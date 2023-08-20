Абаскаль о «Зените»: «Они еще сами не понимают, как будут играть в этом сезоне – в 4 защитника или в 3 центральных. Состав «Спартака» основан на том, чего мы хотим»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия тактика Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

«Спартак» принимает «Зенит» в рамках 5-го тура Мир РПЛ.

«Мы за последние 20 дней провели 6 матчей. Мы многое увидели, и решения по составу основаны исключительно на том, чего мы хотим в этом матче.

Не было ли у меня желания отзеркалить схему «Зенита»? Мы добивались успеха с «Зенитом», играя в три центральных защитника здесь, дома, и играли вничью в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, «Зенит» еще в этом сезоне сам не понимает, как будет играть – в четыре защитника или в три центральных. Поэтому, может, наша реакция по ходу игры будет такой, но сегодня мы решили играть так.

Я не могу сказать, что сейчас лучший момент для победы над «Зенитом», но я могу сказать однозначно, что за эти 14 месяцев, когда мы заезжали сегодня на стадион, была лучшая атмосфера. Было очень много людей. У меня были мурашки по телу. Мы сделаем все, чтобы отплатить нашим болельщикам», – сказал главный тренер «Спартака».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redwhite heart
Объясни лучше людям,что в воротах делает Свинов и почему нет Литвинова в составе?
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вертуальный Человек
Это не значит не понимает, это значит, что у команды много вариантов для игры на каждый случай, команда может перестраиваться и играть с любой схемой 😂
+20
-9
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Redwhite heart
Объясни лучше людям,что в воротах делает Свинов и почему нет Литвинова в составе?
Священная фамилия😎
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xyg2rdwzx4
Ответ Вертуальный Человек
Это не значит не понимает, это значит, что у команды много вариантов для игры на каждый случай, команда может перестраиваться и играть с любой схемой 😂
Это был бы актуальный комментарий если б в каждой схеме добивались нужного результата и классно играли.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фанат Ска хабаровска
Ответ Groznyi2024
За это вас и не уважает вся страна. В уничижительной форме о соперниках перед играми. Я не представляю чтобы кто-то из тренеров Зенита так говорил о ЦСКА или Динамо или Спартаке
Вся страна 😂😂😂 Опросы проводите, чтоб за всю страну писать?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igo sarSM
Домой скоро
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мать Зетмира
Ответ xyg2rdwzx4
Это был бы актуальный комментарий если б в каждой схеме добивались нужного результата и классно играли.
О каких достижениях может идти речь после сыгранных 4 туров?😂😂😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фанат Ска хабаровска
Ответ Redwhite heart
Объясни лучше людям,что в воротах делает Свинов и почему нет Литвинова в составе?
Болельщики Спартака же после Урала сами писали, что Литвинов плох
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugene88
Что хотим? Рыжий в какойто своей реальности живет. Ставит по 5 нападающих против зенита))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бредущий по граблям
Семак может и пять выставить,у него не заржавеет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tony
Ну про Зенит правда, тренерский штаб ждет 1-2 трансфера и тогда можно будет смотреть как играть. Правда к тому моменту уже туров 8 пройдет, а это серьезные потери очков. Думаю, что Зенит будет играть своей прошлогодней схемой сразу после приобретения достойной замены Малкому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анна Балабанова
Ответ Groznyi2024
Ахаха. 6 место сегодня твоё
ещё к сожалению неизвестно что мы займем после игры..
надеюсь мы хорошо сыграем))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kk.abb
Как бразилы скажут, так и будут играть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не уверен!!
Абаскаль, что ты творишь? Какой Свинов в воротах?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фанат Ска хабаровска
Ответ Anton Vasilev
Комментарий удален модератором
А в чем заключается наглость? Зенит не играет постоянно с 4/5 защитниеами, значит пока Семак не определился
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Вот не надо ДО матча начинать такие разговоры.
Выходите и делайте, потом обсудим.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
diversant
Ответ Redwhite heart
Объясни лучше людям,что в воротах делает Свинов и почему нет Литвинова в составе?
А кто должен быть в воротах?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЭлектроВеник
Ответ diversant
А кто должен быть в воротах?
Поросятов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Vasilev
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий