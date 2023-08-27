Карраскаль попрощался с ЦСКА: «Люблю болельщиков и клуб. Спасибо за все, пусть Господь вас благословит»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Хорхе Карраскаль Футбол

Хорхе Карраскаль попрощался с ЦСКА.

Ожидается, что футболист перейдет в «Динамо».

«Привет, ЦСКА. Хотел бы поблагодарить за ту теплоту, которой меня окружили – клуб, партнеры по команде, болельщики. Для меня настало время прощаться. Спасибо от всего сердца за поддержку. Спасибо одноклубникам, которые замечательно приняли меня.

Знайте, с какой теплотой я в к вам отношусь. Люблю ребят, болельщиков, люблю этот клуб! Огромное спасибо за все! Пусть Господь вас благословит и защитит. Желаю, чтобы у вас все получилось», – сказал колумбийский хавбек.

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16 комментариев

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Dimych888
Удачи Хорхе.
+13
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Кирилл
А про тренерский штаб ни слова не сказал )
Значит, обижен очень сильно на Федотова )
+13
-3
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adamx
Ответ max220680
Федот заигрался в "солдатиков" почему бы просто не давать креативным игрокам играть в футбол,а не душить их прессингом и всякой оборонительной хренью..вот и результат щас соответствующий..
а если солдатик красную схватит или травмируется?
это в спаме 2 скамейки игроков...
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riverman1980
Ответ max220680
Федот заигрался в "солдатиков" почему бы просто не давать креативным игрокам играть в футбол,а не душить их прессингом и всякой оборонительной хренью..вот и результат щас соответствующий..
пока Федотов отстает от "топового" Лички на 1 очко, при огромных проблемах с составом, так что результат средний. сейчас в мире только Месси освобожден от прессинга и оборонительных функций. В Зените Вендел и Клаудиньо впахивают от штрафной до штрафной и не говорят, что ха них это должен делать кто то другой
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TheSportNik
Ответ BORGOMI
Ладно Карраскаль, там еще можно понять. Откуда инфа, что с Мединой и Зайнутдинов имеется конфликт?
Ну Медина явно по причине Федотова ушел, сначала в запас его посадил, потом на левый фланг поставил, это не его игровая позиция и что ему оставалось делать?
Вот и ушел.
Зайнутдинова тоже использовал Федотов где попало, а турки сразу поставили на левый фланг в атаку и он гол забил решающий в ворота Динамо Киев, фактически похоронил украинскую команду и вывел почти Бешикташ в групповой этап.
Конфликт не обязательно ругаться или драться, но можно просто держать игрока в запасе, а тот недоволен тренером и уходит в другую команду, это обычное дело.
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max220680
Федот заигрался в "солдатиков"
почему бы просто не давать креативным игрокам играть в футбол,а не душить их прессингом и всякой оборонительной хренью..вот и результат щас соответствующий..
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BORGOMI
Ответ TheSportNik
Медина, Зайнутдинов и теперь Карраскаль и кто следующий поссорится с Федотовым интересно? Сердце кровью обливается, ведь хороших игроков отдаем конкурентам Динамо и Спартаку, еще в Зенит отдать Дивеева, им ЦЗ нужен кстати, зато у нас Заболотный есть, чудо форвард, с 2 метров выше ворот может пробить и руками мяч в штрафной остановить, чтоб пенальти нам поставили, и где усиление? Так Федотов до стыков доиграется, там у нас Зенит и потом соперники попроще, но и дерби со Спартаком через 4 матча. Ситуация сложная, а наши все о чемпионстве болтают, а игры нет в принципе у ЦСКА, в воротах Тороп.
Ладно Карраскаль, там еще можно понять. Откуда инфа, что с Мединой и Зайнутдинов имеется конфликт?
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Pok_Toholo
Жаль что так всё закончилось, прекрасно помнится его мощный сольный проход на Открывашке через все поле, когда ноги кб защей отлетали от него как резиновые и всё закончилось голом Бахтиера, конечно и гол с прямого ассиста Акинфеева, дальние удары.
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TheSportNik
Медина, Зайнутдинов и теперь Карраскаль и кто следующий поссорится с Федотовым интересно?
Сердце кровью обливается, ведь хороших игроков отдаем конкурентам Динамо и Спартаку, еще в Зенит отдать Дивеева, им ЦЗ нужен кстати, зато у нас Заболотный есть, чудо форвард, с 2 метров выше ворот может пробить и руками мяч в штрафной остановить, чтоб пенальти нам поставили, и где усиление?
Так Федотов до стыков доиграется, там у нас Зенит и потом соперники попроще, но и дерби со Спартаком через 4 матча.
Ситуация сложная, а наши все о чемпионстве болтают, а игры нет в принципе у ЦСКА, в воротах Тороп.
+4
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Честный контроль
Спасибо Хорхе за все!
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Леонид
Один уже отработал в защите, проиграли 1:2 .С Оренбургом, выходит в основе.Из под Облякова нам Оренбург забивает гол,и где отработка в защите?
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BORGOMI
Ответ TheSportNik
Ну Медина явно по причине Федотова ушел, сначала в запас его посадил, потом на левый фланг поставил, это не его игровая позиция и что ему оставалось делать? Вот и ушел. Зайнутдинова тоже использовал Федотов где попало, а турки сразу поставили на левый фланг в атаку и он гол забил решающий в ворота Динамо Киев, фактически похоронил украинскую команду и вывел почти Бешикташ в групповой этап. Конфликт не обязательно ругаться или драться, но можно просто держать игрока в запасе, а тот недоволен тренером и уходит в другую команду, это обычное дело.
Аллё, Медине предложили ЗП в 2 раза больше. В. 2. Раза. Больше. Любому очевидно, что именно это основная и скорее всего единственная причина ухода. Он в Спартаке вон уже несколько недель, однако, и близко не выглядит однозначно игроком основного состава.
А Зайнутдинов при всех тренерах был затычкой. К нему это приплетать данную претензию вообще смешно.
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Анюточка Колыханова
Ответ TheSportNik
Медина, Зайнутдинов и теперь Карраскаль и кто следующий поссорится с Федотовым интересно? Сердце кровью обливается, ведь хороших игроков отдаем конкурентам Динамо и Спартаку, еще в Зенит отдать Дивеева, им ЦЗ нужен кстати, зато у нас Заболотный есть, чудо форвард, с 2 метров выше ворот может пробить и руками мяч в штрафной остановить, чтоб пенальти нам поставили, и где усиление? Так Федотов до стыков доиграется, там у нас Зенит и потом соперники попроще, но и дерби со Спартаком через 4 матча. Ситуация сложная, а наши все о чемпионстве болтают, а игры нет в принципе у ЦСКА, в воротах Тороп.
не переживайте, всё у ЦСКА будет хорошо
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