На Sky Sports сравнили с крупье Дайча, носившего траурную повязку в память о погибшем фанате «Эвертона». Телеканал и комментаторы извинились

Теги Эвертон Астон Вилла премьер-лига Англия телевидение происшествия болельщики Sky Sports Шон Дайч Футбол

Комментаторы Sky Sports извинились за шутки о траурной повязке Шона Дайча.

Игроки и тренерский штаб «Эвертона» вышли на матч 2-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:4) в траурных повязках в память о 26-летнем Майкле Джонсе, погибшем во время строительства нового стадиона клуба. На 26-й минуте матча память погибшего болельщика почтили аплодисментами.

Во время репортажа комментаторы Sky Sports Билл Лесли и Энди Хинчклифф сравнили главного тренера «Эвертона» Шона Дайча, носившего траурную повязку на рукаве, с крупье. После критики их высказываний телеканал принес официальные извинения. Позже комментаторы также извинились за свои высказывания.

«Комментарии, сделанные во время матча «Астон Вилла» – «Эвертон», были бесчувственными и достойными осуждения.

Мы поговорили со всеми, кто участвовал в освещении [матча], включая обоих комментаторов, и напомнили им об их обязанностях и необходимости проявлять эмпатию.

Мы приносим извинения всем, кого как-либо задели эти комментарии», – говорится в заявлении Sky Sports.

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6 комментариев

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Nik Yeremich
ну что вы, у нас Тимурка Журавель и похлеще коры выдает
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окечуква
Слабоумные. Толку от их извинений, это просто формальность.
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Bobby Shmonka
всех кто сравнил уволить .
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Nik Yeremich
Ответ Shadow1882
Например?
посмотри как он в подтрибунке вопросы Карпину задает
+1
0
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Shadow1882
Ответ Nik Yeremich
посмотри как он в подтрибунке вопросы Карпину задает
Блин, я рассчитывал обойтись без шок-контента(
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