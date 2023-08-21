«МЮ» хочет подписать полузащитника и вратаря до закрытия трансферного окна. Для этого нужно продавать игроков
«МЮ» намерен подписать еще двух игроков до конца трансферного окна.
По информации ESPN, до конца лета «Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника и вратаря. Однако для этого клубу необходимо разгрузить состав, избавившись от нескольких игроков.
Сообщается, что в настоящий момент «Манчестер Юнайтед» работает над уходом нескольких игроков – в частности, клуб могут покинуть Эрик Байи, не тренирующийся с основным составом, и Дин Хендерсон, который интересен «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Также Эрик тен Хаг не рассчитывает на Донни ван де Бека и Брэндона Уильямса.
Отмечается, что «МЮ» предпочитает полноценные трансферы, а не аренды. При этом все вырученные от трансферов деньги будут направлены на усиление состава.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
не способен продавать игроков, вали из клуба.