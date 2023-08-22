Геррейру начал беговые тренировки. Защитник «Баварии» получил травму икроножной мышцы в межсезонье

Рафаэл Геррейру начал восстановление после травмы.

Во вторник защитник «Баварии» провел первую индивидуальную тренировку на поле. В ходе занятия Геррейру выполнял беговые упражнения.

получил травму икроножной мышцы во время тренировки в межсезонье. Защитник «Баварии» пропустил летнее турне команды по Азии.

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