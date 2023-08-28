Сын Месси включен в академию «Интер Майами». 10-летний Тиаго будет играть за команду U12
Старший сын Лионеля Месси будет заниматься в академии «Интер Майами».
10 летний Тиаго Месси включен в состав детской команды клубы МЛС для мальчиков до 12 лет.
Ранее в академии «Интер Майами» занимались дети совладельца клуба Дэвида Бекхэма и экс-тренера команды Фила Невилла.
«Гном, ты обезумел». Вот это дебют Месси в МЛС – гол после блестящего паса Альбы через себя 🔥
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
То 18.12.2022 для вас стало фатальным.
Теперь, когда игрок в 36 лет, после величайшей карьеры в Европе, играет в свое удовольствие, это тоже вызывает комплексы.