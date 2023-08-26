Пулишич забил в обоих матчах за «Милан». У вингера был один гол за «Челси» в прошлом сезоне
Кристиан Пулишич забил в каждом из первых двух матчей в составе «Милана».
Вингер, приобретенный у «Челси», замкнул прострел другого бывшего игрока «синих», Рубена Лофтус-Чика, на 33-й минуте матча с «Торино» (1:1, первый тайм) во 2-м туре Серии А.
За весь прошлый сезон американец отметился лишь одним голом в составе лондонцев за 24 игры в АПЛ.
Подробно со статистикой Пулишича можно ознакомиться здесь.
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Надеюсь 10+10 за сезон сделает