«Бальде очень порадовал российский банкинг. Он говорил, что в Италии все сложнее, нужны всякие доверительные письма для переводов». Чернявский о форварде
Кейта Бальде очень понравился банковский сервис в России.
«Мне рассказали, что Бальде [очень удивился], когда познал российский банкинг и как легко делать переводы.
Он сказал: «В смысле? У нас в Италии все сложнее, нужны всякие доверительные письма для переводов».
Его очень порадовало приложение банка», – рассказал журналист Sports.ru Глеб Чернявский.
Бальде играл в Италии за «Лацио», «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри». В «Спартак» он перешел летом прошлого года.
Ранее стало известно, что московский клуб хочет продать форварда.
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но, во многих других сферах (ставку ЦБ вспомните хотя бы) проблем, тоже немало, конечно...
просто данность
Шок и разрыв шаблона для либералов, которые дальше своего Гадюкино не выезжали и думают, что на западе всё круче.
Venmo пошёл немного другим путём. Они свои кредитки теперь дают (не знаю через какой партнёрский банк), например. Ещё сделали классификацию переводов: обычный и коммерческий. Последняя опция удобна для декларации доходов для налоговой.