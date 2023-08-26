Джикия о серии «Спартака» без побед: «Нужно искать баланс, чтобы доминировать и выигрывать. Чемпионат весь впереди»

Георгий Джикия сообщил, что «Спартак» хочет прервать серию без побед из 3 матчей.

«Баланс в игре «Спартака» появится после побед. Нужно искать баланс, возвращать сильные стороны, чтобы не пропускать, доминировать и выигрывать. Этим мы и занимаемся.

Серия без побед? В спорте такое бывает. Внутри коллектива мы общаемся, ищем ключи, чтобы это исправить.

Надо смотреть вперед. Да, банальные слова, но чемпионат весь впереди. Скорее, потеряли два очка, но такое бывает», – заявил защитник.

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