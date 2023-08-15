«Оренбург» арендовал форварда Эквадора U20 Куэро у «Индепендьенте» с правом выкупа

Теги премьер-лига Россия трансферы Оренбург высшая лига Эквадор Индепендьенте дель Валье сборная Эквадора U-20 Футбол

«Оренбург» подписал эквадорского форварда Джастина Куэро.

Куэро перешел в «Оренбург» на правах аренды из «Индепендьенте дель Валье». По окончании аренды «Оренбург» сможет выкупить форварда.

Джастин Куэро выступает за молодежную сборную Эквадора. В ее составе 19-летний форвард стал финалистом Южноамериканских игр 2022 года.

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15 комментариев

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Roman
Капитан молодёжки сборной Эквадора, в 21 матче забил 16 голов. Очень перспективный парень, Оренбург умеет таких находить
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Тиджани Бабангида
Перспективная сделка. «Оренбург» сделал хороший ход
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ЕгориЙ
Есть ощущение что кто-то стал помогать Оренбургу с селекцией. Такой явный перекос на Южную Америку определенно прослеживается. Причем пока трансферы классные, все игроки себя хорошо проявляют.
+5
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Жан Поль Бельманда
Орынбор как Сатурн в 00-х))) Откуда находят качественных латиноамериканцев!?
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Egor Aleksandrovich
Зенит - Эракович, Педро
Спартак - Бонгонда, Рябчук, Медина
Ростов - Мохеби, Ионов
Краснодар - Оласа
Оренбург - Куэро, Гурлюк
Локомотив - Сарвели
Рубин - Даку, Иву, Вуячич
Факел - Моцпан

ЦСКА - Москва
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Egor Aleksandrovich
Ответ Жан Поль Бельманда
Орынбор как Сатурн в 00-х))) Откуда находят качественных латиноамериканцев!?
агентство Домингеса
+2
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Дмитрий Агалаков
Удачи эквадорцу в прекрасном Оренбурге!
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Caniball
Ты вроде за Оренбург болеешь, а сам не знаешь или придуряешься, что не знаешь. Оренбург сам ничего не находит, он сотрудничает с агентством, которое подгоняет им варианты, а Оренбург только отвечает: берем или нет. Но в целом и такая практика - хорошая.
Ну тогда почему остальные так не берут?)
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Roman
Ответ ЕгориЙ
Есть ощущение что кто-то стал помогать Оренбургу с селекцией. Такой явный перекос на Южную Америку определенно прослеживается. Причем пока трансферы классные, все игроки себя хорошо проявляют.
Аргентинцев им подгоняет небезызвестный Алехандро Домингес, у него там свои связи и Оренбург с ним контакты имеет
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Peter Parker
Ролик конечно не самый информативный, но парень не создал негативного впечатления, кислые рожи не строил, удачи ему. Сам подход к подобным трансферам молодых я одобряю
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Антон Князев
Куэро приналежит да Дель Валье но играл за их дубль во второй эквадорской лиге. Думаю если бы был большим талантом его бы подтянули к основе. Кендри Паес которого Челси купил в 16 лет уже играет за основу.
Но для Оренбурга и убогой РПЛ наверное сойдет...
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Против грусти
Все это хорошо, но второстепенно.
Главное - заиграет команда с Ярошиком или нет.
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Caniball
Ответ ЛеваяНогаХалка
Ну тогда почему остальные так не берут?)
Это вопрос к остальным.
Дуарте, например Спартаку был продан по такой же схеме, являясь лучшим ЦЗ чемпионата Парагвая.
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Заборостроитель
Ответ Egor Aleksandrovich
Зенит - Эракович, Педро Спартак - Бонгонда, Рябчук, Медина Ростов - Мохеби, Ионов Краснодар - Оласа Оренбург - Куэро, Гурлюк Локомотив - Сарвели Рубин - Даку, Иву, Вуячич Факел - Моцпан ЦСКА - Москва
А как же классика?
отдел селекции работает 24/7
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