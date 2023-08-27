Карраскаль попрощался с ЦСКА: «Люблю болельщиков и клуб. Спасибо за все, пусть Господь вас благословит»

Хорхе Карраскаль попрощался с ЦСКА.

Ожидается, что футболист перейдет в «Динамо».

«Привет, ЦСКА. Хотел бы поблагодарить за ту теплоту, которой меня окружили – клуб, партнеры по команде, болельщики. Для меня настало время прощаться. Спасибо от всего сердца за поддержку. Спасибо одноклубникам, которые замечательно приняли меня.

Знайте, с какой теплотой я в к вам отношусь. Люблю ребят, болельщиков, люблю этот клуб! Огромное спасибо за все! Пусть Господь вас благословит и защитит. Желаю, чтобы у вас все получилось», – сказал колумбийский хавбек.

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