабаб», который провалил концовку чемпионата и по итогу набрал на 3 очка меньше. Хотя до этого в 3 сезонах подряд им удалось завоевать чемпионский трофей.

В 2023 году «Аль-Хилаль» прилично усилился и подписал в свои ряды таких именитых футболистов: левого вингера Неймара из «ПСЖ», правого вингера Малкома из «Зенита», опорника Рубен Невеша из «Вулверхэмптона», нападающего Митровича из «Фулхэма», полузащитника Милинкович-Савича из «Лацио», защитник Кулибали из «Челси», вратарь Бону из «Севильи», из малоизвестных команду пополнил Хасан Тамбакти из «Аль-Шабаб».

А ушли из команды: Куеллар, Виетто, Игало, Отайф, Аль-Абдан, Аль-Тораис, Каррилло, Аль-Мутаири, Аль-Нассер

Перед началом нового сезона аравийской Премьер-Лиги, «Аль-Хилаль» сыграл в Кубке Арабских Чемпионов. Групповой этап для команды выдался непростым и с трудом команда вышла в плей-офф со 2 строчки, одержав победу в последнем туре.

В первом раунде плей-офф им удалось обыграть одного из главных претендентов на трофей «Аль-Иттихад» (3:1), где выглядели чуть лучше оппонента. В следующей же полуфинальной стадии был повержен «Аль-Шабаб» (3:1), где команде не смутило и то что они остались в меньшинстве уже на 25 минуте встречи.

А вот в финале случился обидный проигрыш в дополнительное время от «Аль-Наср» (1:2), после ничьи (1:1) по истечению основного времени игры, там весь результат сделал Криштиану Роналду, оформивший голевой дубль.

В новом сезоне Чемпионата Саудовской Аравии команда Жезуша Жорже стартовала довольно неплохо и в 4 турах им удалось положить в свою копилку 10 баллов. Сейчас они располагаются на 2 строчке в таблице и ближайшего преследователя «Аль-Ахли» опережают на 1 балл. С результативностью у команды все в порядке о чем говорит их 10 забитых мячей в 4 матчах и всего 2 пропущенных гола. А ее лучший бомбардир в чемпионате Малком, с 4 забитыми голами.

В последнем сыгранном туре Премьер-Лиги «Аль-Хилаль» удалось одержать победу в родных стенах над крепким «Аль-Иттифак», с Хендерсоном и Витиньо в составе (2:0). В этой встрече хозяева смотрелись очень здорово и много создали опасности у ворот соперника, мало что позволив им создать у своих.

Результаты ФК «Аль-Хилаль» в 5 последних сыгранных матчах:

28.08.23 «Аль-Хилаль» — «Аль-Иттифак» 2 :0

— «Аль-Иттифак» :0 24.08.23 «Аль-Раед» — «Аль-Хилаль» 0: 4 ;

0: ; 19.08.23 «Аль-Хилаль» — «Аль-Фейха» 1:1;

14.08.23 «Абха» — «Аль-Хилаль» 1: 3 ;

1: ; 12.08.23 «Аль-Хилаль» — «Аль-Наср» (1:1), в дополнительное время (1:2).

Интересные статические факты ФК «Аль-Хилаль»:

В 8 последних матчах команда не проигрывала в основное время игры, а выигрывала при этом в 6;

Последние 3 матча в качестве гостей для команды были победными;

В 5 последних матчах команда забивает в среднем по 2 гола за игру, пропуская чуть более 0,5 мячей;

В 2 последних играх команды оба соперника не забивают;

Из 9 последних матчей в 6 было забито обоими оппонентами 3 и более мяча за игру.

В 9 последних встречах команда отличается минимум одним забитым голом.

«Аль-Иттихад» – «Аль-Хилаль»: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 42 поединка Огромное преимущество в них на стороне гостей – 22 победы, при 6 викториях хозяев и было 14 ничейных исходов. Самая крупная победа была в них на счету «Аль-Хиляль» (5:0).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

05.08.23 «Аль-Иттихад» – «Аль-Хилаль» (1: 3 ).

(1: ). 16.05.23 «Аль-Хилаль» – «Аль-Иттихад» (2:2).

23.04.23 «Аль-Иттихад» – «Аль-Хилаль» (0:0), в дополнительное время (0: 1 ).

). 05.01.23 «Аль-Иттихад» – «Аль-Хилаль» (0: 1 ).

(0: ). 23.05.22 «Аль-Иттихад» – «Аль-Хилаль» (1:3).

В 5 последних очных встречах преимущество у команды гостей, которые в 5 последних очных встречах не проигрывали клубу «Аль-Иттихад», более того 3 матча получились победными, в том числе и последний.

Последний раз «Аль-Иттихад» обыгрывал «Аль-Хилаль» 9 апреля 2021 года, в рамках Премьер-Лиги Саудовской Аравии,со счетом (2:0).

В 2 последних встречах обе команды забивали друг другу и в них было забито по 4 мяча.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Хилаль»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния команду: «Аль-Иттихад», с минимальной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Аль-Иттихад» — 2.37;

Ничья — 3.64;

Победа «Аль-Хилаль» — 2.63;

1X — 1.43;

X2 — 1.52;

Ф1 (0) — 1.77;

Ф2 (0) — 1.95;

ТБ (2,5) — 1.75;

ТМ (2,5) — 1.97;

ТБ (3) — 2.28;

ОЗ (да) — 1.62;

ОЗ (нет) — 2.15.

Оба оппонента прилично усилились в текущем году и сделали сумасшедше топовые трансферы. Впереди предстоит игра примерно равных по силе оппонентов, у которых на мой взгляд более сбалансированный состав все же у «Аль-Хилаль». Они же доминируют в последних очных встречах с предстоящим соперником и в последних 5 матчах ни разу не позволили им себя обыграть. Поэтому можно тут зарядить на X2 за довольно приличный коэффициент 1.52.

Обе команды имеют неплохую серию из игр с забитыми мячами и более того у обеих команд потрясающая атакующая линия, которой не могут похвастаться и многие европейские топовые клубы. Здесь можно поставить на, что обе команды забьют, тем более, что за событие ОЗ (да) дают хороший кэф 1.62.

Где смотреть Аль-Иттихад – Аль-Хилаль

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