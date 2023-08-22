«Бальде очень порадовал российский банкинг. Он говорил, что в Италии все сложнее, нужны всякие доверительные письма для переводов». Чернявский о форварде

Теги Спартак премьер-лига Россия Кейта Бальде деньги Глеб Чернявский Футбол

Кейта Бальде очень понравился банковский сервис в России.

«Мне рассказали, что Бальде [очень удивился], когда познал российский банкинг и как легко делать переводы.

Он сказал: «В смысле? У нас в Италии все сложнее, нужны всякие доверительные письма для переводов».

Его очень порадовало приложение банка», – рассказал журналист Sports.ru Глеб Чернявский.

Бальде играл в Италии за «Лацио», «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри». В «Спартак» он перешел летом прошлого года.

Ранее стало известно, что московский клуб хочет продать форварда.

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56 комментариев

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Филипп Петров
И это правда. Финтех у нас лучший в мире. Я не эксперт, у кого-либо в мире есть что-то похожее в плане удобства, быстроты транзакций?
+77
-3
+74
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therealgreenman
Ну если по честноку, сервис всех банков у нас прям ну очень хороший
+54
-2
+52
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Евгений Кузнецов
в России реально с банкингом и многими другими услугами всё сильно лучше, чем на Западе.

но, во многих других сферах (ставку ЦБ вспомните хотя бы) проблем, тоже немало, конечно...

просто данность
+26
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+26
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Евгений Дмитриченко
Ответ Филипп Петров
И это правда. Финтех у нас лучший в мире. Я не эксперт, у кого-либо в мире есть что-то похожее в плане удобства, быстроты транзакций?
В Казахстане Каспи хвалят. Банкинг объединен с госуслугами, ещё можно билеты и туры сразу из приложения покупать, очень удобно.
+26
-1
+25
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Damien King
Российский банкинг один из лучших в мире. На руку сыграло то, что все с нуля делали в девяностых и двухтысячных. На Западе банкам по многу лет и не так просто внедрить финтех под уже устоявшуюся систему.
+23
-1
+22
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LFC789
Ответ Филипп Петров
И это правда. Финтех у нас лучший в мире. Я не эксперт, у кого-либо в мире есть что-то похожее в плане удобства, быстроты транзакций?
Есть) Каспи в Казахстане)
+17
-1
+16
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Евгений Дмитриченко
Ответ Егор Антипов
В штатах за последние 7 лет намного лучше стало. Появились удобные бесплатные сервисы переводов в другие банки: Venmo и Zelle, например. Мобильные приложения и сайты банков стали проще: CapitalOne, Chase хороши. Много программ лояльности (говорят, этого и раньше было много). Google pay и Apple pay опять же. На фоне этого когда-то удобный онлайн банкинг в Тинькофф выглядит каким-то перегруженным теперь.
Хмм, отдельный сервис переводов на карты другого банка? Не слишком ли сложно? У меня в приложении сразу можно перевести в другой банк без комиссии.
+11
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+11
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Евгений Дмитриченко
Ответ LFC789
Есть) Каспи в Казахстане)
С первым комментарием за 10 лет официального присутствия на сайте))
+9
-1
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D-M
«Бальде очень порадовал российский футбол. Он говорил, что в Италии все сложнее, нужно играть, забивать голы»
+9
-1
+8
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unreality
Банковский сервис в плане технологий в России один из лучших в мире ,а уж Европа тут точно далеко позади. Основная причина в том, что там это внедрялось куда раньше, чем в РФ, где сразу стали делать технологично + конкуренция дикая.
+9
-3
+6
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Kodoto
Ответ Евгений Шазиев
В России, нужно признать, банкинг развит гораздо лучше, говорю, как тот, кто жил в Милане и Коттбусе (Германия, кто не знает). Там до сих пор чековые книжки в банках. И хер, где найдёшь терминалы эквайринга, если не в мегамолле. Шок и разрыв шаблона для либералов, которые дальше своего Гадюкино не выезжали и думают, что на западе всё круче.
Эх, так хорошо начал, а в конце все таки вскрылся
+6
-1
+5
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Евгений Шазиев
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В России, нужно признать, банкинг развит гораздо лучше, говорю, как тот, кто жил в Милане и Коттбусе (Германия, кто не знает). Там до сих пор чековые книжки в банках. И хер, где найдёшь терминалы эквайринга, если не в мегамолле.

