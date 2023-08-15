«Оренбург» арендовал форварда Эквадора U20 Куэро у «Индепендьенте» с правом выкупа

«Оренбург» подписал эквадорского форварда Джастина Куэро.

Куэро перешел в « » на правах аренды из «Индепендьенте дель ». По окончании аренды «Оренбург» сможет выкупить форварда.

Джастин Куэро выступает за молодежную сборную Эквадора. В ее составе 19-летний форвард стал финалистом Южноамериканских игр 2022 года.

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