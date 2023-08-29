Гимнастка Мельникова верит в чемпионство «Спартака»: «Как начнешь, так и закончишь»

Ангелина Мельникова верит, что «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне.

«К сожалению, из-за своего графика не попадала ни на одну игру. Очень рада, что мне удалось попасть на матч с «Ахматом».

Я видела, что « » просто как-то феноменально начал сезон. Было 5 побед подряд во всех турнирах, это очень круто. После – два поражения, но ничего страшного. Конечно, верю в чемпионство. Как у нас говорят, как начнешь, так и закончишь», – сказала олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике.

После 6 проведенных туров Мир «Спартак» набрал 10 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

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