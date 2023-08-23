«Язык тела Фернандеша напрягает остальных игроков «МЮ». Это выглядит жалко». Ричардс о поведении Бруну

Теги Манчестер Юнайтед Майка Ричардс премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Факундо Пельистри Футбол

Майка Ричардс недоволен поведением Бруну Фернандеша на поле.

«Теперь за это становится неловко. Выходит молодой парень Пельистри. Фернандеш пытается заставить свою команду играть, и я понимаю, что он расстроен.

Пельистри совершил забег, Фернандеш его не увидел, [поэтому]  побежал туда же, но поскольку Факундо был не там, где [Бруну] хотел, он сорвался на Пельистри. И так происходит каждый раз.

На днях я видел интервью с ним, где он говорил, что эмоции во время матчей заставляют его играть лучше. Но его язык тела на поле напрягает остальную команду, и это выглядит не очень хорошо. Временами это выглядит жалко», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити» в подкасте The Rest Is Football.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Когда во дворе играешь футбол в команде всегда есть тот которого все не устраивает и он своим негодованием напрягает воздух, по моему Бруну такой же, хоть он и игрок ключевой в МЮ
+83
-5
+78
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eden Hazard
Ответ Руслан1313
Когда во дворе играешь футбол в команде всегда есть тот которого все не устраивает и он своим негодованием напрягает воздух, по моему Бруну такой же, хоть он и игрок ключевой в МЮ
обидное всего, что это обычно самое бревно, но мяч его)
Я щас не о Бруну, просто детство вспомнил)
+33
-4
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Все по делу
+22
-11
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Ответ Профессор из Кобхэма
Бруно бестрофейный один из немногих игроков МЮ, кто по мячу попадает. Но давать капитанскую такой неженке так себе затея. Хотя там некому капитанить. Я бы дал капитанскую спиннеру, как олицетворению МЮ за последние 10 лет.
Разберитесь со своими Мукунками, Дизази, Кукурельями, Чуквуэмеками, Угочукву, Мадуэки и Мудриками, а потом на других пальцем тычьте! Собрали со всего мира представителей разных племён, что мест уже не хватает, чтобы их всех разместить в одном помещении.
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ #SharkTeam
Все по делу
Судьи обязаны удалять Бруну пару раз за сезон. Давно нарывается. За одинаковые проступки дельфин получает то ли жёлтую то ли ничего, а Митрович 8 игр. Всё равно, но некоторые дельфины равнее
+16
-10
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Velirpa
Ответ Рахил Тагиев
угольки в большинстве токсичны. ну дали человеку шанс закрепиться на тв, теперь будет нести любую чушь, лишь бы громко говорить
омг, Рахил Тагиев пишет про угольков, а вы белый снежок?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CoTTo
Ответ Velirpa
у Маню сейчас нет дядек совсем, злых бритишей типа Кина и Скоулза, которые остановили бы колхозного порткгальца, поэтому такое происходит, но больше, потому что тренера нет, и игры, и яиц.
рыжый не был злым точно!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Александр Опёнышев
португалы вдохновились своим кумиром кришем и практически каждый мало-мальски игрок уровня выше среднего(не всегда в игровом, но медийном плане точно) по типу бруну и фелиша закатывают истерики в своих командах, кстати, пик подобных истерик пришёлся на недавний мундиаль в катаре, где они всё показали))) это прям забавное совпадение я не подвожу всех португалов под одну гребенку, если что, адекватных и спокойных игроков там хватает, но вот почему-то именно "лидеры" поколения страдают вот такой хернёй есть конечно же и бразилы, и вот французик один тут, но бразилы такими были всегда и это не удивляет
Отвечаю на комментарий Direct free kick . Вмысле. Фернанде лучший игрок сборной на данный момент. И один из лучших португальцев сейчас впринципе, после Бернарду Силвы и Рубена Диаша, наверное. Вполне может что-то требовать.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Ответ Eden Hazard
обидное всего, что это обычно самое бревно, но мяч его) Я щас не о Бруну, просто детство вспомнил)
Такое тоже бывало ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Velirpa
Ответ #SharkTeam
Все по делу
у Маню сейчас нет дядек совсем, злых бритишей типа Кина и Скоулза, которые остановили бы колхозного порткгальца, поэтому такое происходит, но больше, потому что тренера нет, и игры, и яиц.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Профессор из Кобхэма
Бруно бестрофейный один из немногих игроков МЮ, кто по мячу попадает.
Но давать капитанскую такой неженке так себе затея.

