Сын Месси включен в академию «Интер Майами». 10-летний Тиаго будет играть за команду U12

Теги МЛС Лионель Месси детский футбол Тиаго Месси Интер Майами Футбол

Старший сын Лионеля Месси будет заниматься в академии «Интер Майами».

10 летний Тиаго Месси включен в состав детской команды клубы МЛС для мальчиков до 12 лет.

Ранее в академии «Интер Майами» занимались дети совладельца клуба Дэвида Бекхэма и экс-тренера команды Фила Невилла.

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5 комментариев

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Oleg
Ответ TFP_Sports
да с таким уровнем лиги можно и в главной дебютировать
Ущемленные продолжают ущемляться)
То 18.12.2022 для вас стало фатальным.
Теперь, когда игрок в 36 лет, после величайшей карьеры в Европе, играет в свое удовольствие, это тоже вызывает комплексы.
+6
-2
+4
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Большой Сэми
Более бредовый комментарий за последнее время не читал
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