Шок и разрыв шаблона для либералов, которые дальше своего Гадюкино не выезжали и думают, что на западе всё круче.
+13
-10
+3
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heymon95
Ответ Филипп Петров
И это правда. Финтех у нас лучший в мире. Я не эксперт, у кого-либо в мире есть что-то похожее в плане удобства, быстроты транзакций?
В Украине
+3
0
+3
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Валуй
Ответ Филипп Петров
И это правда. Финтех у нас лучший в мире. Я не эксперт, у кого-либо в мире есть что-то похожее в плане удобства, быстроты транзакций?
В Польше мне нравится blik, мгновенные переводы по номеру телефона, правда не все банки подключены, но ведущие присутствуют, оплата удобная, ну и само приложение у PKO - IKO довольно удобное
+2
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Егор Антипов
Ответ Евгений Дмитриченко
Хмм, отдельный сервис переводов на карты другого банка? Не слишком ли сложно? У меня в приложении сразу можно перевести в другой банк без комиссии.
В том же Chase это (Zelle) имплементировано как build-in фича в приложении. Надо только один раз зарегистрироваться через всё то же приложение банка.

Venmo пошёл немного другим путём. Они свои кредитки теперь дают (не знаю через какой партнёрский банк), например. Ещё сделали классификацию переводов: обычный и коммерческий. Последняя опция удобна для декларации доходов для налоговой.
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Balt
Ответ Филипп Петров
И это правда. Финтех у нас лучший в мире. Я не эксперт, у кого-либо в мире есть что-то похожее в плане удобства, быстроты транзакций?
Казахстан ещё хвалят.
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Семен Кружкин
Ответ mean machine/
За меньшие деньги!
поехал бы ты куда нибудь по дальше
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arriva
Ответ Евгений Дмитриченко
Хмм, отдельный сервис переводов на карты другого банка? Не слишком ли сложно? У меня в приложении сразу можно перевести в другой банк без комиссии.
Zelle не отдельный сервис. Он установлен прямо в приложение банковское. Например, у меня Chase, я в приложении легко перевожу деньги тем, у кого Bank of America, например.
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Pigmalion
Ответ Charles Foster Kane
С этим так называемым мобильным банкингом уже который год носятся, "лучший в мире!", "лучший в мире!". Но люди не задумываются, что у удобства есть и обратная сторона, и если товарищ пыневик захочет, то он не поднимая пятой точки, легко сможет заблокировать все счета и получить точные отчеты, о том, на что ты тратишь свои кровно заработанные. Я например, с удовольствием расплатился бы удобством, простотой и функционалом мобильного банкинга, и таскал с собой наличные или же ждал бюрократических проволочек по 3 дня, если бы знал, что моя приватность один из приоритетов банка.
С проволочками на 3 дня это мало коррелирует. В той же Канаде финтех слабее развит, чем в России. однако товарищ Трюдо спокойно без суда блокировал счета протестующим, и даже их донатерам.
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Konstantin Zorin
Бальде очень понравилась работа в Спартаке. Выходить на поле не надо, зарплата капает и да, банкинг, что надо.
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Данко Лазович
Теперь понятно чем он на лавке занимается))
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Максим Таганов
Ответ Евгений Дмитриченко
Да я не сравниваю, что лучше. Просто человек поинтересовался, где ещё есть развитый банкинг, ответил. Что касается самого Каспи, то, несмотря на его относительную продвинутость, есть более интересные предложения на рынке. Самому же Каспи сильно не хватает оплаты через NFC, в наше время это какое-то вредное ретроградство.
там закос по юниан пей. в казахстане и говорят, не телефоном и не картой. а первое что всегда слышишь, куаром
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андрей кольцов
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
На что ты тратишь свои кровно заработанные это в Европу тебе. Там такая практика лезть в твои расходы и доходы.
И счета блокировать тоже прецеденты были
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LokoMasteR
Ответ Евгений Дмитриченко
В Казахстане Каспи хвалят. Банкинг объединен с госуслугами, ещё можно билеты и туры сразу из приложения покупать, очень удобно.
без каспи и 1 день не сможешь прожить) даже брак можно зарегистрировать
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Groznyi2024
Ответ Филипп Петров
И это правда. Финтех у нас лучший в мире. Я не эксперт, у кого-либо в мире есть что-то похожее в плане удобства, быстроты транзакций?
Только Китай и Япония
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