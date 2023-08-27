Клопп о камбэке с «Ньюкаслом»: «За 1000 матчей у меня подобного еще не было. Расскажу о нем внукам»

Юрген Клопп назвал уникальной игру «Ливерпуля» с «Ньюкаслом» (2:1).

«За тысячу матчей в качестве главного тренера такого у меня еще не было. Я уверен, что ничего подобного не было, учитывая то, что мы остались вдесятером и играли в такой атмосфере. Такие моменты редкие и по-настоящему особенные.

В перерыве я сказал, что этот матч может стать тем, о чем мы сможем рассказывать внукам. Своих я увижу через 10 дней и расскажу им о нем. Были очевидны две вещи: нам нельзя пропускать второй мяч, а нельзя получать вторую желтую. Тогда у нас будет шанс», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

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