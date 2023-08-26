«Лацио» отдал хавбека Акпа-Акпро «Монце» в аренду с правом выкупа

Жан-Даниэль Акпа-Акпро перешел из «Лацио» в «Монцу».

30-летний полузащитник присоединился к новой команде на правах аренды. У «Монцы» будет право выкупа бывшего футболиста сборной Кот-д’Ивуара.

Последний сезон провел в «Эмполи» и забил 1 гол за 24 игры в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: acmonza.com

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