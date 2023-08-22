«Бальде очень порадовал российский банкинг. Он говорил, что в Италии все сложнее, нужны всякие доверительные письма для переводов». Чернявский о форварде

Кейта Бальде очень понравился банковский сервис в России.

«Мне рассказали, что Бальде [очень удивился], когда познал российский банкинг и как легко делать переводы.

Он сказал: «В смысле? У нас в Италии все сложнее, нужны всякие доверительные письма для переводов».

Его очень порадовало приложение банка», – рассказал журналист Sports.ru .

Бальде играл в Италии за « », « », «Сампдорию» и « ». В « » он перешел летом прошлого года.

Ранее стало известно, что московский клуб хочет продать форварда.

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»