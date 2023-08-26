«Победа над «Спартаком» дала «Зениту» сумасшедший импульс. Он полностью доминировал над «Уралом», ноль ударов по его воротам». Радимов о петербуржцах
Владислав Радимов считает, что «Зенит» вдохновился победой над «Спартаком».
В 5-м туре Мир РПЛ петербуржцы обыграли московский клуб со счетом 3:1, а в 6-м разгромили «Урал» (4:0).
«Полностью доминировал «Зенит», «Урал» быстро откатился назад. Плюс быстрый гол Ивана Сергеева помог.
Всем усиления хочется. В психологическом плане победа над «Спартаком» (3:1) дала «Зениту» сумасшедший импульс.
Играли в охотку. «Зенит» доминировал. «Урал» робко вышел, робко доиграл. Ноль ударов по воротам «Зенита», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.
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