«Победа над «Спартаком» дала «Зениту» сумасшедший импульс. Он полностью доминировал над «Уралом», ноль ударов по его воротам». Радимов о петербуржцах

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Урал Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов считает, что «Зенит» вдохновился победой над «Спартаком».

В 5-м туре Мир РПЛ петербуржцы обыграли московский клуб со счетом 3:1, а в 6-м разгромили «Урал» (4:0).

«Полностью доминировал «Зенит», «Урал» быстро откатился назад. Плюс быстрый гол Ивана Сергеева помог.

Всем усиления хочется. В психологическом плане победа над «Спартаком» (3:1) дала «Зениту» сумасшедший импульс.

Играли в охотку. «Зенит» доминировал. «Урал» робко вышел, робко доиграл. Ноль ударов по воротам «Зенита», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.

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23 комментария

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vendigo
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26
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ахахахаха...я не могу)
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Олег Сагайдачный
Набирает команда форму. На Спартаке показали свои намерения на сезон.
+8
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Сергей48
Безусловно! Теперь эту машину не остановить😆
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Князь из Питера
Урал был интересней спартака.
:))))
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okkervil
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Да, такой же договорной, как и со спартачком. Надеюсь, спартак, с учётом всех регалий, слупил с Зенита нормальные деньги?
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Victor Pavlovuch
А кто то предлагал недотренера Спартаку! Зенит в матче со Спартаком хоть делал вид , что ему тяжело! А вот супер тренера переехал и не заметил!
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Виктор
Ответ 0mertas626
в заголовке неплохо бы написать, кто это говорит
Прочитать не пробовал?
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Не уверен!!
Просто Кассеьера перестал выпадать. Даже в прошлом году с ним в составе Зенит был как будто в меньшестве. Сейчас и от Кассеьеры пошла польза, но только когда они с Сергеевым начали играть в паре.
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STB
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я правильно понимаю, что вы обвиняете команду, претендующую на Чемпионство в договорняке?Урвл добровольно отдаёт шансы на чемпионство- ведь две недели назад они выиграли у сильнейшей команды чемпионата с лучшей атакой и путь к золоту был открыт? )))
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Владислав88
Ответ Не уверен!!
Просто Кассеьера перестал выпадать. Даже в прошлом году с ним в составе Зенит был как будто в меньшестве. Сейчас и от Кассеьеры пошла польза, но только когда они с Сергеевым начали играть в паре.
Потому что Сергеев много прессингует и черновой Работы делает Кассьерра как барон только на чистых мячах играет.
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0mertas626
Ответ Виктор
Прочитать не пробовал?
лучше знать в самом заголовке, кто спикер, чтобы фильтровать и выбирать, читать новость полностью или нет..
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Владислав88
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Урал никогда в жизни Зенит не обыгрывал, даже в 90-х. Только в СССР обыгрывали. В 90-х полумёртвому Зениту Гриша тоже сдавал? 🤣
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Владислав88
В про ноль чушь полная. Удары были, нов основном мимо
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Владислав88
Был на стадионе, по ощущениям, скорее Урал оказался перепуган. Зенит играл как обычно, скорости непредельные, невынужденных потерь хватало. В обороне Урал проходной двор. Был на Урале в прошлом сезоне, 5 месяцев назад, тогда Урал намного солиднее смотрелся, даже Малком ничего не мог, только Сергеев и спас тогда. И сегодня его похоонил сходу. И в прошлом году тоже пенальти и голевой с Уралом сделал. Злой гений Урала 😗
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Доктор Верховцев
Радимов тот ещё тролль))
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Omega-3
А постепенный набор формы Радимовым не рассматривается?
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Атакующий Юран
Урал потихоньку займет свое место, во второй восьмерке.
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0mertas626
в заголовке неплохо бы написать, кто это говорит
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