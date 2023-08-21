«МЮ» хочет подписать полузащитника и вратаря до закрытия трансферного окна. Для этого нужно продавать игроков

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Ноттингем Форест Дин Хендерсон Эрик Байи Донни ван де Бек Эрик тен Хаг Брэндон Уильямс Футбол

«МЮ» намерен подписать еще двух игроков до конца трансферного окна.

По информации ESPN, до конца лета «Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника и вратаря. Однако для этого клубу необходимо разгрузить состав, избавившись от нескольких игроков.

Сообщается, что в настоящий момент «Манчестер Юнайтед» работает над уходом нескольких игроков – в частности, клуб могут покинуть Эрик Байи, не тренирующийся с основным составом, и Дин Хендерсон, который интересен «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Также Эрик тен Хаг не рассчитывает на Донни ван де Бека и Брэндона Уильямса.

Отмечается, что «МЮ» предпочитает полноценные трансферы, а не аренды. При этом все вырученные от трансферов деньги будут направлены на усиление состава.

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19 комментариев

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Аскетизмом погоняю
Ответ Ложный Латераль
Пусть продадут Антони. На его деньги купят двух добротных игроков
Они теперь смогут его только за банку сгущёнки кому-то впихнуть
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Great ManUtd
Челси спокойно покупает кого хочет, а МЮ не может, хотя богаче Челси. Нафига было покупать мёртвого и ненужного Маунта и травмированного ноунейма Хейлунда, когда за эти деньги можно было спокойно взять Кейна?! Тупое и непрофессиональное руководство.
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Ложный Латераль
Пусть продадут Антони. На его деньги купят двух добротных игроков
+7
-2
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Верховный Лорд
А нельзя на 10 лет игроков подписывать как Боули? Или только ему так можно?
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Supreme Allah
Мю 100 лямов на ветер выбросил , вместо продажи. Кого они там продавать собираются , только бесплатно отпустить смогут.
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кэпко
Ответ Ложный Латераль
Пусть продадут Антони. На его деньги купят двух добротных игроков
там ещё мини холодильника Мартинеза можно слить, пока чего то дают за него. если есть большой холодильник то зачем нужен второй?
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Supreme Allah
Ответ Great ManUtd
Челси спокойно покупает кого хочет, а МЮ не может, хотя богаче Челси. Нафига было покупать мёртвого и ненужного Маунта и травмированного ноунейма Хейлунда, когда за эти деньги можно было спокойно взять Кейна?! Тупое и непрофессиональное руководство.
Которое слушает тупого физрука , который лоббировал эти трансферы. Даже арабы за копейки в десятки раз сильнее топов подписали.
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Ложный Латераль
Ответ Аскетизмом погоняю
Они теперь смогут его только за банку сгущёнки кому-то впихнуть
И это правда)
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Александр Чижов
Навас и вератти
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кэпко
Ответ Great ManUtd
Челси спокойно покупает кого хочет, а МЮ не может, хотя богаче Челси. Нафига было покупать мёртвого и ненужного Маунта и травмированного ноунейма Хейлунда, когда за эти деньги можно было спокойно взять Кейна?! Тупое и непрофессиональное руководство.
в первые 2 года после покупки клуба феир плей не действует. вот купят Мю шейхи, разгонят всю команду холодильников и спинеров
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Даня Кашеваров
Ответ Great ManUtd
Челси спокойно покупает кого хочет, а МЮ не может, хотя богаче Челси. Нафига было покупать мёртвого и ненужного Маунта и травмированного ноунейма Хейлунда, когда за эти деньги можно было спокойно взять Кейна?! Тупое и непрофессиональное руководство.
Как же мне надоела эта песня про то, что за эти деньги можно было Кейна купить. Никогда бы Леви за те же деньги, не продал бы его в АПЛ, там речь была бы о 150 минимум, плюс Кейну бы выписывать пришлось самую большую личку в апл, лямов 30 в год. Вот и посчитай расходы.
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Вертуальный
Ответ Great ManUtd
Челси спокойно покупает кого хочет, а МЮ не может, хотя богаче Челси. Нафига было покупать мёртвого и ненужного Маунта и травмированного ноунейма Хейлунда, когда за эти деньги можно было спокойно взять Кейна?! Тупое и непрофессиональное руководство.
Маунт выполняет чёрную работу и держит оборону когда Каземиро не сравнивается но его работа не видно
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Supreme Allah
Ответ Верховный Лорд
А нельзя на 10 лет игроков подписывать как Боули? Или только ему так можно?
Да походу ему только лавочку открыли , за то что ёкраинца подписал
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Alex Manola
Вратаря дошло, что онана полная лажа.
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DolJun
там де хеа еще свободен если что
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Dm Kznts
мёрто действуй, не спи.
не способен продавать игроков, вали из клуба.
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Jazzzz
Да просто увольте Тен Хага и не надо будет продавать😁
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