Кэш повторил рекорд сезона в Fantasy АПЛ – 14 очков за дубль. Это лучший результат для защитников

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Бернли fantasy Мэтти Кэш Футбол

Мэтти Кэш принес победу над «Бернли» в 3-м туре АПЛ.

Игрок «Астон Виллы» сделал дубль к 20-й минуте матча – за голы он набрал по 6 очков в фэнтези-турнире английской Премьер-лиги. Еще 2 балла Мэтти получил за 60+ минут на поле.

Таким образом, защитник «Виллы» набрал 14 очков – это лучший результат сезона для игроков обороны и повторение лучшей суммы турнира-2023/24 в целом, тоже 14 очков во 2-м туре набирал полузащитник «Брентфорда» Бриан Мбемо за дубль и ассист в матче против «Фулхэма».

Кэш в основном составе на 3-й тур у 164 фэнтези-менеджеров (2,08%), капитаном его не сделал никто.

Следующий матч в АПЛ «Астон Вилла» проведет против «Ливерпуля» в гостях, а до этого сыграет ответный матч квалификации Лиги конференций с шотландским «Хибернианом».

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