Пулишич забил в обоих матчах за «Милан». У вингера был один гол за «Челси» в прошлом сезоне

Теги Милан Торино Челси серия А Италия Рубен Лофтус-Чик Кристиан Пулишич Футбол

Кристиан Пулишич забил в каждом из первых двух матчей в составе «Милана».

Вингер, приобретенный у «Челси», замкнул прострел другого бывшего игрока «синих», Рубена Лофтус-Чика, на 33-й минуте матча с «Торино» (1:1, первый тайм) во 2-м туре Серии А.

За весь прошлый сезон американец отметился лишь одним голом в составе лондонцев за 24 игры в АПЛ.

Подробно со статистикой Пулишича можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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rigobersong
Стоило перейти в нормальный клуб и сразу пошло:))
+15
-6
+9
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BARCA_10
красиво раскатали с Лофтусом на пару, жаль что ответка сразу прилетела
+6
0
+6
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B@SS
АПЛ не его )
+5
0
+5
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Dimario
Пулисик пока что очень хорош.
Надеюсь 10+10 за сезон сделает
+1
0
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Roman
Пулисик >>> Мудрик
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Петя Петров
Пулишич топ, это было понятно. Но что-то в последнее время в Челси у него было не то
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окечуква
Ему бы здоровья побольше. Все остальное более чем при нем. Удачи Крису продолжать в том же духе.
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Direct free kick
Добро пожаловать в главный клуб Италии
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Игорь Новиков
Не очень верил в него. Но пока хорош!
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DolJun
рад за пулишича. был поломан весь прошлый сезон, ща понизил сложность - и понеслась. в условной ла лиге катировался бы еще выше
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Hella black
Атмосфера решает
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Блуждающий странник
Пулишич сам же и разогнал атаку. Вообще отличие нынешнего сезона от прошлого, имхо, в уверенности и запасе. Чувствуется запас прочности по игре. Играет Милан в первом тайме и почему-то есть ощущение в том, что гол обязательно назреет. И даже шальной гол Торино никак игру не сломал. Рейнджерс безумно нравится, сколько было скептицизма на его счет, а парень разрывает и успевает страховать всех
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Витя Арахес
по раньше ему нужно было уходить, как болельщик Челси рад за него
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