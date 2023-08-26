«Победа над «Спартаком» дала «Зениту» сумасшедший импульс. Он полностью доминировал над «Уралом», ноль ударов по его воротам». Радимов о петербуржцах

Владислав Радимов считает, что «Зенит» вдохновился победой над «Спартаком».

В 5-м туре Мир петербуржцы обыграли московский клуб со счетом 3:1, а в 6-м разгромили « » (4:0).

«Полностью доминировал «Зенит», «Урал» быстро откатился назад. Плюс быстрый гол Ивана Сергеева помог.

Всем усиления хочется. В психологическом плане победа над « » (3:1) дала « » сумасшедший импульс.

Играли в охотку. «Зенит» доминировал. «Урал» робко вышел, робко доиграл. Ноль ударов по воротам «Зенита», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.

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