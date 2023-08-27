Карраскаль попрощался с ЦСКА: «Люблю болельщиков и клуб. Спасибо за все, пусть Господь вас благословит»
Хорхе Карраскаль попрощался с ЦСКА.
Ожидается, что футболист перейдет в «Динамо».
«Привет, ЦСКА. Хотел бы поблагодарить за ту теплоту, которой меня окружили – клуб, партнеры по команде, болельщики. Для меня настало время прощаться. Спасибо от всего сердца за поддержку. Спасибо одноклубникам, которые замечательно приняли меня.
Знайте, с какой теплотой я в к вам отношусь. Люблю ребят, болельщиков, люблю этот клуб! Огромное спасибо за все! Пусть Господь вас благословит и защитит. Желаю, чтобы у вас все получилось», – сказал колумбийский хавбек.
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Значит, обижен очень сильно на Федотова )
это в спаме 2 скамейки игроков...
Вот и ушел.
Зайнутдинова тоже использовал Федотов где попало, а турки сразу поставили на левый фланг в атаку и он гол забил решающий в ворота Динамо Киев, фактически похоронил украинскую команду и вывел почти Бешикташ в групповой этап.
Конфликт не обязательно ругаться или драться, но можно просто держать игрока в запасе, а тот недоволен тренером и уходит в другую команду, это обычное дело.
почему бы просто не давать креативным игрокам играть в футбол,а не душить их прессингом и всякой оборонительной хренью..вот и результат щас соответствующий..
Сердце кровью обливается, ведь хороших игроков отдаем конкурентам Динамо и Спартаку, еще в Зенит отдать Дивеева, им ЦЗ нужен кстати, зато у нас Заболотный есть, чудо форвард, с 2 метров выше ворот может пробить и руками мяч в штрафной остановить, чтоб пенальти нам поставили, и где усиление?
Так Федотов до стыков доиграется, там у нас Зенит и потом соперники попроще, но и дерби со Спартаком через 4 матча.
Ситуация сложная, а наши все о чемпионстве болтают, а игры нет в принципе у ЦСКА, в воротах Тороп.
А Зайнутдинов при всех тренерах был затычкой. К нему это приплетать данную претензию вообще смешно.