Хотя там некому капитанить. Я бы дал капитанскую спиннеру, как олицетворению МЮ за последние 10 лет.
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
Левандовски вошёл в чат.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
окечуква
У португальцев, по-моему, во все времена были такие игроки, с психом, ситуативно грязновато играющие, эмоциональность которых порой раздражает со стороны. Бруну такой, но он взрослый малый, воспитывать его не получится, таким и останется
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Morning Again
Так и есть, не раз об этом говорил. Игрок он хороший, но как лидер команды - никакой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Velirpa
Ответ CoTTo
рыжый не был злым точно!
но дядькой был)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Velirpa
Ответ The Dark Knight Batman
До языка тела Левандовского на тренировках Баварии ещё далеко ))
а что там?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Betenya
Ответ damondiamond
представляю, если бы на месте Бруно был Кин и он кому-то высказал на поле, чтобы сказал на это Ричардс? Мика, МЮ не Сити, здесь можно и нужно высказывать прямо на поле
У Кина язык тела был другой - с ноги в грудь :) Хотя и Ричардс боксом занимался, наверное, поэтому и недоволен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
представляю, если бы на месте Бруно был Кин и он кому-то высказал на поле, чтобы сказал на это Ричардс? Мика, МЮ не Сити, здесь можно и нужно высказывать прямо на поле
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хызыр
Бруну один из сильнейших игроков в АПЛ. За троих играет на поле. Он всегда и везде, где мяч. Но лидер с него никакой. С другой стороны, в МЮ сейчас нет человека, который бы потянул на роль капитана и лидера.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vezdexodof
Ответ Velirpa
омг, Рахил Тагиев пишет про угольков, а вы белый снежок?
👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Roman Betenya
У Кина язык тела был другой - с ноги в грудь :) Хотя и Ричардс боксом занимался, наверное, поэтому и недоволен.
Вот именно, Кин выскажет - сразу все понятно, как когда лев издает рык. А субтильный Бруно что-то кудахчет во все стороны, машет своими ручонками, как будто вот-вот взлетит, ещё и лицо слезливое делает. Это никак не поведение капитана, это поведение игрока , которому капитан должен напихать, дабы успокоить его и направить энергию в нужное русло, то есть в игру.
В первом туре в игре с Вулвз он сдерживался, спокойно разговаривал, не жестикулировал во все стороны. Я уж было подумал что повязка так на него позитивно повлияла , но нет, в игре со шпорами все нутро опять наружу вылезло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jager
Ответ Чёрный тюльпан
Разберитесь со своими Мукунками, Дизази, Кукурельями, Чуквуэмеками, Угочукву, Мадуэки и Мудриками, а потом на других пальцем тычьте! Собрали со всего мира представителей разных племён, что мест уже не хватает, чтобы их всех разместить в одном помещении.
Смешной комментарий, мне понравился :)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ QWertY
Он лучше Силвы и Диаша. ЧМ тому доказательство, где Силва и Диаш были серыми мышками на его фоне
Так я и написал, что в сборной он лучший.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Отвечаю на комментарий Direct free kick . Вмысле. Фернанде лучший игрок сборной на данный момент. И один из лучших португальцев сейчас впринципе, после Бернарду Силвы и Рубена Диаша, наверное. Вполне может что-то требовать.
Он лучше Силвы и Диаша. ЧМ тому доказательство, где Силва и Диаш были серыми мышками на его фоне
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс237
Лучше давайте обсудим что Бруну совсем разучился забивать голы. Передачи, ведение игры и продвижения мяча топчик. А реализация просто кошмар
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий