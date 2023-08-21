Женская бригада судей назначена на матч Пути регионов Кубка между «Чертаново» и кировским «Динамо»
Женская бригада арбитров будет работать на матче Фонбет Кубка России.
На игру 2-го раунда Пути регионов Кубка между «Чертаново» и кировским «Динамо» назначена бригада Веры Опейкиной. Ассистенты – Екатерина Курочкина, Елена Собчук. Резервная судья – Анастасия Варфоломеева.
Игра между «Чертаново» и «Динамо» состоится 23 августа.
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Я думаю у нас точно есть судьи - девушки, которые могут работать во второй лиге.