«Оренбург» арендовал форварда Эквадора U20 Куэро у «Индепендьенте» с правом выкупа
«Оренбург» подписал эквадорского форварда Джастина Куэро.
Куэро перешел в «Оренбург» на правах аренды из «Индепендьенте дель Валье». По окончании аренды «Оренбург» сможет выкупить форварда.
Джастин Куэро выступает за молодежную сборную Эквадора. В ее составе 19-летний форвард стал финалистом Южноамериканских игр 2022 года.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Спартак - Бонгонда, Рябчук, Медина
Ростов - Мохеби, Ионов
Краснодар - Оласа
Оренбург - Куэро, Гурлюк
Локомотив - Сарвели
Рубин - Даку, Иву, Вуячич
Факел - Моцпан
ЦСКА - Москва
Но для Оренбурга и убогой РПЛ наверное сойдет...
Главное - заиграет команда с Ярошиком или нет.
Дуарте, например Спартаку был продан по такой же схеме, являясь лучшим ЦЗ чемпионата Парагвая.
отдел селекции работает 24/7