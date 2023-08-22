«Бразильцы больше поддерживают Украину, чем Россию, по моим наблюдениям». Экс-хавбек «Кубани» Пиццелли о конфликте стран

Экс-игрок «Кубани» уверен, что бразильцы поддерживают Украину больше, чем Россию.

Такое мнение высказал бразильский хавбек , игравший за сборную Армении.

– Перед «Кубанью» вы пару лет играли за донецкий « ». С кем-то с Украины продолжаете общаться?

– Если говорить про украинцев, то нет. Поддерживаю связь с некоторыми бразильцами, португальцами и колумбийцами.

Я первое время не разговаривал на украинском, мне было тяжело там. Я общаюсь с некоторыми русскими игроками, но с Украины – ни с кем.

– Какие были первые впечатления от России? Наверное, сильных отличий от Украины не было?

– Я тогда уже знал про страну, почитал, куда еду. Я не увидел особой разницы между Украиной и Россией. Для меня все было похоже – район, где я жил, и даже язык. Поэтому в России адаптация прошла очень быстро.

Самое трудное, что меня ждало в России – это тренировки. Было очень тяжело, высокий уровень, каждый игрок борется до конца. На Украине было похоже, но не настолько трудно. На тренировках в « » была настоящая битва. Для меня это стало сюрпризом.

По менталитету и образу жизни Россия и Украина очень похожи. Но в Донецке нет столько фанатов, как в России.

– Вы выступали и на Украине, и в России. Следите ли за отношениями между двумя странами сейчас? Что об этом говорят в Бразилии?

– В феврале 2022 года в Бразилии очень многие обсуждали эту тему, сейчас уже не так. По моим наблюдениям, бразильцы больше поддерживают Украину, чем Россию, – сказал Пиццелли.

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