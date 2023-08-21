На Sky Sports сравнили с крупье Дайча, носившего траурную повязку в память о погибшем фанате «Эвертона». Телеканал и комментаторы извинились

Комментаторы Sky Sports извинились за шутки о траурной повязке Шона Дайча.

Игроки и тренерский штаб «Эвертона» вышли на матч 2-го тура против « » (0:4) в траурных повязках в память о 26-летнем Майкле Джонсе, погибшем во время строительства нового стадиона клуба. На 26-й минуте матча память погибшего болельщика почтили аплодисментами.

Во время репортажа комментаторы Sky Sports Билл Лесли и Энди Хинчклифф сравнили главного тренера « » , носившего траурную повязку на рукаве, с крупье. После критики их высказываний телеканал принес официальные извинения. Позже комментаторы также извинились за свои высказывания.

«Комментарии, сделанные во время матча «Астон Вилла» – «Эвертон», были бесчувственными и достойными осуждения.

Мы поговорили со всеми, кто участвовал в освещении [матча], включая обоих комментаторов, и напомнили им об их обязанностях и необходимости проявлять эмпатию.

Мы приносим извинения всем, кого как-либо задели эти комментарии», – говорится в заявлении Sky Sports.

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