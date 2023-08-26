Джикия о серии «Спартака» без побед: «Нужно искать баланс, чтобы доминировать и выигрывать. Чемпионат весь впереди»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Чемпионат.com Футбол

Георгий Джикия сообщил, что «Спартак» хочет прервать серию без побед из 3 матчей.

«Баланс в игре «Спартака» появится после побед. Нужно искать баланс, возвращать сильные стороны, чтобы не пропускать, доминировать и выигрывать. Этим мы и занимаемся.

Серия без побед? В спорте такое бывает. Внутри коллектива мы общаемся, ищем ключи, чтобы это исправить.

Надо смотреть вперед. Да, банальные слова, но чемпионат весь впереди. Скорее, потеряли два очка, но такое бывает», – заявил защитник.

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17 комментариев

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Curry30
ахахахахаахха каждый год одно и то же, самим то не надоело?)))
+10
-1
+9
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uyjv
Джикия лучше помолчать С такой игрой и настроем надо в лучшем случае сидеть в запасе
+7
0
+7
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Кирилл.С-Пб
Ох, ё... Альфа-самец... Доминировать он собрался 🤣🤣🤣
+7
-1
+6
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Ak4705
А что, вернулись чтобы править, уже закончилось?
+5
-1
+4
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Олег Сагайдачный
6 игр = 20% чемпионата.
+3
0
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Гриша
Иди на покой уже, уволень
+3
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юра георгиевский
Скоро на 15 месте в таблице будешь «доминировать», Жикия. Ну, или на 14 месте.
+2
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Groznyi2024
Доминаторы) Вам Зенит Малкома и Кузяева убрал, фору без Вендела в 3 матча дал
+4
-2
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Евгений Кузнецов
Джикия какой-то потухший играет. Без страсти, без желания завести других игроков, зарядить энергией... а ведь он всегда старался зажечь команду на борьбу!

что-то с ним не так - личные ли это причины, или проблемы внутри команды - вопрос...
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юра георгиевский
Ответ Олег Сагайдачный
6 игр = 20% чемпионата.
А, Жикия не в курсе, он считать в школе не любил.
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ericssons
Чемодан, Вокзал, Пермь
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xomamb
нужно искать нормального ЦЗ
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Доктор Верховцев
«возвращать сильные стороны»

Жора, это какие, если не секрет? Новый вкусный чай?
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Victor Pavlovuch
Нужно вас всех шесть из команды! Обленились в конец только как птицы говоруны трещите во всех утюгах о том как и что надо , а реально вам всем наплевать на все - деньги капают и хорошо!
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dreamstep
Джикию пора переводить в эксперты Матч ТВ, говорит красиво а играть стал никак.
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