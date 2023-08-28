Сын Месси включен в академию «Интер Майами». 10-летний Тиаго будет играть за команду U12

Старший сын Лионеля Месси будет заниматься в академии «Интер Майами».

10 летний включен в состав детской команды клубы МЛС для мальчиков до 12 лет.

Ранее в академии « » занимались дети совладельца клуба Дэвида Бекхэма и экс-тренера команды Фила Невилла.

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