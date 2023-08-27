Жиру о целях «Милана»: «Бороться за скудетто, как два года назад. В ЛЧ и Кубке Италии тоже можем преуспеть»

Теги Милан серия А Италия Кубок Италии Лига чемпионов УЕФА Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру считает, что «Милан» способен бороться за все трофеи в новом сезоне.

«Наша цель – сделать то, что мы сделали два года назад! С таким настроем мы надеемся до конца бороться за скудетто.

Не станем скрывать, есть пять или шесть команд, которые могут это сделать. Это только начало, сохраняйте спокойствие. Но мы уверены в том, что делаем на поле.

Команда усилилась качественно и количественно. Думаю, что на этот раз мы сможем побороться как в Серии А, так и в Лиге чемпионов, мы также хотим преуспеть и в Кубке Италии. Сейчас у нас много игроков, которые готовы вступить в игру, и как минимум два варианта на каждую позицию – а может быть, даже три. У нас хорошая конкуренция, и это повышает уровень», – сказал нападающий «Милана».

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5 комментариев

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Bill Zapulil
Ну и славно, сильный «Милан» всегда хорошо))
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ya_za_ac_milan
Жиру очень многое даёт Милану. Думаю отличная адаптация игроков Челси в том числе и его заслуга. Да Ибра ушёл, но Жиру подхватил знамя лидера клуба и ведет Милан к победам. Статистика после 2 туров великолепная- 3 гола и 1 ассист.
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ya_za_ac_milan
И я что то сомневаюсь, что нынешний сезон последний для Жиру в Милане. По ощущениям он как Ибра и до 40 может играть. Физически не сдаёт, по результатам прогрессирует, как будто наоборот молодеет.
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Direct free kick
Ответ ya_za_ac_milan
Жиру очень многое даёт Милану. Думаю отличная адаптация игроков Челси в том числе и его заслуга. Да Ибра ушёл, но Жиру подхватил знамя лидера клуба и ведет Милан к победам. Статистика после 2 туров великолепная- 3 гола и 1 ассист.
Если бы не пришёл Жиру, то с мощами Ибрагимовича Милан бы не стал чемпионом в 2021/22
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