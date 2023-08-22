«Бразильцы больше поддерживают Украину, чем Россию, по моим наблюдениям». Экс-хавбек «Кубани» Пиццелли о конфликте стран

Теги Чемпионат Украины по футболу Металлург Донецк премьер-лига Россия Маркос Пиццелли Политика Кубань Футбол

Экс-игрок «Кубани» уверен, что бразильцы поддерживают Украину больше, чем Россию.

Такое мнение высказал бразильский хавбек Маркос Пиццелли, игравший за сборную Армении.

– Перед «Кубанью» вы пару лет играли за донецкий «Металлург». С кем-то с Украины продолжаете общаться?

– Если говорить про украинцев, то нет. Поддерживаю связь с некоторыми бразильцами, португальцами и колумбийцами.

Я первое время не разговаривал на украинском, мне было тяжело там. Я общаюсь с некоторыми русскими игроками, но с Украины – ни с кем.

– Какие были первые впечатления от России? Наверное, сильных отличий от Украины не было?

– Я тогда уже знал про страну, почитал, куда еду. Я не увидел особой разницы между Украиной и Россией. Для меня все было похоже – район, где я жил, и даже язык. Поэтому в России адаптация прошла очень быстро.

Самое трудное, что меня ждало в России – это тренировки. Было очень тяжело, высокий уровень, каждый игрок борется до конца. На Украине было похоже, но не настолько трудно. На тренировках в «Кубани» была настоящая битва. Для меня это стало сюрпризом.

По менталитету и образу жизни Россия и Украина очень похожи. Но в Донецке нет столько фанатов, как в России.

– Вы выступали и на Украине, и в России. Следите ли за отношениями между двумя странами сейчас? Что об этом говорят в Бразилии?

– В феврале 2022 года в Бразилии очень многие обсуждали эту тему, сейчас уже не так. По моим наблюдениям, бразильцы больше поддерживают Украину, чем Россию, – сказал Пиццелли.

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50 комментариев

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Точный_пас_Ещенко
Бразильцы на украине поддерживают украину, бразильцы в России поддерживают Россию, бразильцам в Бразилии пофигу и на Россию, и на украину)
+87
-15
+72
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Tigranodovar
Ответ Michael Scott
На чем это наблюдение основано?
на 15 рублях
+54
-13
+41
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cektor
продолжайте наблюдение
+46
-9
+37
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Michael Scott
Ответ Temp LC
По моим наблюдением Европа и американцы ненавидят Украину даже больше чем Россию)
На чем это наблюдение основано?
+36
-8
+28
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kilo_gilo
думаю, что бразильцам, в принципе, плевать,что там на другом континенте происходит. равно, как и нам,думаю, глубоко фиолетово было бы на условный конфликт каких-нибудь Венесуэлы и Колумбии
+28
-3
+25
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atomio
Ответ Michael Scott
На чем это наблюдение основано?
По наблюдению за российским телевизором 🤡
+17
-7
+10
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ddddan 2
Ответ Valeriy Komarow
За сказанную тобой правду как минусуют, не любят ее в нашей стране, больше посулы, обещания и ложь от власти предпочитают к сожалению....(
о да,какая же мы плохая страна.а вот в Европе(((((((
+11
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Mykytka
Ответ fatei4
Россию так-то вообще мало кто поддерживает кроме северокорейских братьев и новых африканских корешей.
Интересно, кто минусует. Ведь это так и есть. Просто факт написан и все. Странно.
+35
-25
+10
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Diyas
Так себе и представляю людей с фавелл, которым жрать нечего, переживают как там бедная Украина.
+10
-1
+9
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Dr. Heisenberg
Даже россияне больше поддерживают Украину.
не надо врать.
+14
-6
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Vedved
Ответ fatei4
Россию так-то вообще мало кто поддерживает кроме северокорейских братьев и новых африканских корешей.
Все проще, кроме Европы и США - почти всем плевать на этот конфликт.
Поэтому, остальные не то чтобы поддерживают, просто не осуждают🤷🏻‍♂️
+12
-4
+8
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Simplicissimus
Армянина спросить забыли))
+11
-4
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20!8
Ответ Уставший Фергюсон
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Во сне)
+15
-9
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ApXuMaHqPuT
Ложь, Россию ещё как поддерживают, вон Малком с Клаудиньо даже российское гражданство получили💰
+11
-5
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Алексей Ненахов
Ответ Точный_пас_Ещенко
Бразильцы на украине поддерживают украину, бразильцы в России поддерживают Россию, бразильцам в Бразилии пофигу и на Россию, и на украину)
Бразильцы из Бразилии любят российские деньги )
+7
-2
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XavIniesta2008-2015
Ответ Уставший Фергюсон
Комментарий скрыт
Такие есть, без сомнения. Но брать пример с дураков-не очень хорошая стратегия
+15
-10
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Роман Коврежкин
Ответ i.ivanov...russia.dca......
После начала операции был или общался с жителями некоторых стран: в Америке большинству фиолетово, многие узнав что Нурмагомедов там или Емельяненко - земляки - лезли обниматься, мексиканцы и бразилы поддерживают, в Италии поддерживают на 75%, во Ветнаме и Египте - 90, в Омане индусам пофигу мороз, в самой Индии большинство -за, в ЮАРе большинство за, Иран - сами понимаете, как. Сербы и Венгры за, Хорваты против. Как то так. Рассказал за кого сам лично знаю.
Лично знаю за бельгийцев. Народу пофиг. Правительство лежит под пиндосами.
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Russian Horse
Ответ Точный_пас_Ещенко
Бразильцы на украине поддерживают украину, бразильцы в России поддерживают Россию, бразильцам в Бразилии пофигу и на Россию, и на украину)
А этот армянский бразилец поддерживает тех, кого выгоднее
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i.ivanov...russia.dca......
После начала операции был или общался с жителями некоторых стран: в Америке большинству фиолетово, многие узнав что Нурмагомедов там или Емельяненко - земляки - лезли обниматься, мексиканцы и бразилы поддерживают, в Италии поддерживают на 75%, во Ветнаме и Египте - 90, в Омане индусам пофигу мороз, в самой Индии большинство -за, в ЮАРе большинство за, Иран - сами понимаете, как. Сербы и Венгры за, Хорваты против.
Как то так. Рассказал за кого сам лично знаю.
+7
-4
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ atomio
По наблюдению за российским телевизором 🤡
Зайди к нам на работу, на строй.площадку и скажи,, Слава Украине.,, Огребешь, мало не покажется. Причём у нас не только русские работают. Подавляющее большинство нашего народа за Россию .
+11
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Аморалинни
Ответ atomio
По наблюдению за российским телевизором 🤡
Куда же ему до наблбдателей за ютубчиком)))
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Роман Олегов
Ответ XavIniesta2008-2015
Такие есть, без сомнения. Но брать пример с дураков-не очень хорошая стратегия
Дураки - это те, чье мнение не совпадает с вашим?)
+7
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Сибирский литовец
Ответ владимир семенов
А что только сейчас стало видно,что Украину поддерживают большинство стран мира
Даже инопланетяне присоединились к большинству
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2RIN
Ответ Dr. Heisenberg
Даже россияне больше поддерживают Украину.
Мы гъусские, дгъуг дгъуга не обманываем (с)
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0
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fatei4
Россию так-то вообще мало кто поддерживает кроме северокорейских братьев и новых африканских корешей.
+43
-41
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