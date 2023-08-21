«МЮ» хочет подписать полузащитника и вратаря до закрытия трансферного окна. Для этого нужно продавать игроков

«МЮ» намерен подписать еще двух игроков до конца трансферного окна.

По информации ESPN, до конца лета « » хочет подписать полузащитника и вратаря. Однако для этого клубу необходимо разгрузить состав, избавившись от нескольких игроков.

Сообщается, что в настоящий момент «Манчестер Юнайтед» работает над уходом нескольких игроков – в частности, клуб могут покинуть , не тренирующийся с основным составом, и , который интересен « » и «Ноттингем Форест». Также Эрик тен Хаг не рассчитывает на Донни ван де и Брэндона Уильямса.

Отмечается, что «МЮ» предпочитает полноценные трансферы, а не аренды. При этом все вырученные от трансферов деньги будут направлены на усиление состава.

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