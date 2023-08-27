Клопп о камбэке с «Ньюкаслом»: «За 1000 матчей у меня подобного еще не было. Расскажу о нем внукам»
Юрген Клопп назвал уникальной игру «Ливерпуля» с «Ньюкаслом» (2:1).
«За тысячу матчей в качестве главного тренера такого у меня еще не было. Я уверен, что ничего подобного не было, учитывая то, что мы остались вдесятером и играли в такой атмосфере. Такие моменты редкие и по-настоящему особенные.
В перерыве я сказал, что этот матч может стать тем, о чем мы сможем рассказывать внукам. Своих я увижу через 10 дней и расскажу им о нем. Были очевидны две вещи: нам нельзя пропускать второй мяч, а Тренту нельзя получать вторую желтую. Тогда у нас будет шанс», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
Тяжелейшая победа «Ливерпуля» над «Ньюкаслом»! Трент привез гол, еще и 60 минут вдесятером из-за красной Ван Дейка
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Настаиваю: Клопп, в отличие от нас, когда мы собираемся вместе ( :) ) до сих пор является человеком, верным своим базовым принципам. А именно, он совместно со своим ТШ определяет необходимость нахождения игрока в обойме, и если они (с Кравецем, Лейндерсом и пр) считают, что этот игрок отвечает командным интересам, прикладывают все усилия, чтобы реализовать потенциал этого игрока в системе клуба. Если игрок не подходит под видение игры ТШ - он "исчезает" (Гарри Уилсон, например). Поэтому, когда Клопп на публику заявляет, что не готов к покупкам ради покупок, он, имхо, на самом деле так и думает и (почти) искренне не понимает, с какого перепугу на него все вокруг набрасываются ))
Из вероятных примеров подходящих игроков - Джарелл Куанса, который даже удостоился собственного топика на форуме ) Если по мнению ТШ Куанса готов для выхода на замену в АПЛ, при том, что Ливерпуль безусловно должен бороться за четверку, значит это наш пятый защитник. С потенциалом роста. Все как мы любим ) Следовательно, покупка пятого центрального защитника (с потенциалом роста) остро не стоит, тк нужно попытаться обкатать молодого. Если тот никак не будет прогрессировать - да, остро встанет вопрос о покупке ЦЗ. И далее в детали. Трансферы топовых игроков важны, но являются только частью построения футбольной команды. Важной, но частью.
(Эндо, похоже, скоро станет просто игроком ротации на кубки с такими навыками).
Если лично у меня и есть претензия к Клоппу на дистанции, то она, пожалуй, только одна. Такие игры, как сегодняшняя - это, конечно, прекрасно, но самое важное - это счет на табло. Как бы не был шикарен клопповский хэви метал, стабильно выдавать результат способна команда, у которой построение обороны мягко говоря почетче. Даже с учетом высокого прессинга и высокой игры защитников, попыткой сохранения мяча при большинстве обстоятельств (рискуя) - ну не может команда занимать первые места, играя в защите не так, как мы в чемпионском сезоне. Борнмут и прочие бродяги - спокойно, на классе. А не вот это вот все )
В остальном претензий к ТШ никаких. Остальное - мелочи)
Бегло просматривал трансферы соседей по топ 6, да и вообще всех английских клубов - ну не то чтобы прям ой в разы лучше нашего. Ну нет же) Понятно, Эвертону с его стадионом просто не вылететь бы - не до трансферов, но и остальные - взяли одного двух игроков и что? Не учитывая Челси - те пусть сами разбираются ) Из этих одного-двух обязательно найдутся свои Санчо и Погба - нам они на кой?
Точно не пожалеете !
С переводом явно что-то не так.