Клопп о камбэке с «Ньюкаслом»: «За 1000 матчей у меня подобного еще не было. Расскажу о нем внукам»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп Трент Александер-Арнолд Футбол

Юрген Клопп назвал уникальной игру «Ливерпуля» с «Ньюкаслом» (2:1).

«За тысячу матчей в качестве главного тренера такого у меня еще не было. Я уверен, что ничего подобного не было, учитывая то, что мы остались вдесятером и играли в такой атмосфере. Такие моменты редкие и по-настоящему особенные.

В перерыве я сказал, что этот матч может стать тем, о чем мы сможем рассказывать внукам. Своих я увижу через 10 дней и расскажу им о нем. Были очевидны две вещи: нам нельзя пропускать второй мяч, а Тренту нельзя получать вторую желтую. Тогда у нас будет шанс», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

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24 комментария

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Борщ со сметанкой
Ответ JENNINGS
А как же матч «Ливерпуль» - «Боруссия» 4:3 в ЛЕ?
Он имеет в виду камбэк в меньшинстве
+27
-1
+26
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JENNINGS
Ответ Владимир Владимирович
Я думаю в конце сезона Анчелотти покинет Реал, а Клопп покинет Ливерпуль, сами догадайтесь куда Юрген купит билет ) кстати скриньте
Скорее всего, Алонсо вернётся в «Реал» в качестве главного тренера. Либо Рауля подведут
+14
-1
+13
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Давид Agabekyan
Ответ llolishe
Усилил бы оборону клуба были бы уверенные победы, а не такая нервотрепка
Дай денег и усилит
+4
0
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Sergey Kuznetsov
Ответ Владимир Владимирович
Я думаю в конце сезона Анчелотти покинет Реал, а Клопп покинет Ливерпуль, сами догадайтесь куда Юрген купит билет ) кстати скриньте
беспросветная глупость
+2
0
+2
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mr.birik
Ответ BARCA_10
В последнее время Клопп много что собирается внукам рассказывать)
4:0
+2
0
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JENNINGS
А как же матч «Ливерпуль» - «Боруссия» 4:3 в ЛЕ?
+4
-3
+1
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Sergey Kuznetsov
Ответ Эдвард Газарян
ну судя по количеству красных карточек на старте сезона, возможно новые сумасшедшие камбеки еще будут
а можно не надо) Корвалол все таки денег стоит
+1
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soda overdose
Юрген что-то подзабыл. Матч с Кристал Пэлас был в 2016, тогда Милнер удалился при 1 0 в пользу "стекольщиков". Фирминбаев и Бентеке забили за красных
+1
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Sergey Kuznetsov
Ответ Velirpa
Комментарий скрыт
Повышаться?) Не смешите.
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Ответ soda overdose
Юрген что-то подзабыл. Матч с Кристал Пэлас был в 2016, тогда Милнер удалился при 1 0 в пользу "стекольщиков". Фирминбаев и Бентеке забили за красных
Его команды вообще много камбэчат, запмятовал )
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Эдвард Газарян
Ответ Sergey Kuznetsov
а можно не надо) Корвалол все таки денег стоит
Согласен, надеюсь что только старт сезона такой сумбурный и дальше все будет хорошо и спокойно
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Sergey Kuznetsov
Ответ BaldFraud
Внукам пусть лучше расскажет про камбэк в двухматчевой серии с Барселоной. Вот это реально было круто. Еще и тот угловой. Как будто по сценарию.
по тем матчам пусть лучше Гай Ричи фильм снимает, а эта победа чисто кайфануть)
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llolishe
Ответ JENNINGS
А как же матч «Ливерпуль» - «Боруссия» 4:3 в ЛЕ?
Норвич 4-5 Ливерпуль еще вспомни
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nata shima
На мой скромный, Клопп сохраняет свой статус отличного мотиватор и эксклюзивного тренера с мировым именем. Даже несмотря на тутошнюю критику, которой все больше. Он, кмк, по истечении контракта уйдет, и, сказать по правде, побаиваюсь сменщика. Вариант "Шенкли-Пейсли" шикарен, но сложно осуществим. Например, Эрик тен Хаг очень неплохо работал в Аяксе...

Настаиваю: Клопп, в отличие от нас, когда мы собираемся вместе ( :) ) до сих пор является человеком, верным своим базовым принципам. А именно, он совместно со своим ТШ определяет необходимость нахождения игрока в обойме, и если они (с Кравецем, Лейндерсом и пр) считают, что этот игрок отвечает командным интересам, прикладывают все усилия, чтобы реализовать потенциал этого игрока в системе клуба. Если игрок не подходит под видение игры ТШ - он "исчезает" (Гарри Уилсон, например). Поэтому, когда Клопп на публику заявляет, что не готов к покупкам ради покупок, он, имхо, на самом деле так и думает и (почти) искренне не понимает, с какого перепугу на него все вокруг набрасываются ))

Из вероятных примеров подходящих игроков - Джарелл Куанса, который даже удостоился собственного топика на форуме ) Если по мнению ТШ Куанса готов для выхода на замену в АПЛ, при том, что Ливерпуль безусловно должен бороться за четверку, значит это наш пятый защитник. С потенциалом роста. Все как мы любим ) Следовательно, покупка пятого центрального защитника (с потенциалом роста) остро не стоит, тк нужно попытаться обкатать молодого. Если тот никак не будет прогрессировать - да, остро встанет вопрос о покупке ЦЗ. И далее в детали. Трансферы топовых игроков важны, но являются только частью построения футбольной команды. Важной, но частью.
(Эндо, похоже, скоро станет просто игроком ротации на кубки с такими навыками).

Если лично у меня и есть претензия к Клоппу на дистанции, то она, пожалуй, только одна. Такие игры, как сегодняшняя - это, конечно, прекрасно, но самое важное - это счет на табло. Как бы не был шикарен клопповский хэви метал, стабильно выдавать результат способна команда, у которой построение обороны мягко говоря почетче. Даже с учетом высокого прессинга и высокой игры защитников, попыткой сохранения мяча при большинстве обстоятельств (рискуя) - ну не может команда занимать первые места, играя в защите не так, как мы в чемпионском сезоне. Борнмут и прочие бродяги - спокойно, на классе. А не вот это вот все )
В остальном претензий к ТШ никаких. Остальное - мелочи)
Бегло просматривал трансферы соседей по топ 6, да и вообще всех английских клубов - ну не то чтобы прям ой в разы лучше нашего. Ну нет же) Понятно, Эвертону с его стадионом просто не вылететь бы - не до трансферов, но и остальные - взяли одного двух игроков и что? Не учитывая Челси - те пусть сами разбираются ) Из этих одного-двух обязательно найдутся свои Санчо и Погба - нам они на кой?
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OldRedWhite
Кто не посмотрел сегодняшний матч - хотя бы второй тайм в записи гляньте !
Точно не пожалеете !
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Рубольф Штольц
А как же с барсой в 2-х матчах ?)
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Эдвард Газарян
ну судя по количеству красных карточек на старте сезона, возможно новые сумасшедшие камбеки еще будут
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BaldFraud
Внукам пусть лучше расскажет про камбэк в двухматчевой серии с Барселоной. Вот это реально было круто. Еще и тот угловой. Как будто по сценарию.
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Nostromo
Арнольд выполнял установки, допустим не так хорош Вирджил...но выравнивали игру парни потом.Характер, возможно правильный вброс...не важно..Сезон только начинается.Ошибки сразу при таком результате? Тьфу..тьфу на них)
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Н.Ф.
"нам нельзя пропускать второй матч"

С переводом явно что-то не так.
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