Абаскаль о «Зените»: «Они еще сами не понимают, как будут играть в этом сезоне – в 4 защитника или в 3 центральных. Состав «Спартака» основан на том, чего мы хотим»

Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

«Спартак» принимает «Зенит» в рамках 5-го тура Мир .

«Мы за последние 20 дней провели 6 матчей. Мы многое увидели, и решения по составу основаны исключительно на том, чего мы хотим в этом матче.

Не было ли у меня желания отзеркалить схему «Зенита»? Мы добивались успеха с «Зенитом», играя в три центральных защитника здесь, дома, и играли вничью в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, «Зенит» еще в этом сезоне сам не понимает, как будет играть – в четыре защитника или в три центральных. Поэтому, может, наша реакция по ходу игры будет такой, но сегодня мы решили играть так.

Я не могу сказать, что сейчас лучший момент для победы над «Зенитом», но я могу сказать однозначно, что за эти 14 месяцев, когда мы заезжали сегодня на стадион, была лучшая атмосфера. Было очень много людей. У меня были мурашки по телу. Мы сделаем все, чтобы отплатить нашим болельщикам», – сказал главный тренер «Спартака».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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