Жиру о целях «Милана»: «Бороться за скудетто, как два года назад. В ЛЧ и Кубке Италии тоже можем преуспеть»

Оливье Жиру считает, что «Милан» способен бороться за все трофеи в новом сезоне.

«Наша цель – сделать то, что мы сделали два года назад! С таким настроем мы надеемся до конца бороться за скудетто.

Не станем скрывать, есть пять или шесть команд, которые могут это сделать. Это только начало, сохраняйте спокойствие. Но мы уверены в том, что делаем на поле.

Команда усилилась качественно и количественно. Думаю, что на этот раз мы сможем побороться как в Серии А, так и в , мы также хотим преуспеть и в Кубке Италии. Сейчас у нас много игроков, которые готовы вступить в игру, и как минимум два варианта на каждую позицию – а может быть, даже три. У нас хорошая конкуренция, и это повышает уровень», – сказал нападающий « ».

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