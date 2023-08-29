Гимнастка Мельникова верит в чемпионство «Спартака»: «Как начнешь, так и закончишь»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ангелина Мельникова Спорт-Экспресс Футбол

Ангелина Мельникова верит, что «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне.

«К сожалению, из-за своего графика не попадала ни на одну игру. Очень рада, что мне удалось попасть на матч с «Ахматом».

Я видела, что «Спартак» просто как-то феноменально начал сезон. Было 5 побед подряд во всех турнирах, это очень круто. После – два поражения, но ничего страшного. Конечно, верю в чемпионство. Как у нас говорят, как начнешь, так и закончишь», – сказала олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике.

После 6 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 10 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. 

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17 комментариев

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Attack Sir
Я скорее поверю в то, что Спартак как начал с трёх побед в РПЛ, так с тремя победами в РПЛ и закончит, чем в их чемпионство...
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Александр Денисов
А синхронистки что думают?
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Спартак уже закончил
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kulik13
Станут чемпионами последних 3-х туров!)
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Владислав Шевченко
Глубокомысленное высказывание
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Антимосковский
Ответ Shadow1882
Факелонский шарфик сняла хоть?
это представитель вида «коллаборационист воронежский обыкновенный», других особей которого можно наблюдать один раз в год на домашних трибунах в матчах со спартаком, а прошлый год и вовсе выдался «високосным» и сие чудо аж дважды почтило ЦСП своим присутствием ;)
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