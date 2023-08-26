Пулишич забил в обоих матчах за «Милан». У вингера был один гол за «Челси» в прошлом сезоне

Кристиан Пулишич забил в каждом из первых двух матчей в составе «Милана».

Вингер, приобретенный у « », замкнул прострел другого бывшего игрока «синих», , на 33-й минуте матча с « » (1:1, первый тайм) во 2-м туре Серии А.

За весь прошлый сезон американец отметился лишь одним голом в составе лондонцев за 24 игры в АПЛ.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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