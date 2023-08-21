Женская бригада судей назначена на матч Пути регионов Кубка между «Чертаново» и кировским «Динамо»

Теги ФОНБЕТ Кубок России судьи Вторая лига Б Динамо Киров Чертаново третий дивизион Футбол

Женская бригада арбитров будет работать на матче Фонбет Кубка России.

На игру 2-го раунда Пути регионов Кубка между «Чертаново» и кировским «Динамо» назначена бригада Веры Опейкиной. Ассистенты – Екатерина Курочкина, Елена Собчук. Резервная судья – Анастасия Варфоломеева.

Игра между «Чертаново» и «Динамо» состоится 23 августа.

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5 комментариев

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Streetbor
про Пустовойтову давно ничего не слышно 🤷‍♂️
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Caniball
Ну в целом, почему бы и нет?!
Я думаю у нас точно есть судьи - девушки, которые могут работать во второй лиге.
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Kuryanin
Ответ damondiamond
арбитрессы
Арбиторки.
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