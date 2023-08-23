«Язык тела Фернандеша напрягает остальных игроков «МЮ». Это выглядит жалко». Ричардс о поведении Бруну

Майка Ричардс недоволен поведением Бруну Фернандеша на поле.

«Теперь за это становится неловко. Выходит молодой парень Пельистри. Фернандеш пытается заставить свою команду играть, и я понимаю, что он расстроен.

Пельистри совершил забег, Фернандеш его не увидел, [поэтому] побежал туда же, но поскольку Факундо был не там, где [ ] хотел, он сорвался на Пельистри. И так происходит каждый раз.

На днях я видел интервью с ним, где он говорил, что эмоции во время матчей заставляют его играть лучше. Но его язык тела на поле напрягает остальную команду, и это выглядит не очень хорошо. Временами это выглядит жалко», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити» в подкасте The Rest Is Football.

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